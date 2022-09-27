Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк

Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории

Ивангородская крепость в России смотрит через реку на Нарвский замок в Эстонии — на экскурсии вы увидите это интересное место! А еще изучите сам Ивангород и комплекс парусиновой фабрики Штиглица.

Посетите Копорскую крепость 13 века, поедите копченой рыбки и прогуляетесь по берегу Финского залива к Шепелёвскому маяку. Поездка проходит в группе до 40 человек с увлеченным гидом.
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Ближайшие даты:
8
окт
15
окт
22
окт
29
окт
4
ноя
5
ноя
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Описание

Что вас ожидает

Хроники Нарвского тракта. Дорога займет около 2 часов и лежит на юго-запад. В этой части Петербургской губернии селились «остзейские немцы» — выходцы из Прибалтики. Они создали крепкие прибыльные хозяйства и обустроили свои усадьбы, поддерживая многообещающий проект Екатерины Великой. Вы узнаете об этом подробнее по пути.

Кингисепп, или Ямбург: остановимся здесь, ведь это еще один любопытный проект императрицы — типовой город. Вы поймете, почему Екатерина II пыталась унифицировать Россию. Зайдете в главный храм города, имеющий большое значение для архитектуры страны, и рассмотрите древние кресты, собранные со всей округи.

Ивангородская крепость с видами на Эстонию. Прибыв в древний город, вы посетите его цитадель, интересную с точки зрения и истории, и фортификации. Крепость восстановлена частично: вы подниметесь на две башни, нависающие над рекой, и полюбуетесь противоположным эстонским берегом с Нарвским замком.

Район Парусинка, который перенесет вас в 19 век. Это плотина завода, природный водопад, комплекс заводских и жилых построек имения Штиглицев. Позабытые меценаты и предприниматели, сегодня они могли бы преподать полезные уроки по управлению людьми и организации предприятий. Вы увидите их восхитительную усыпальницу в церкви. А еще сделаете фото с пограничным столбом.

Обед и Копорская крепость. Вы отдохнете, подкрепитесь и продегустируете местную сезонную копченую рыбу, а также сможете купить продукцию коптильни. Затем переедем в Копорье и посетим крепость, не раз переходившую от русских к шведам и обратно. Вы оцените ее расположение, узнаете, как художник Орест Кипренский связан с этим местом и в чем ценность «Копорского чая».

Финский залив и Шепелёвский маяк. В завершение — самая романтичная часть дня. Прогуляемся к маяку, места вокруг которого тихие и живописные, берега на мысу песчаные, а у воды причудливое скопление камней.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе в группе до 40 человек
  • Начало экскурсии — в 07:15-07:30 около метро Московская, окончание — в 19:00-20:00 там же
  • Мы посещаем пограничную зону, поэтому для участия в экскурсии необходимо заранее сообщить гиду ваши паспортные данные и взять с собой ваш паспорт гражданина РФ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (цены ориентировочные)

  • Входные билеты в Ивангородскую крепость — 300 руб. /взрослые, 150 руб. /пенсионеры, студенты, школьники
  • Входные билеты в Копорскую крепость — 200 руб. /человека
  • Обед и дегустация — 400 руб. /человека
  • Радиооборудование, позволяющее отходить от гида на расстояние до 150 м — 150 руб. /человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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