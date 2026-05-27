Погулять по резиденции Павла I и узнать о подземном ходе к Серебряному озеру
Чтобы открыть для себя одну из самых атмосферных императорских резиденций, отправляйтесь с нами в Гатчину.
Всего в часе езды от Санкт-Петербурга вас ждёт сочетание дворцовой роскоши, тайн подземных ходов и умиротворяющей красоты парка. Вы проведёте незабываемый день в мире мечтаний Павла I и романтических пейзажей.
Описание экскурсии
Узнаете о дворцово-парковом комплексе. Здесь, в уединении и гармонии с природой, более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим российским императором. Мы обсудим, почему Гатчина воспринимается иначе, чем другие резиденции, и откуда во дворце атмосфера тишины, уединения и лёгкой загадочности.
Посетите Гатчинский дворец. За внешне скромными фасадами скрываются роскошные парадные залы и личные покои, которые сохранили дух императорской эпохи. Ещё вы узнаете о подземном ходе к Серебряному озеру: зачем в резиденциях устраивали такие тайные маршруты и какую роль они играли в повседневной жизни монархов.
Прогуляетесь по первому в России романтическому пейзажному парку. Пройдёте по аллеям и разберётесь, как «естественную» красоту создавали искусственно. Мы расскажем, чем этот парк отличается от регулярных садов и как здесь формировали настроение с помощью продуманных видов и ландшафтных решений.
Организационные детали
Включено в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты
Обед не предусмотрен
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3350 ₽
Дети до 18 лет
3050 ₽
Пенсионеры
3300 ₽
Студенты
3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров.
На связи с путешественниками 24/7.
В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Из Санкт-Петербурга - в Гатчинский дворец»