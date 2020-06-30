2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Набор интереснейших фактов об острове
Прогуливаясь по Васильевскому и окрестностям, вы узнаете действительно любопытные факты. Я поделюсь историями, которые придутся по душе самой разнообразной публике и прочно закрепятся в памяти после нашей встречи. Вы узнаете:
- откуда берёт свое название Васильевский остров 🏝️ и кто такие рыбак Василий и Василий Корчмин на самом деле;
- где сохранилась вымощенная бутовым камнем самая узкая улочка города;
- что такое «Тучка», или где именно арендовали комнату юные Гумилёв и Ахматова;
- в каком доме жила Таня Савичева, написавшая в годы блокады свой знаменитый и поистине страшный дневник;
- на какой улице находился пансион, описанный в сказке «Чёрная курица»;
- кто придумал запасную колонну для интерьера Казанского собора и какому учебному заведению передал её архитектор Воронихин, когда она не понадобилась.
Инсайдерская прогулка 👣 по Васильевскому
Я покажу вам места, полностью характеризующую эту удивительную часть города. Вы увидите:
- двор-кишку, где Балабанов снимал фильм 🎥 «Брат», прославивший питерские колодцы;
- дома петровских времен;
- старинную Аптеку Пеля, где и сегодня можно купить пиявок.
И главное — совершенно иной город 🏙️, который гости сначала минуют, но увидев однажды, мечтают вернуться.
Провалимся сквозь бездну времён вместе!
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.