Места силы: мистическая энергия Карелии

Карелия - уникальное место, которое притягивает сотни туристов ежегодно

5
13 отзывов
Карелия — уникальное место, которое притягивает сотни туристов ежегодно.

В основном сюда приезжают, чтобы насладиться красотой северной природы.

Но в Карелию приезжают не только за этим.

Современные шаманы знают о местах силы с особой энергетикой.

С нами вы отправитесь в путешествие по самым мистическим местам Карелии — волшебные камни, древнее капище и скала пяти стихий.
Места силы: мистическая энергия Карелии
Места силы: мистическая энергия Карелии
Места силы: мистическая энергия Карелии
Места силы: мистическая энергия Карелии
Места силы: мистическая энергия Карелии
Места силы: мистическая энергия Карелии
Места силы: мистическая энергия Карелии

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Корела
  • Куркиёки
  • Остров Койонсаари
  • Протосаамский лабиринт
  • Древнее капище
  • Скала Пяти Стихий
  • хутор Милка
Карелия - мистическое место, один из самых энергетически сильных регионов России. Тысячи туристов со всей страны приезжают в этот край не только полюбоваться прекрасной природой и насладиться чистейшим воздухом у лесов и озер, но и перезагрузится. В этом туре вы увидите все самые загадочные места с особой и очень мощной энергетикой.
Интересные исторические и природные достопримечательности: колоритная средневековая крепость Корела, живописные окрестности Куркиёки, остров Койонсаари - один из самых красивых на Ладожском озере!
Древние культовые сооружения и "места силы": вы побываете в местах с сильной энергетикой, которые были хорошо известны карельским шаманам и которые по сей день привлекают исследователей и любителей непознанного: волшебные камни, древнее капище, загадочный протосаамский лабиринт и Скала пяти Стихий. Здесь царит атмосфера таинственности и исполняются заветные желания!
Великолепная природа и полная перезагрузка: от красоты этих мест захватывает дух даже у бывалых путешественников! Пройдя по лесным тропам, поднявшись на видовую скалу, налюбовавшись потрясающим Ладожским озером и надышавшись чистым карельским воздухом, вы получите небывалый заряд бодрости и сделаете фантастические фотографии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-60 человек
Стандартный
1 690 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального гида
  • экскурсионное обслуживание
  • посещение места силы Куркиёки
  • посещение древнего капища и загадочного протосаамского лабиринта
  • посещение места силы острова Койонсаари
  • прогулка по долине мхов
  • подъем на скалу Пяти Стихий
  • посещение мест исполнения желаний
  • осмотр крепости Корела
  • обзорная экскурсия по Приозерску
  • осмотр храма Коневской Иконы Божией Матери (при благоприятной дорожно- транспортной обстановке)
  • посещение хутора Милка с мини-зоопарком, экскурсионной программой и костюмированной исторической фотосессией
Что не входит
  • питание — обед 400 руб. на человека
  • вход на территорию музея-крепости Корела: взрослые — 100 рублей, лица от 16 до 18 лет и пенсионеры— 50 рублей
Место начала и завершения
Площадь у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 07:30
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По субботам в 07:30

CharmTravel
CharmTravel
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе👻Мистические☀️Летние☀️На целый день🏞Карелия

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
4.7
27
18ч
2 560
за 1 чел.
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
Эта экскурсия подарит вам возможность побывать в загадочных местах силы Карелии
Ежедневно в 07:00
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
5
10
10 250
за 1 чел.
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Карелия - это девственная природа и уникальные памятники
Места силы Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1 чел.
Места силы Петербурга
Во время нашей экскурсии мы будем исследовать историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга,...
по запросу
Места исполнения желаний
Индивидуальная экскурсия
4.6
12
3 500
за 1-6 чел.
Места исполнения желаний
Я проведу вас по местам, в которых исполняются желания и расскажу что нужно сделать, чтобы соблюсти ритуал...
по договоренности
Секреты Васильевского острова
Индивидуальная экскурсия
4.7
4
5 000
за 1-15 чел.
Секреты Васильевского острова
Отправляемся на Васильевский остров - место, которое туристы часто обделяют вниманием, а зря! Именно...
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
Индивидуальная фото-прогулка
14ч
17 800
за 1-3 чел.
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
В этом автопутешествии, добравшись до Карелии, мы пересядем на катер, который нас повезет по...
Ежедневно в 8:00
Гран-тур Вся Карелия
4.5
16
10 650
за 1 чел.
Гран-тур Вся Карелия
Мы отправляемся в путешествие из Петербурга в Карелию
Карта желаний: автопутешествие на красном «Фольксвагене Жуке» в Карелию
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
13 900
за 1-3 чел.
Карта желаний: автопутешествие на красном «Фольксвагене Жуке» в Карелию
Приглашаю вас отправиться в автопутешествие по Карелии на красном «Фольксвагене Жуке»
ежедневно в 9:00
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Индивидуальная экскурсия
4.8
37
3 700
за 1-4 чел.
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Эрмитаж - это то место, которое каждый турист должен посетить в Петербурге
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ НА
Ленинградский рок. Все места города
Индивидуальная экскурсия
5
2
1 800
за 1 чел.
Ленинградский рок. Все места города
Петербург считается столицей российской рок-культуры - здесь появились группы "Аквариум", "Зоопарк" и...
В любое время года и погоду.
10 чудес Карелии: от водопада Кивач до Рускеалы
4.6
15
6 750
за 1 чел.
10 чудес Карелии: от водопада Кивач до Рускеалы
Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией
Мистический Петербург
Индивидуальная экскурсия
4.6
174
2ч 30м
5 000
за 1-4 чел.
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на автобусной групповой экскурсии

CharmTravel проводит ещё 7 экскурсий

Двухдневный тур Карельское счастье - отдых на берегу Ладожского озера
5
12
1д 16ч
5 950
за 1 чел.
Двухдневный тур Карельское счастье - отдых на берегу Ладожского озера
Природа, природа и еще раз природа - так можно кратко описать Карелию
По средам, пятницам и субботам
Стражи Севера: В. Новгород, Псков, Изборск и Печоры (2 дня)
4.7
15
1д 16ч
6 500
за 1 чел.
Стражи Севера: В. Новгород, Псков, Изборск и Печоры (2 дня)
Вы отправитесь в насыщенное путешествие по нашей стране и за два дня посетите древние города -...
По субботам в 07:00
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
4.4
19
1д 12ч
5 700
за 1 чел.
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Если вы устали от ритма большого города - переместитесь в старинный русский город
По субботам в 08:00
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
4.1
9
14ч
3 000
за 1 чел.
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
Однодневный автобусный тур с посещением Музея колокольчиков и Музейного колокольного центра
По субботам и воскресеньям в 07:30
Сказочная деревня Мандроги - 1 день
4.8
7
15ч
3 400
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сказочная деревня Мандроги - 1 день
Хотите на целый день погрузиться в прошлое
По субботам и воскресеньям в 08:00
Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)
4.5
4
1д 14ч
6 800
за 1 чел.
Тверь - Торжок - Валдай: путешествие по государевой дороге (2 дня)
В этом двухдневном туре вам предстоит почувствовать себя Петром Первым или Екатериной Великой,...
По субботам в 07:00
Первозданная Карелия: водопады и город викингов
1д 12ч
5 990
за 1 чел.
Первозданная Карелия: водопады и город викингов
За два дня мы посетим самые известные достопримечательности Карелии
По средам, пятницам, субботам в 08:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