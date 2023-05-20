Места силы в Карелии: автобусная экскурсия

Волшебные камни, древнее капище, протосаамский лабиринт и другие таинственные локации края

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Карелия — один из самых мистических регионов России. Сюда приезжают не только насладиться природой и чистым воздухом, но и перезагрузится.

В группе до 51 человека вы отправитесь в загадочные уголки севера, которые издавна считаются местами силы.

А кроме того, посетите средневековую крепость Корела, увидите Ладожское озеро с высоты и узнаете об удивительных находках в хуторе Milka.
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 В путешествии вы познакомитесь с историческими и природными достопримечательностями Карелии. Услышите историю Приозёрска и осмотрите его главный памятник — крепость Корела. Откроете живописные пейзажи в окрестностях Куркиёки. Побываете на острове Койонсаари, одном из самых красивых на Ладоге, с белоснежными песчаными пляжами — летом берите с собой купальники! А также посетит финский хутор Milka с интересной историей создания и ещё более интересными артефактами, найденными на его территории.

🔷 И конечно, особое место в программе отведено загадкам и мистике. Мы проведём вас к древним культовым сооружениям и расскажем, что о них известно из легенд, преданий и краеведческих фактов. Вы увидите волшебные камни, капища, протосаамский лабиринт, скалу Пяти стихий и попробуете ощутить необычную атмосферу этих мест.

🔷 Красота природы, панорамы Ладоги, кристальный воздух и карельская энергетика сделают ваш день особенным и подарят вам заряд бодрости на многие дни вперёд.

План путешествия

07:30 — отправление от Казанской площади
08:10 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»
09:15 — храм Коневской Иконы Божией Матери
10:10 — крепость Корела-Кексгольм, обзорная экскурсия по Приозёрску
11:45 — обед
13:15 — прибытие к местам силы (Куркиёки, волшебные камни, места исполнения желаний, протосаамский лабиринт, древнее капище)
14:00 — остров Койонсаари, долина мхов, скала Пяти стихий, отдых и купание на песчаном пляже
18:30 — хутор Милка (экскурсионная программа, историческая фотосессия)
21:30-22:30 — возвращение в Петербург (время прибытия к ст. м. «Проспект Просвещения» и к Казанской площади ориентировочное и зависит от погодных условий и ситуации на дороге)

Организационные детали

  • Что входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы) и сопровождение профессионального гида
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 500 руб. /человека, вход на территорию крепости Корела-Кексгольм — 200 руб. /взрослого, дети от 16 до 18 лет и пенсионеры — 100 руб.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просвещения»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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