На 1,5 часа вы превратитесь в кондитера! Из эластичной сладкой массы создадите яркие и вкусные леденцы. Какой цвет выберете — сочно-зелёный, насыщенно-красный, солнечно-оранжевый? Какая нравится форма — спиральки, кружочки, сердечки? Или щит Капитана Америки? Вы дадите волю своей фантазии и придумаете оригинальный дизайн, а наши специалисты помогут на каждом этапе.

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Описание мастер-класса

Тактильное взаимодействие с карамельной массой — вы почувствуете её текстуру. В Древнем Риме карамель считалась пищей богов, и простому человеку нельзя было её трогать. А у нас можно всё!

История карамели — от её древних корней до современного производства. Вы знали, что первую карамель готовили ещё в Древнем Египте из мёда и орехов, а на Руси обожали петушков на палочке?

Создание леденцов под руководством мастера. Используя красители, ароматизаторы, посыпки и добавки, вы приготовите уникальные сладости. А ещё научитесь делать креативную упаковку, чтобы конфеты можно было с гордостью подарить.

Дегустация карамели. Поедим и обсудим вкусы, ароматы и особенности этой удивительной сладости.

Организационные детали