Маршрут прогулки на катере включает в себя: катание по Малой, Средней, Большой Невке и Финскому заливу мимо Газпром Арены и Лахта центра, где пройдете под парящим вантовым мостом ЗСД, а далее вдоль Крестовского, Елагина, Каменного островов.

Совершить данную прогулку интересно в любе время: днем оцените современный архитектурный облик и живописный вид главных парков города, а вечером насладитесь красивейшим закатом в Финском заливе.

Самым необычным в данной водной прогулке является то, что вы самостоятельно управляете катером и сможете почувствовать себя настоящим капитаном. На борту катера только вы и ваша компания, которая разделит с вами впечатления от захватывающего путешествия.

Для того, чтобы взять катер в аренду и отправиться в круиз при себе необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей наличными, который возвращается вам сразу после прогулки.