2 отзыва оставили туристы

На Васильевском острове скрыты тайны, которые пленяют сердца. Здесь, среди старинных улочек и легендарных мест, оживают истории великих писателей и режиссёров. Узнайте, где жили юные Гумилёв и Ахматова, и что связывает остров с фильмом «Брат». Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте о судьбе Тани Савичевой. Васильевский - это не просто часть города, это целый мир, который стоит открыть каждому

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Набор интереснейших фактов об острове

Прогуливаясь по Васильевскому и окрестностям, вы узнаете действительно любопытные факты. Я поделюсь историями, которые придутся по душе самой разнообразной публике и прочно закрепятся в памяти после нашей встречи. Вы узнаете:

откуда берёт свое название Васильевский остров и кто такие рыбак Василий и Василий Корчмин на самом деле;

где сохранилась вымощенная бутовым камнем самая узкая улочка города;

что такое «Тучка», или где именно арендовали комнату юные Гумилёв и Ахматова;

в каком доме жила Таня Савичева, написавшая в годы блокады свой знаменитый и поистине страшный дневник;

на какой улице находился пансион, описанный в сказке «Чёрная курица»;

кто придумал запасную колонну для интерьера Казанского собора и какому учебному заведению передал её архитектор Воронихин, когда она не понадобилась.

Инсайдерская прогулка по Васильевскому

Я покажу вам места, полностью характеризующую эту удивительную часть города. Вы увидите:

двор-кишку, где Балабанов снимал фильм «Брат», прославивший питерские колодцы;

дома петровских времен;

старинную Аптеку Пеля, где и сегодня можно купить пиявок.

И главное — совершенно иной город, который гости сначала минуют, но увидев однажды, мечтают вернуться.

Провалимся сквозь бездну времён вместе!

Организационные детали