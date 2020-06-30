2 отзыва оставили туристы

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Кинематографичный Васильевский

Исходить легендарный остров вдоль и поперёк — и понять, почему его называют городом в городе

4.5
2 отзыва
Нина
Нина – Гид из Санкт-Петербурга
Рожденный быть новым Амстердамом и центром города, загадочный Васильевский воспет поэтами и любим режиссёрами.

Он красив и одновременно провинциален, имеет свои климатические особенности и ритм.

Вместе мы нырнём в жизнь острова: вспомним, кто из талантливых литераторов здесь отметился, рассмотрим архитектуру и проникнемся особым духом такого непохожего на остальной город 🏙️ места.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

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Кинематографичный Васильевский
Кинематографичный Васильевский

Что вас ожидает

Набор интереснейших фактов об острове
Прогуливаясь по Васильевскому и окрестностям, вы узнаете действительно любопытные факты. Я поделюсь историями, которые придутся по душе самой разнообразной публике и прочно закрепятся в памяти после нашей встречи. Вы узнаете:

  • откуда берёт свое название Васильевский остров 🏝️ и кто такие рыбак Василий и Василий Корчмин на самом деле;
  • где сохранилась вымощенная бутовым камнем самая узкая улочка города;
  • что такое «Тучка», или где именно арендовали комнату юные Гумилёв и Ахматова;
  • в каком доме жила Таня Савичева, написавшая в годы блокады свой знаменитый и поистине страшный дневник;
  • на какой улице находился пансион, описанный в сказке «Чёрная курица»;
  • кто придумал запасную колонну для интерьера Казанского собора и какому учебному заведению передал её архитектор Воронихин, когда она не понадобилась.

Инсайдерская прогулка 👣 по Васильевскому
Я покажу вам места, полностью характеризующую эту удивительную часть города. Вы увидите:

  • двор-кишку, где Балабанов снимал фильм 🎥 «Брат», прославивший питерские колодцы;
  • дома петровских времен;
  • старинную Аптеку Пеля, где и сегодня можно купить пиявок.

И главное — совершенно иной город 🏙️, который гости сначала минуют, но увидев однажды, мечтают вернуться.

Провалимся сквозь бездну времён вместе!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 — метро Спортивная-2
Кинематографичный Васильевский
Кинематографичный Васильевский
Кинематографичный Васильевский
Кинематографичный Васильевский
Кинематографичный Васильевский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
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2 отзыва оставили туристы

30 июня 2020
Питер наш любимый город и его красоты невозможно охватить за одну поездку, поэтому каждый свой приезд берем новые экскурсии с разными тематиками. Экскурсия на Васильевский остров была выбрана мной не случайно, я много раз там была, но хотелось каких-то новых историй и эмоций. К тому же, с нами были друзья, которые были в СПб впервые!!! (Да, такое тоже бывает:)) Экскурсия понравилась прежде всего доступностью повествования (Нина очень хороший рассказчик), ты как-будто читаешь интересную книгу с бесконечными и очень красивыми иллюстрациями. Как маме двоих детей мне было важно, что и мои мальчики (обоим по 12 лет) с легкостью выдержали тайминг экскурсии и многое запомнили. Но мне не хватило именно кинематографичных историй. Хотя, могу честно сказать, что экскурсия полностью соответствует описанию (для тех, кто его читает:)) Ну и конечно печально было смотреть на парки и скверы из-за ограды, так как в виду карантина все они были закрыты. И отсутствие общественных туалетов (не каждое кафе готово было впустить нас, опять же ввиду карантина) создало множество неудобств, все-таки экскурсия на 3 часа и в жару хочется пить... Ставлю твердую 4 в надежде на понимание обозначенных "минусов" для заинтересованных экскурсантов)
29 июня 2020
Спасибо Нина, побродили по Васильевскому, в дружеской обстановке! Было интересно, весело, атмосферно! И да, кафе Бурбродский, которое Вы посоветовали, оказалось действительно вкусным! Нам удалось присесть и вкусно перекусить:) (Для всех остальных: это было время, когда нигде было невозможно поесть из-за карантина)

Нина проводит ещё 3 экскурсии

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