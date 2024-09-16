Описание экскурсии

07:30 — Начало путешествия. Отправление от Казанского собора

10:00 — Крепость Корела на небольшом островке на реке Вуокса, около Ладожского озера. Это одна из древнейших сохранившихся русских крепостей

10:40 — Обзорная экскурсия по Приозёрску. Он возник на месте древнего поселения местных племён, обитавших на Карельском перешейке. Все достопримечательности города тесно связаны с его богатой историей и великолепной природой — об этом расскажет гид.

11:35 — Обед в кафе

13:05 — Места силы Карелии:

— Волшебные камни и места исполнения желаний. Нёподалеку от Куркиёки, в лесной глуши, на вершине горы лежит Конь-камень, который, согласно поверьям, лечит болезни. Рядом — «бабий» камень: он исполняет желания и помогает женщинам забеременеть

— Куркиёки. Место с богатой историей. Археологи называют его «маленькой Троей»: столько тут памятников и находок всех эпох, начиная с неолита!

— Древнее капище. На вершине горы Ламмасвуори вы увидите настоящее языческое капище — здесь особенно ощущается необычная энергетика: не случайно тут по сей день собираются представители разных культур для проведения древних славянских обрядов

— Протосаамский лабиринт. Существует здесь с незапамятных времён, и ещё никто не смог разгадать его тайну до конца. Говорят, если пройти его из конца в конец, можно увидеть своё будущее

13:50 — Остров Койонсаари. Знаменит песчаными пляжами, удивительным по красоте «заливом счастья» и необыкновенной атмосферой. Вы увидите скалу Пяти стихий, погуляете по Долине мхов, отдохнёте и по желанию искупаетесь

19:15 — Храм Андрея Первозванного на реке Воукса — настоящее чудо на воде. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала

21:30-22:30 — Прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали