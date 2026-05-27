Драматург, музыкант, масон, дуэлянт, полиглот, дипломат и даже разведчик… Это всё — один человек! Наш русский Джеймс Бонд начала 19 века. Известно, что он написал «Горе от ума», где показал «грибоедовскую Москву».
А что Александр Грибоедов делал в Петербурге — между дипломатическими взлётами, следственными делами и дуэлями? Зачем носил масонский фартук и ходил к гадалке? Будем выяснять!
А что Александр Грибоедов делал в Петербурге — между дипломатическими взлётами, следственными делами и дуэлями? Зачем носил масонский фартук и ходил к гадалке? Будем выяснять!
Описание экскурсии
Начнём прогулку от театральной Коломны — места притяжения петербургских аристократов, чиновников и «золотой молодёжи» 19 века.
Пройдём лабиринтами улиц и посмотрим на дома, где жил и бывал Александр Грибоедов: встречался с друзьями, посещал литературные салоны и влюблялся в балерин.
Прогуляемся вдоль каналов и побываем на Английской набережной, где дипломат служил и учился шифровать шпионские послания.
Закончим возле Исаакиевского собора: одна из его 112 колонн хранит загадку судьбы Грибоедова.
Обсудим семейные тайны Александра (а их хватает!): год рождения — скрывал, фамилия — кто был отцом? Портреты — где настоящий?
И разнообразные грани его личности:
- Грибоедов-театрал: слухи и сплетни закулисья, романы с балеринами
- музыкант и композитор: написал хит 1820 года. Услышим!
- масон и денди: дружба с Чаадаевым, подозрительные ритуалы и отличные пиджаки
- дуэлянт: скандалы, четверная дуэль и первое следствие
- автор «Горя от ума» — самого крупного самиздата 19 века, запрещённого цензурой
- журналист: репортаж о наводнении 1824 года до сих пор впечатляет
- декабрист: второе следствие и реальная угроза ссылки в Сибирь
- мистик: посещение петербургской гадалки Кирхгоф и предчувствие гибели в Персии
- влюблённый Грибоедов и чёрная роза Тифлиса
- дипломат, разведчик, воин: провалена или выполнена миссия нашего агента
Организационные детали
На прогулке используем радиогиды.
в четверг в 12:00, в субботу в 18:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Львиного моста
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 12:00, в субботу в 18:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я историк, музыкант, гид и автор пешеходных маршрутов по Петербургу — словом, разносторонняя личность. Создаю прогулки со смыслом для тех, кому мало просто покормить голубей у Исаакия или сделать селфи на
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Лабиринт Грибоедова, или Джеймс Бонд 19 века»
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Сегодня в 20:00
29 мая в 21:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
45%
Групповая
Дворцы Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсия с акцентом на дворцы и судьбы их владельцев
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:30 и 16:00
Сегодня в 17:00
29 мая в 11:00
1238 ₽
2250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Санкт-Петербург и Кронштадт в один день
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 7 чел.
2800 ₽ за человека