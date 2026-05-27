Из Санкт-Петербурга - в Гатчинский дворец

Погулять по резиденции Павла I и узнать о подземном ходе к Серебряному озеру
Чтобы открыть для себя одну из самых атмосферных императорских резиденций, отправляйтесь с нами в Гатчину.

Всего в часе езды от Санкт-Петербурга вас ждёт сочетание дворцовой роскоши, тайн подземных ходов и умиротворяющей красоты парка. Вы проведёте незабываемый день в мире мечтаний Павла I и романтических пейзажей.
Описание экскурсии

Узнаете о дворцово-парковом комплексе. Здесь, в уединении и гармонии с природой, более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим российским императором. Мы обсудим, почему Гатчина воспринимается иначе, чем другие резиденции, и откуда во дворце атмосфера тишины, уединения и лёгкой загадочности.

Посетите Гатчинский дворец. За внешне скромными фасадами скрываются роскошные парадные залы и личные покои, которые сохранили дух императорской эпохи. Ещё вы узнаете о подземном ходе к Серебряному озеру: зачем в резиденциях устраивали такие тайные маршруты и какую роль они играли в повседневной жизни монархов.

Прогуляетесь по первому в России романтическому пейзажному парку. Пройдёте по аллеям и разберётесь, как «естественную» красоту создавали искусственно. Мы расскажем, чем этот парк отличается от регулярных садов и как здесь формировали настроение с помощью продуманных видов и ландшафтных решений.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты
  • Обед не предусмотрен
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3350 ₽
Дети до 18 лет3050 ₽
Пенсионеры3300 ₽
Студенты3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

