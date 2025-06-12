На 1,5 часа вы превратитесь в кондитера! Из эластичной сладкой массы создадите яркие и вкусные леденцы.
Какой цвет выберете — сочно-зелёный, насыщенно-красный, солнечно-оранжевый? Какая нравится форма — спиральки, кружочки, сердечки? Или щит Капитана Америки? Вы дадите волю своей фантазии и придумаете оригинальный дизайн, а наши специалисты помогут на каждом этапе.
Какой цвет выберете — сочно-зелёный, насыщенно-красный, солнечно-оранжевый? Какая нравится форма — спиральки, кружочки, сердечки? Или щит Капитана Америки? Вы дадите волю своей фантазии и придумаете оригинальный дизайн, а наши специалисты помогут на каждом этапе.
Описание мастер-класса
Тактильное взаимодействие с карамельной массой — вы почувствуете её текстуру. В Древнем Риме карамель считалась пищей богов, и простому человеку нельзя было её трогать. А у нас можно всё!
История карамели — от её древних корней до современного производства. Вы знали, что первую карамель готовили ещё в Древнем Египте из мёда и орехов, а на Руси обожали петушков на палочке?
Создание леденцов под руководством мастера. Используя красители, ароматизаторы, посыпки и добавки, вы приготовите уникальные сладости. А ещё научитесь делать креативную упаковку, чтобы конфеты можно было с гордостью подарить.
Дегустация карамели. Поедим и обсудим вкусы, ароматы и особенности этой удивительной сладости.
Организационные детали
- Каждый участник создаст три леденца на палочках и пакет рубленой карамели, а ещё получит красочный сертификат
- Мероприятие будет интересно взрослым и детям от 5 лет
- Мастер-класс проведёт опытный кондитер
ежедневно в 10:00 и 22:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 22:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 8509 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
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