Мистическая Карелия: остров Койонсаари и скала Пяти стихий

Побывать в «маленькой Трое», увидеть языческое капище и пройти по Протосаамскому лабиринту
Карелия — один из самых энергетически сильных регионов России.

Тысячи путешественников со всей страны приезжают сюда не только полюбоваться прекрасной природой и насладиться чистейшим воздухом у лесов и озёр, но и перезагрузиться. На экскурсии мы покажем вам самые загадочные места с особой и очень мощной энергетикой.
4.43
7 отзывов
Мистическая Карелия: остров Койонсаари и скала Пяти стихий
Мистическая Карелия: остров Койонсаари и скала Пяти стихий
Мистическая Карелия: остров Койонсаари и скала Пяти стихий
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

07:30 — Начало путешествия. Отправление от Казанского собора
10:00Крепость Корела на небольшом островке на реке Вуокса, около Ладожского озера. Это одна из древнейших сохранившихся русских крепостей
10:40Обзорная экскурсия по Приозёрску. Он возник на месте древнего поселения местных племён, обитавших на Карельском перешейке. Все достопримечательности города тесно связаны с его богатой историей и великолепной природой — об этом расскажет гид.
11:35Обед в кафе
13:05Места силы Карелии:
Волшебные камни и места исполнения желаний. Нёподалеку от Куркиёки, в лесной глуши, на вершине горы лежит Конь-камень, который, согласно поверьям, лечит болезни. Рядом — «бабий» камень: он исполняет желания и помогает женщинам забеременеть
Куркиёки. Место с богатой историей. Археологи называют его «маленькой Троей»: столько тут памятников и находок всех эпох, начиная с неолита!
Древнее капище. На вершине горы Ламмасвуори вы увидите настоящее языческое капище — здесь особенно ощущается необычная энергетика: не случайно тут по сей день собираются представители разных культур для проведения древних славянских обрядов
Протосаамский лабиринт. Существует здесь с незапамятных времён, и ещё никто не смог разгадать его тайну до конца. Говорят, если пройти его из конца в конец, можно увидеть своё будущее
13:50Остров Койонсаари. Знаменит песчаными пляжами, удивительным по красоте «заливом счастья» и необыкновенной атмосферой. Вы увидите скалу Пяти стихий, погуляете по Долине мхов, отдохнёте и по желанию искупаетесь
19:15Храм Андрея Первозванного на реке Воукса — настоящее чудо на воде. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала
21:30-22:30 — Прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида
  • Отдельно оплачивается вход на территорию крепости Корела-Кексгольм (взрослые — 200 ₽, дети от 16 до 18 лет и пенсионеры — 100 ₽) и обед (от 550 ₽, по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 090 ₽
Пенсионеры1 990 ₽
Школьники1 990 ₽
Студенты1 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
16 сен 2024
Действительно стоящая экскурссия. С мужем были впервые в Карелии. После данной экскурсии настолько влюбились в нее, что теперь планируем съездить полноценно в отпуск!
Действительно стоящая экскурссия. С мужем были впервые в Карелии. После данной экскурсии настолько влюбились в нее,Действительно стоящая экскурссия. С мужем были впервые в Карелии. После данной экскурсии настолько влюбились в нее,Действительно стоящая экскурссия. С мужем были впервые в Карелии. После данной экскурсии настолько влюбились в нее,Действительно стоящая экскурссия. С мужем были впервые в Карелии. После данной экскурсии настолько влюбились в нее,Действительно стоящая экскурссия. С мужем были впервые в Карелии. После данной экскурсии настолько влюбились в нее,
Александр
8 сен 2024
Экскурсия в целом организована неплохо, водитель прекрасно нас довёз туда и обратно. Хотя ситуация на дорогах была сложная. Вопрос по качеству автобуса. Пусть он старый, но сетки и крючки на
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сидениях должны быть в исправном состоянии, а не оборваны (фото прилагаю). Это не только у меня такое было. И что это за блатные места впереди, на которые садиться нельзя??? Это доп. услуга? Где она указана. И какого ляда экскурсовод себе это позволяет? Я так и не понял.

Экскурсия в целом организована неплохо, водитель прекрасно нас довёз туда и обратно. Хотя ситуация на дорогахЭкскурсия в целом организована неплохо, водитель прекрасно нас довёз туда и обратно. Хотя ситуация на дорогах
Л
7 сен 2024
Экскурсия очень понравилась!!!
С
26 авг 2024
Всё очень понравилось! Красота неимоверная!
Убрал одну звезду только за обед. Был рассольник, пюре с подливой и тефтелями, крабовый и компот из сухофруктов. Рассольник среднего качества. Пюре с тефтелями не вкусное, тефтели как попрыгунчик, больше жира чем мясо, крабовый один рис. Не рекомендую в Берёзово, 600 руб оно не стоит того.
Организаторы найдите пжл место получше для обеда.
Всё очень понравилось! Красота неимоверная!Всё очень понравилось! Красота неимоверная!Всё очень понравилось! Красота неимоверная!
Булгун
25 авг 2024
Все очень понравилось, спасибо гиду Кириллу за комфортный и интересный тур. Без банальщины, все по времени и организованно. Из недочетов только обед, на свою стоимость вообще не тянет. Но других
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альтернатив нет) а также имейте ввиду, что поднимаясь к камням на гору предстоит крутой подъем и спуск, нужна спортивная обувь. Совсем пожилым подниматься будет трудно.
В целом все прошло отлично, еще раз благодарю!

Т
23 авг 2024
Не указана информация о том, что придётся подниматься в горы, а также много идти пешком. Да, гид предложил не идти, но какой смысл лежать на пляже?
Советую добавить информацию о длительной прогулке пешком, не все это могут, а узнают уже на месте, что считаю неправильно.
С
17 авг 2024
Экскурсия в Карелию была достаточно увлекательной, особенно понравится тем, кто любит красоту природы.
Экскурсовод Татьяна - знаток своего дела, при прибытии на локацию всегда давала свободное время и, что хочется отдельно
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отметить, давала ко всему прочему право выбора идти или не идти в труднодоступные места.
Повторюсь, если нравится природа, то вам в Карелию. Если вы ждете много рассказов от экскурсовода, тогда вам не сюда, потому что достопримечательностей на маршруте мало. Но для меня это было плюсом.
Еще раз спасибо за экскурсию!

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