Чтобы открыть для себя одну из самых атмосферных императорских резиденций, отправляйтесь с нами в Гатчину. Всего в часе езды от Санкт-Петербурга вас ждёт сочетание дворцовой роскоши, тайн подземных ходов и умиротворяющей красоты парка. Вы проведёте незабываемый день в мире мечтаний Павла I и романтических пейзажей.

Описание экскурсии

Узнаете о дворцово-парковом комплексе. Здесь, в уединении и гармонии с природой, более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим российским императором. Мы обсудим, почему Гатчина воспринимается иначе, чем другие резиденции, и откуда во дворце атмосфера тишины, уединения и лёгкой загадочности.

Посетите Гатчинский дворец. За внешне скромными фасадами скрываются роскошные парадные залы и личные покои, которые сохранили дух императорской эпохи. Ещё вы узнаете о подземном ходе к Серебряному озеру: зачем в резиденциях устраивали такие тайные маршруты и какую роль они играли в повседневной жизни монархов.

Прогуляетесь по первому в России романтическому пейзажному парку. Пройдёте по аллеям и разберётесь, как «естественную» красоту создавали искусственно. Мы расскажем, чем этот парк отличается от регулярных садов и как здесь формировали настроение с помощью продуманных видов и ландшафтных решений.

