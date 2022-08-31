Если вы в Петербурге, то ваш отдых не обойдется без прогулки по рекам и каналам.
Приглашаем вас на борт нашего небольшого катера, где спокойно может разместиться группа до 4 человек.
С нами вы прокатитесь по Малой, Средней и Большой Невке, а также насладитесь видами на Финский залив.
Приглашаем вас на борт нашего небольшого катера, где спокойно может разместиться группа до 4 человек.
С нами вы прокатитесь по Малой, Средней и Большой Невке, а также насладитесь видами на Финский залив.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
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6
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ И ВИДОВ:
- Каменноостровский дворец
- Восточная стрелка Елагинного острова
- Елагин двроец
- Центральный парк культуры и отдыха
- Западная стрелка Елагинного острова
- Газпром Арена
- Парк 300-летия
- Лахта центр
- Вантовый мост ЗСД
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут прогулки на катере включает в себя: катание по Малой, Средней, Большой Невке и Финскому заливу мимо Газпром Арены и Лахта центра, где пройдете под парящим вантовым мостом ЗСД, а далее вдоль Крестовского, Елагина, Каменного островов.
Совершить данную прогулку интересно в любе время: днем оцените современный архитектурный облик и живописный вид главных парков города, а вечером насладитесь красивейшим закатом в Финском заливе.
Самым необычным в данной водной прогулке является то, что вы самостоятельно управляете катером и сможете почувствовать себя настоящим капитаном. На борту катера только вы и ваша компания, которая разделит с вами впечатления от захватывающего путешествия.
Для того, чтобы взять катер в аренду и отправиться в круиз при себе необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей наличными, который возвращается вам сразу после прогулки.
Ежедневно с 9:00 до 23:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктаж 30 минут проводится заранее до начала катания
- Прогулка на катере 60 минут
- Спасательные жилеты, карта
- Пледы на каждого пассажира
- Топливо
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: улица Академика Павлова 11 аЗавершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9:00 до 23:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Залог 10 000 рублей.
- Денежный залог вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
- На причал надо прибыть обязательно за 30 минут до начала катания для прохождения инструктажа.
- К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.
- К управлению допускаются только лица старше 18 лет - обязательно возьмите с собой паспорт, дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
31 авг 2022
Отличный опыт! Всем советую!
К
Кристина
25 авг 2022
Все было прекрасно! Особенно на себе ощутить должность капитана. Данная экскурсия превзошла все мои ожидания 🤗
А
Аксенова
22 авг 2022
Отличная возможность почувствовать себя капитаном катерка. Конечно страшновато когда идут волны от встречных катеров, но в целом море эмоций и впечатлений! Всем рекомендую, это того стоит
Т
Тимур
5 авг 2022
M
Msevodny
8 июля 2022
Это было прекрасно!
П
Папушина
5 июля 2022
А
Александр
17 июня 2022
С
Светлана
14 июня 2022
Очень-очень здорово!!!!! Да, с непривычки было непросто. Все же для водителя авто с многолетним стажем управление плавсредством на воде кажется каким-то "неправильным". Требует времени для привыкания. Катер ведь не сразу реагирует на движение штурвала. Это вам не руль а/м. Но в этом и кайф!!! Чувствуешь такую свободу!
Я обязательно приеду еще. Потренироваться.
Я обязательно приеду еще. Потренироваться.
О
Оксана
23 мая 2022
D
Dmitrii
11 мая 2022
Е
Екатерина
24 июля 2021
Сама поездка очень понравилась, впечатления супер! Маршрут и сама лодка превзошли ожидания
p
pukhkalo
30 мая 2021
t
tok19
15 сен 2020
g
grigory.
16 авг 2020
C
Cardholder
20 июля 2020
Очень здорово! Маршрут, капитан, сам катер на высоте! Вся наша компания в большом восторге, спасибо!!!
Ещё 9 отзывов
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Дата и количество участников выбирается при бронировании