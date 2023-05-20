Карелия — один из самых мистических регионов России. Сюда приезжают не только насладиться природой и чистым воздухом, но и перезагрузится. В группе до 51 человека вы отправитесь в загадочные уголки севера, которые издавна считаются местами силы. А кроме того, посетите средневековую крепость Корела, увидите Ладожское озеро с высоты и узнаете об удивительных находках в хуторе Milka.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 В путешествии вы познакомитесь с историческими и природными достопримечательностями Карелии. Услышите историю Приозёрска и осмотрите его главный памятник — крепость Корела. Откроете живописные пейзажи в окрестностях Куркиёки. Побываете на острове Койонсаари, одном из самых красивых на Ладоге, с белоснежными песчаными пляжами — летом берите с собой купальники! А также посетит финский хутор Milka с интересной историей создания и ещё более интересными артефактами, найденными на его территории.

🔷 И конечно, особое место в программе отведено загадкам и мистике. Мы проведём вас к древним культовым сооружениям и расскажем, что о них известно из легенд, преданий и краеведческих фактов. Вы увидите волшебные камни, капища, протосаамский лабиринт, скалу Пяти стихий и попробуете ощутить необычную атмосферу этих мест.

🔷 Красота природы, панорамы Ладоги, кристальный воздух и карельская энергетика сделают ваш день особенным и подарят вам заряд бодрости на многие дни вперёд.

План путешествия

07:30 — отправление от Казанской площади

08:10 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

09:15 — храм Коневской Иконы Божией Матери

10:10 — крепость Корела-Кексгольм, обзорная экскурсия по Приозёрску

11:45 — обед

13:15 — прибытие к местам силы (Куркиёки, волшебные камни, места исполнения желаний, протосаамский лабиринт, древнее капище)

14:00 — остров Койонсаари, долина мхов, скала Пяти стихий, отдых и купание на песчаном пляже

18:30 — хутор Милка (экскурсионная программа, историческая фотосессия)

21:30-22:30 — возвращение в Петербург (время прибытия к ст. м. «Проспект Просвещения» и к Казанской площади ориентировочное и зависит от погодных условий и ситуации на дороге)

Организационные детали