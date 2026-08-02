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Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк

Побывать на границе двух государств и разобраться в их истории на автобусной однодневной экскурсии
Ивангородская крепость в России смотрит через реку на Нарвский замок в Эстонии — на экскурсии с увлечённым гидом вы увидите это интересное место! А еще изучите сам Ивангород и комплекс парусиновой фабрики Штиглица.

Посетите Копорскую крепость 13 века, поедите копченой рыбки и прогуляетесь по берегу Финского залива к Шепелёвскому маяку.
4.9
217 отзывов
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк

Описание экскурсии

Хроники Нарвского тракта. Дорога займет около 2 часов и лежит на юго-запад. В этой части Петербургской губернии селились «остзейские немцы» — выходцы из Прибалтики. Они создали крепкие прибыльные хозяйства и обустроили свои усадьбы, поддерживая многообещающий проект Екатерины Великой. Вы узнаете об этом подробнее по пути.

Кингисепп, или Ямбург: остановимся здесь, ведь это еще один любопытный проект императрицы — типовой город. Вы поймете, почему Екатерина II пыталась унифицировать Россию. Зайдете в главный храм города, имеющий большое значение для архитектуры страны, и рассмотрите древние кресты, собранные со всей округи.

Ивангородская крепость с видами на Эстонию. Прибыв в древний город, вы посетите его цитадель, интересную с точки зрения и истории, и фортификации. Крепость восстановлена частично: вы подниметесь на две башни, нависающие над рекой, и полюбуетесь противоположным эстонским берегом с Нарвским замком.

Район Парусинка, который перенесет вас в 19 век. Это плотина завода, природный водопад, комплекс заводских и жилых построек имения Штиглицев. Позабытые меценаты и предприниматели, сегодня они могли бы преподать полезные уроки по управлению людьми и организации предприятий. Вы увидите их восхитительную усыпальницу в церкви. А еще сделаете фото с пограничным столбом.

Обед и Копорская крепость. Вы отдохнете, подкрепитесь и продегустируете местную сезонную копченую рыбу, а также сможете купить продукцию коптильни. Затем переедем в Копорье и посетим крепость, не раз переходившую от русских к шведам и обратно. Вы оцените ее расположение, узнаете, как художник Орест Кипренский связан с этим местом и в чем ценность «Копорского чая».

Финский залив и Шепелёвский маяк. В завершение — самая романтичная часть дня. Прогуляемся к маяку, места вокруг которого тихие и живописные, берега на мысу песчаные, а у воды причудливое скопление камней.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены все транспортные расходы и экскурсионное сопровождение гида по маршруту.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе
  • Начало экскурсии — в 7:15-7:30 около метро Московская, окончание — в 20:00-21:00 там же
  • Мы посещаем пограничную зону, поэтому для участия необходимо заранее сообщить гиду ваши паспортные данные и взять с собой паспорт гражданина РФ. Экскурсия только для граждан РФ, с постоянной пропиской в любом населённом пункте РФ
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (цены ориентировочные)

  • Входные билеты в Ивангородскую крепость — 400 ₽/взрослые, 200 ₽/пенсионеры, учащиеся до 18 лет
  • Входные билеты в Копорскую крепость — 400 ₽ за чел.
  • Обед и дегустация — 500 ₽ за чел.
  • Радиооборудование, позволяющее отходить от гида на расстояние до 150 м — 180 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5507 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 217 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
190
4
20
3
7
2
1
Елена
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной рыбы. Огромное спасибо экскурсоводу Глебу и водителю Алексею за такое замечательное путешествие. За один
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день увидеть и услышать столько интересного это просто потрясающе. Очень понравилось как было организовано бронирование и обратная связь с Татьяной (всё чётко,понятно с разъяснениями), очень порадовало удачно предложенное место в автобусе. Спасибо.

Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной+1
Очень потрясающие впечатления от экскурсии. Поездка получилась насыщенной и интересной. Очень понравился обед с дегустацией местной
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Мария
Очень насыщенная местами, информацией, впечатлениями экскурсия! Несмотря на то, что 4 июля нашей группе не слишком повезло с погодой, ни минуты не пожалела, что приобрела именно эту поездку - на
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целый день. Размеренное, неторопливое повествование сопровождающего группу экскурсовода Дмитрия и такие непохожие по эмоциональности экскурсоводы в Ивангородской и Копорской крепостях! Отдельно хотелось бы отметить обед - простой, но вкусный и сытный. Финальный этап поездки - дорога до маяка - даже несмотря на погоду не показался сложным, но и виды, к сожалению, не впечатлили, но тут, наверное, просто на любителя. В целом - твёрдое "отлично", уже успела порекомендовать именно эту экскурсию друзьям.

