Классика южной Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры

На этой экскурсии вы побываете в двух местах, прославивших карельскую природу далеко за пределами...

4.9
11 отзывов
На этой экскурсии вы побываете в двух местах, прославивших карельскую природу далеко за пределами республики.

Вы побываете в укромных Ладожских шхерах с живописными видами и прогуляетесь с гидом по мраморному каньону Рускеалы, благодаря которому были воздвигнуты шедевры петербургской архитектуры.
Классика южной Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Классика южной Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Классика южной Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Классика южной Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Классика южной Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры

Что вы увидите 🤩

  • Санкт-Петербург – город Приозерск – Куркиёки – побережье Ладоги: протосаамские лабиринты
  • языческое капище
  • камни святых сил
  • камни желаний – Стрелецкий острог - остров Койонсаари: долина мхов
  • скала пяти стихий – размещение на берегу Ладожского озера– водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - город Сортавала – город Лахденпохья - Магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Для участия в экскурсии ПЦР-тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется

В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:

  • 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
  • 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
  • В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
  • В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей.
  • Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания.

Правила оплаты тура:

  • Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки.
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Ладожские шхеры
В первый день нас ждет большое путешествие на остров Койонсаари. Этот остров - один из самых красивых в Ладожском озере. В прошлом веке Кийонасари был излюбленным местом отдыха для высших слоев общества. С его берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное время суток.
На острове нам откроется потрясающее место — долина мхов. Мхи сказочным ковром покрывают землю, завораживая любого, кто здесь бывает. Это необычное место, где хочется остаться подольше и сделать как можно больше фотографий!
Самым смелым и выносливым мы предлагаем посетить «Скалу черта» или, по-другому, «Скалу пяти стихий» — место, которое не оставит равнодушными любителей красивых пейзажей и захватывающих видов с высоты. Это самая высокая точка, с которой открывается великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.
На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии! В теплое летнее время невозможно не задержаться там, осматривая потрясающие пейзажи и просто отдыхая.
Горный парк Рускеала
Второй день мы проведем в горном парке Рускеала. Центром парка является Мраморный каньон — огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.

Здесь, помимо организованной экскурсии с гидом, вы можете посетить:

  • «Подземная Рускеала». Новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
  • Водная прогулка по мраморному озеру. Прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
  • Тайные тропы земли Калевала. Интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
  • Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал. Главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух!
  • А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
  • Посетить сувенирные ряды и уютные кафе. Можно устроить перекус в одном из трех кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Взрослый билет на экскурсию
5 850 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Работа профессионального гида на протяжении всего тура
  • Проживание в отеле категории Комфорт (1 ночь)
  • Завтрак в отеле
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Трассовые экскурсии
  • Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
  • Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
  • Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии»
  • Экскурсия по острову Койонсаари
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Оплачивается в момент бронирования тура:
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 900 р. /чел
  • Оплачивается самостоятельно на месте:
  • Комплексные обеды: диапазон цен 350-450 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет.
Место начала и завершения
м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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