Приглашаю вас познакомиться с Петербургом времён Николая I. Вы узнаете, как по воле императора, желавшего привести столицу в «приличный вид», преображался город. Услышите, какие здания при нём появились и какие приказы он отдавал.
А также увидите достопримечательности Северной столицы, полюбуетесь архитектурой и узнаете любопытные факты.
А также увидите достопримечательности Северной столицы, полюбуетесь архитектурой и узнаете любопытные факты.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию у любимого дворца Николая I — Аничкова. Вы услышите, какие приказы для улучшения облика города отдавал император
- Обсудим преображения одного из старейших зданий Петербурга — подворья Троице-Сергиевской Лавры
- Поговорим о появлении коней Клодта и об обновлении Невского проспекта
- Полюбуемся классическим ансамблем Карло Росси у Александринского театра
- Повернём в Чернышёв переулок (улица Ломоносова) и обсудим развитие торговли в середине 19-го века
- Дойдём до Банковского моста, где я расскажу вам об ассигнационном банке
- Окажемся у Казанского собора. Вы узнаете, как скульптор Борис Орловский создавал памятники Барклаю де Толли и Кутузову по велению Николая I
- Рассмотрим здания Лютеранской и Голландской церквей, в строительстве которых также поучаствовал российский император
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Анна. Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.Задать вопрос
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