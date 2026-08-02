Ивангородская крепость в России смотрит через реку на Нарвский замок в Эстонии — на экскурсии с увлечённым гидом вы увидите это интересное место! А еще изучите сам Ивангород и комплекс парусиновой фабрики Штиглица. Посетите Копорскую крепость 13 века, поедите копченой рыбки и прогуляетесь по берегу Финского залива к Шепелёвскому маяку.

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Описание экскурсии

Хроники Нарвского тракта. Дорога займет около 2 часов и лежит на юго-запад. В этой части Петербургской губернии селились «остзейские немцы» — выходцы из Прибалтики. Они создали крепкие прибыльные хозяйства и обустроили свои усадьбы, поддерживая многообещающий проект Екатерины Великой. Вы узнаете об этом подробнее по пути.

Кингисепп, или Ямбург: остановимся здесь, ведь это еще один любопытный проект императрицы — типовой город. Вы поймете, почему Екатерина II пыталась унифицировать Россию. Зайдете в главный храм города, имеющий большое значение для архитектуры страны, и рассмотрите древние кресты, собранные со всей округи.

Ивангородская крепость с видами на Эстонию. Прибыв в древний город, вы посетите его цитадель, интересную с точки зрения и истории, и фортификации. Крепость восстановлена частично: вы подниметесь на две башни, нависающие над рекой, и полюбуетесь противоположным эстонским берегом с Нарвским замком.

Район Парусинка, который перенесет вас в 19 век. Это плотина завода, природный водопад, комплекс заводских и жилых построек имения Штиглицев. Позабытые меценаты и предприниматели, сегодня они могли бы преподать полезные уроки по управлению людьми и организации предприятий. Вы увидите их восхитительную усыпальницу в церкви. А еще сделаете фото с пограничным столбом.

Обед и Копорская крепость. Вы отдохнете, подкрепитесь и продегустируете местную сезонную копченую рыбу, а также сможете купить продукцию коптильни. Затем переедем в Копорье и посетим крепость, не раз переходившую от русских к шведам и обратно. Вы оцените ее расположение, узнаете, как художник Орест Кипренский связан с этим местом и в чем ценность «Копорского чая».

Финский залив и Шепелёвский маяк. В завершение — самая романтичная часть дня. Прогуляемся к маяку, места вокруг которого тихие и живописные, берега на мысу песчаные, а у воды причудливое скопление камней.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены все транспортные расходы и экскурсионное сопровождение гида по маршруту.

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе

Начало экскурсии — в 7:15-7:30 около метро Московская, окончание — в 20:00-21:00 там же

Мы посещаем пограничную зону, поэтому для участия необходимо заранее сообщить гиду ваши паспортные данные и взять с собой паспорт гражданина РФ. Экскурсия только для граждан РФ, с постоянной пропиской в любом населённом пункте РФ

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (цены ориентировочные)