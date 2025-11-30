Это рискованное погружение в оккультный мир, где каждая деталь — ключ к разгадке, а каждый шаг может стать решающим.
От Адмиралтейства до Михайловского замка — путешествие в бездну, где мистика переплетается со зловещей реальностью. От вас зависит судьба города, а, возможно, и всего мира. Полагайтесь на интуицию, чтобы разгадать секреты таинственного братства!
Описание квеста
На вашем пути — Адмиралтейство, Казанский собор, Ротонда, Михайловский замок. За каждым углом — ловушка, за каждым символом — новое испытание:
- Вы расшифруете ребусы, оставленные великими мастерами
- Пройдёте по следам еретиков и алхимиков
- Будете читать между строк и искать знаки там, где другие видят лишь обыденность
- Столкнётесь с опасностями, скрывающимися в тенях
Организационные детали
- Будьте готовы пройти 4,5 км
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 16:00 и 20:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 16:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7531 туриста
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Я и мои коллеги-гиды любим свой город и с радостью поделимся знаниями о нём:)
