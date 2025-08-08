Прогуливаясь по Летнему саду, вы находите мобильный телефон. Внутри — лишь одна аудиозапись на неизвестном языке.
Как найти владельца с помощью этого загадочного послания? И может ли эта история изменить вашу судьбу? Вам предстоит выяснить и раскрыть тайну, скрытую в телефоне. В отличие от самурая, у сыщика есть цель — но сначала предстоит пройти весь путь. Готовы?
Как найти владельца с помощью этого загадочного послания? И может ли эта история изменить вашу судьбу? Вам предстоит выяснить и раскрыть тайну, скрытую в телефоне. В отличие от самурая, у сыщика есть цель — но сначала предстоит пройти весь путь. Готовы?
Описание квеста
Если вы любознательны и любите доводить дело до конца — то этот квест для вас!
- Всё действие разворачивается в Летнем саду
- Решая задания, вы откроете для себя новые факты из жизни города
- Увидите интересные места, где получится сделать красивые фотографии
Организационные детали
- Режим работы Летнего сада: ср–пн с 10:00 до 22:00 (с 1 октября по 31 марта до 20:00). Вторник — выходной. Начать квест можно в любое удобное для вас время
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Летнего сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4806 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хороший квест, проходили вчетвером: двое взрослых и двое детей (7 и 13 лет). Были интересны не только задания, но и интересные факты, которые мы читали после ответов на вопросы. Если хотите провести время с пользой в Летнем саду, рекомендую этот квест.
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