Очень насыщенная местами, информацией, впечатлениями экскурсия! Несмотря на то, что 4 июля нашей группе не слишком
Очень насыщенная местами, информацией, впечатлениями экскурсия! Несмотря на то, что 4 июля нашей группе не слишком
Очень насыщенная местами, информацией, впечатлениями экскурсия! Несмотря на то, что 4 июля нашей группе не слишком
Очень насыщенная местами, информацией, впечатлениями экскурсия! Несмотря на то, что 4 июля нашей группе не слишком
Очень насыщенная местами, информацией, впечатлениями экскурсия! Несмотря на то, что 4 июля нашей группе не слишком
Очень насыщенная местами, информацией, впечатлениями экскурсия! Несмотря на то, что 4 июля нашей группе не слишком
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Е
Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с информацией исторического и культурно -познавательного содержания. Очень понравились гиды в Ивангороде и Копорской крепости!
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Увлекательная подача материала с юмором и уместными шутками никого не оставили равнодушными! Видно,что люди очень любят свою работу и с душой к ней относятся. Отдельное спасибо водителю Владимиру за аккуратное вождение и заботу о комфорте туристов,а также организатору тура Татьяне!
Спасибо большое за отлично проведённое время и незабываемые впечатления!

Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с
Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с
Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с
Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с
Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с
Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с
Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с
Очень интересная экскурсионная программа. Отличный эрудированный гид Дмитрий на протяжении всей поездки содержательно знакомил нас с
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Позднякова
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от продолжительного сидения, но был нюанс, нет подзарядки для телефона. Водитель Павел мастер своего дела.
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Экскурсовод Глеб владеет материалом, информацию подаёт доступно, интересно, имеет смысл брать наушники, это упрощает восприятие. Не надо бежать рядом с экскурсоводом, чтобы его слышать. По мере передвижения по маршруту было рассказано о каждом населённом пункте, очень интересно и познавательно.
Ивангородская крепость очень впечатлила. Люблю места с многовековой историей. Экскурсовод Кристина очень интересно рассказывала, чувствовался профессионализм, очень правильная речь, замечательная подача информации.
Затем был обед. Обед великолепен, вкусно, можно было выбрать из двух блюд на первое и на второе. Порции хорошие, не нужно ни меньше, ни больше, как говорится, в самый раз. Приобрела консервы в собственном соку. Очень вкусно, рекомендую.
Парусинка. Очень информативно. Впечатлила церковь и рассказ о ней.
Копорская крепость. Не такая восстановленная, как Ивангородская, но рассказ был тоже интересный и познавательный. К сожалению не запомнила имя экскурсовода.
Ну, и маяк. Замечательная дорога через лес, мимо пруда, где лягушачье "пение" не давало слышать друг друга, вспомнилось детство в деревне. Немного каменистый берег, но это даже здорово. Любовались видами залива, нас встретила пара лебедей с лебедятами.
Домой вернулись утомлённые, довольные и просвещённые. Есть желание узнать больше об этих объектах и может быть побывать ещё, но уже более осознанно и с пониманием того, что хочется увидеть.
Огромное спасибо за организацию, маршрут и заботу о нас.

Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от+2
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
Экскурсия очень понравилась, содержательная, насыщенная, познавательная. Понравился автобус, очень удобные кресла, не было момента усталости от
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Людмила
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была интересная. Лично я ездила только из-за Ивангородской крепости, потому что остальное уже видела раньше. Гид, которая от крепости все 1.5 часа прогулки рассказывала много интересных фактов и очень увлеченно, время пролетело незаметно. Обед на любителя, порции небольшие. Сам трипстер и экскурсии однозначно рекомендую 👍
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была+6
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
Хочу выразить благодарность организатору Татьяне. За терпение и профессионализм во время бронирования тура. Сама экскурсия была
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Т
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все равно все посмотрели, историю послушали, экскурсоводу отдельное спасибо!!! Да и наш гид -Дмитрий- большой молодец, много узнали нового, рассказывал историю мест, которых проезжали. Спасибо за проведенное время. Все было замечательно! Однозначно рекомендую!
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все+1
Познавательная экскурсия, Ивангородская крепость вообще восторг, хоть нам сначала не повезло- начался сильный дождь, но все
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