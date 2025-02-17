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Приглашаю вас познакомиться с Петербургом времён Николая I. Вы узнаете, как по воле императора, желавшего привести столицу в «приличный вид», преображался город. Услышите, какие здания при нём появились и какие приказы он отдавал.



А также увидите достопримечательности Северной столицы, полюбуетесь архитектурой и узнаете любопытные факты.