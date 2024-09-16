Мистическая Карелия: остров Койонсаари и скала Пяти стихий
Побывать в «маленькой Трое», увидеть языческое капище и пройти по Протосаамскому лабиринту
Карелия — один из самых энергетически сильных регионов России.
Тысячи путешественников со всей страны приезжают сюда не только полюбоваться прекрасной природой и насладиться чистейшим воздухом у лесов и озёр, но и перезагрузиться. На экскурсии мы покажем вам самые загадочные места с особой и очень мощной энергетикой.
4.43
7 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
07:30 — Начало путешествия. Отправление от Казанского собора 10:00 — Крепость Корела на небольшом островке на реке Вуокса, около Ладожского озера. Это одна из древнейших сохранившихся русских крепостей 10:40 — Обзорная экскурсия по Приозёрску. Он возник на месте древнего поселения местных племён, обитавших на Карельском перешейке. Все достопримечательности города тесно связаны с его богатой историей и великолепной природой — об этом расскажет гид. 11:35 — Обед в кафе 13:05 — Места силы Карелии: — Волшебные камни и места исполнения желаний. Нёподалеку от Куркиёки, в лесной глуши, на вершине горы лежит Конь-камень, который, согласно поверьям, лечит болезни. Рядом — «бабий» камень: он исполняет желания и помогает женщинам забеременеть — Куркиёки. Место с богатой историей. Археологи называют его «маленькой Троей»: столько тут памятников и находок всех эпох, начиная с неолита! — Древнее капище. На вершине горы Ламмасвуори вы увидите настоящее языческое капище — здесь особенно ощущается необычная энергетика: не случайно тут по сей день собираются представители разных культур для проведения древних славянских обрядов — Протосаамский лабиринт. Существует здесь с незапамятных времён, и ещё никто не смог разгадать его тайну до конца. Говорят, если пройти его из конца в конец, можно увидеть своё будущее 13:50 — Остров Койонсаари. Знаменит песчаными пляжами, удивительным по красоте «заливом счастья» и необыкновенной атмосферой. Вы увидите скалу Пяти стихий, погуляете по Долине мхов, отдохнёте и по желанию искупаетесь 19:15 — Храм Андрея Первозванного на реке Воукса — настоящее чудо на воде. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала 21:30-22:30 — Прибытие в Санкт-Петербург
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида
Отдельно оплачивается вход на территорию крепости Корела-Кексгольм (взрослые — 200 ₽, дети от 16 до 18 лет и пенсионеры — 100 ₽) и обед (от 550 ₽, по желанию)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 234 туристов
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с любовью!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алена
16 сен 2024
Действительно стоящая экскурссия. С мужем были впервые в Карелии. После данной экскурсии настолько влюбились в нее, что теперь планируем съездить полноценно в отпуск!
Александр
8 сен 2024
Экскурсия в целом организована неплохо, водитель прекрасно нас довёз туда и обратно. Хотя ситуация на дорогах была сложная. Вопрос по качеству автобуса. Пусть он старый, но сетки и крючки на читать дальше
сидениях должны быть в исправном состоянии, а не оборваны (фото прилагаю). Это не только у меня такое было. И что это за блатные места впереди, на которые садиться нельзя??? Это доп. услуга? Где она указана. И какого ляда экскурсовод себе это позволяет? Я так и не понял.
Л
Лариса
7 сен 2024
Экскурсия очень понравилась!!!
С
Сергей
26 авг 2024
Всё очень понравилось! Красота неимоверная! Убрал одну звезду только за обед. Был рассольник, пюре с подливой и тефтелями, крабовый и компот из сухофруктов. Рассольник среднего качества. Пюре с тефтелями не вкусное, тефтели как попрыгунчик, больше жира чем мясо, крабовый один рис. Не рекомендую в Берёзово, 600 руб оно не стоит того. Организаторы найдите пжл место получше для обеда.
Булгун
25 авг 2024
Все очень понравилось, спасибо гиду Кириллу за комфортный и интересный тур. Без банальщины, все по времени и организованно. Из недочетов только обед, на свою стоимость вообще не тянет. Но других читать дальше
альтернатив нет) а также имейте ввиду, что поднимаясь к камням на гору предстоит крутой подъем и спуск, нужна спортивная обувь. Совсем пожилым подниматься будет трудно. В целом все прошло отлично, еще раз благодарю!
Т
Татьяна
23 авг 2024
Не указана информация о том, что придётся подниматься в горы, а также много идти пешком. Да, гид предложил не идти, но какой смысл лежать на пляже? Советую добавить информацию о длительной прогулке пешком, не все это могут, а узнают уже на месте, что считаю неправильно.
С
Софья
17 авг 2024
Экскурсия в Карелию была достаточно увлекательной, особенно понравится тем, кто любит красоту природы. Экскурсовод Татьяна - знаток своего дела, при прибытии на локацию всегда давала свободное время и, что хочется отдельно читать дальше
отметить, давала ко всему прочему право выбора идти или не идти в труднодоступные места. Повторюсь, если нравится природа, то вам в Карелию. Если вы ждете много рассказов от экскурсовода, тогда вам не сюда, потому что достопримечательностей на маршруте мало. Но для меня это было плюсом. Еще раз спасибо за экскурсию!