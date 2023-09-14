2 отзыва оставили туристы

На Васильевском острове скрыты тайны, которые пленяют сердца. Здесь, среди старинных улочек и легендарных мест, оживают истории великих писателей и режиссёров. Узнайте, где жили юные Гумилёв и Ахматова, и что связывает остров с фильмом «Брат». Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте о судьбе Тани Савичевой. Васильевский - это не просто часть города, это целый мир, который стоит открыть каждому
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Уникальные кинематографические локации
- 📚 Истории о знаменитых жителях
- 🏛 Архитектура петровских времён
- 🌆 Атмосфера прошлого и настоящего
- 🔍 Интересные факты и легенды
Что можно увидеть
- Двор-кишка
- Дома петровских времен
- Аптека Пеля
Описание экскурсии
Набор интереснейших фактов об острове
Прогуливаясь по Васильевскому и окрестностям, вы узнаете действительно любопытные факты. Я поделюсь историями, которые придутся по душе самой разнообразной публике и прочно закрепятся в памяти после нашей встречи. Вы узнаете:
- откуда берёт свое название Васильевский остров и кто такие рыбак Василий и Василий Корчмин на самом деле;
- где сохранилась вымощенная бутовым камнем самая узкая улочка города;
- что такое «Тучка», или где именно арендовали комнату юные Гумилёв и Ахматова;
- в каком доме жила Таня Савичева, написавшая в годы блокады свой знаменитый и поистине страшный дневник;
- на какой улице находился пансион, описанный в сказке «Чёрная курица»;
- кто придумал запасную колонну для интерьера Казанского собора и какому учебному заведению передал её архитектор Воронихин, когда она не понадобилась.
Инсайдерская прогулка по Васильевскому
Я покажу вам места, полностью характеризующую эту удивительную часть города. Вы увидите:
- двор-кишку, где Балабанов снимал фильм «Брат», прославивший питерские колодцы;
- дома петровских времен;
- старинную Аптеку Пеля, где и сегодня можно купить пиявок.
И главное — совершенно иной город, который гости сначала минуют, но увидев однажды, мечтают вернуться.
Провалимся сквозь бездну времён вместе!
Организационные детали
- По договоренности с гидом можно увеличить размер вашей группы. Доплата за каждого нового участника сверх максимального количества, указанного на сайте – 1300 рублей. При оформлении заказа напишите гиду о том, сколько человек хочет прийти на экскурсию.
- Дополнительных расходов на экскурсиине предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
метро Спортивная-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2226 туристов
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прошлись по улицам-каналам, заглянули в роскошные парадные и дворы-колодцы, услышали интересные факты и забавные истории о Васильевском острове и его жителях… Всё это и много другое, чего вы не найдете в обычных путеводителях, рассказала и показала наш гид Нина. Замечательно погуляли, дождь практически не мешал) Очень рекомендуем! Спасибо, Нина, большое! А лайфхаками по университетским дворикам мы обязательно воспользуемся)
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С
Добрый день.
Спасибо, Нине за интересную экскурсию по Васильевскому острову. Мы были в Питербурге всего второй раз и очень ограничены во времени. Целью экскурсии было не просто побродить по острову, а
Спасибо, Нине за интересную экскурсию по Васильевскому острову. Мы были в Питербурге всего второй раз и очень ограничены во времени. Целью экскурсии было не просто побродить по острову, а
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Н
Были на экскурсии по Васильевскому острову 1 января 2021 года. Очень понравилось и взрослым, и детям! Нина интересный, веселый, при этом глубокий человек. Такой получился и рассказ: были и серьезные
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Полный восторг!! знаете, это когда по щелчку пальцев город и человек становится воплощением того что задумывал😊потрясающая атмосфера экскурсии, интеллект, беседы, знания и любознательность сошлись👍огромное спасибо Нине за такие эмоции, настроение и желание жить в прекрасном городе😌 с благодарностью и уважением, Денис и Юля😍
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С
Нина показала нам Васильевский остров, скрытый от глаз простого туриста. Это была не просто экскурсия, но экскурс в историю культуры. Поговорили и о кинематографе, и о живописи, и о литературе, и, конечно, о любви к самому прекрасному городу на Земле. Всем, кто эту любовь разделяет, горячо рекомендую Нину и ее экскурсию.
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Н
Спасибо Нина, побродили по Васильевскому, в дружеской обстановке! Было интересно, весело, атмосферно! И да, кафе Бурбродский, которое Вы посоветовали, оказалось действительно вкусным! Нам удалось присесть и вкусно перекусить:) (Для всех остальных: это было время, когда нигде было невозможно поесть из-за карантина)
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