Карелия - мистическое место, один из самых энергетически сильных регионов России. Тысячи туристов со всей страны приезжают в этот край не только полюбоваться прекрасной природой и насладиться чистейшим воздухом у лесов и озер, но и перезагрузится. В этом туре вы увидите все самые загадочные места с особой и очень мощной энергетикой.

Интересные исторические и природные достопримечательности: колоритная средневековая крепость Корела, живописные окрестности Куркиёки, остров Койонсаари - один из самых красивых на Ладожском озере!

Древние культовые сооружения и "места силы": вы побываете в местах с сильной энергетикой, которые были хорошо известны карельским шаманам и которые по сей день привлекают исследователей и любителей непознанного: волшебные камни, древнее капище, загадочный протосаамский лабиринт и Скала пяти Стихий. Здесь царит атмосфера таинственности и исполняются заветные желания!

Великолепная природа и полная перезагрузка: от красоты этих мест захватывает дух даже у бывалых путешественников! Пройдя по лесным тропам, поднявшись на видовую скалу, налюбовавшись потрясающим Ладожским озером и надышавшись чистым карельским воздухом, вы получите небывалый заряд бодрости и сделаете фантастические фотографии.