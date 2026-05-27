Драматург, музыкант, масон, дуэлянт, полиглот, дипломат и даже разведчик… Это всё — один человек! Наш русский Джеймс Бонд начала 19 века. Известно, что он написал «Горе от ума», где показал «грибоедовскую Москву». А что Александр Грибоедов делал в Петербурге — между дипломатическими взлётами, следственными делами и дуэлями? Зачем носил масонский фартук и ходил к гадалке? Будем выяснять!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Начнём прогулку от театральной Коломны — места притяжения петербургских аристократов, чиновников и «золотой молодёжи» 19 века.

Пройдём лабиринтами улиц и посмотрим на дома, где жил и бывал Александр Грибоедов: встречался с друзьями, посещал литературные салоны и влюблялся в балерин.

Прогуляемся вдоль каналов и побываем на Английской набережной, где дипломат служил и учился шифровать шпионские послания.

Закончим возле Исаакиевского собора: одна из его 112 колонн хранит загадку судьбы Грибоедова.

Обсудим семейные тайны Александра (а их хватает!): год рождения — скрывал, фамилия — кто был отцом? Портреты — где настоящий?

И разнообразные грани его личности:

Грибоедов-театрал: слухи и сплетни закулисья, романы с балеринами

музыкант и композитор: написал хит 1820 года. Услышим!

масон и денди: дружба с Чаадаевым, подозрительные ритуалы и отличные пиджаки

дуэлянт: скандалы, четверная дуэль и первое следствие

автор «Горя от ума» — самого крупного самиздата 19 века, запрещённого цензурой

журналист: репортаж о наводнении 1824 года до сих пор впечатляет

декабрист: второе следствие и реальная угроза ссылки в Сибирь

мистик: посещение петербургской гадалки Кирхгоф и предчувствие гибели в Персии

влюблённый Грибоедов и чёрная роза Тифлиса

дипломат, разведчик, воин: провалена или выполнена миссия нашего агента

Организационные детали

На прогулке используем радиогиды.