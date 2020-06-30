2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Набор интереснейших фактов об острове

Прогуливаясь по Васильевскому и окрестностям, вы узнаете действительно любопытные факты. Я поделюсь историями, которые придутся по душе самой разнообразной публике и прочно закрепятся в памяти после нашей встречи. Вы узнаете:

откуда берёт свое название Васильевский остров 🏝️ и кто такие рыбак Василий и Василий Корчмин на самом деле;

где сохранилась вымощенная бутовым камнем самая узкая улочка города;

что такое «Тучка», или где именно арендовали комнату юные Гумилёв и Ахматова;

в каком доме жила Таня Савичева, написавшая в годы блокады свой знаменитый и поистине страшный дневник;

на какой улице находился пансион, описанный в сказке «Чёрная курица»;

кто придумал запасную колонну для интерьера Казанского собора и какому учебному заведению передал её архитектор Воронихин, когда она не понадобилась.

Инсайдерская прогулка 👣 по Васильевскому

Я покажу вам места, полностью характеризующую эту удивительную часть города. Вы увидите:

двор-кишку, где Балабанов снимал фильм 🎥 «Брат», прославивший питерские колодцы;

дома петровских времен;

старинную Аптеку Пеля, где и сегодня можно купить пиявок.

И главное — совершенно иной город 🏙️, который гости сначала минуют, но увидев однажды, мечтают вернуться.

Провалимся сквозь бездну времён вместе!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.