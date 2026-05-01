О нет! Исчезла Анна Ахматова! Её близкая подруга Валерия Срезневская просит вас помочь в её поисках. На вашем пути — загадочные переулки, уютные дворики и достопримечательности центра Петербурга. Расследуйте тайну, погрузившись в мир Серебряного века!
Описание квеста
Вы пройдётесь по местам жизни Ахматовой, узнаете о её непростой судьбе, взглянете на Петербург сквозь призму её творчества и окунётесь в 20 век — годы репрессий, голода и войн.
В пути:
- Фонтанный дом, где Анна Ахматова прожила почти половину своей жизни
- «Подвалъ бродячей собаки» — место ночных сборищ поэтов
- Дом Мурузи, где работал «Цех поэтов» и зарождался акмеизм
- памятник жертвам политических репрессий
- Египетский дом и Пагода
А ещё вы:
- посидите на «Лавке стукача»
- посмотрите на здание, у которого женщины стояли в очередях по 17–19 часов
- узнаете тайны создания уникального произведения Анны Ахматовы
- прогуляетесь по Инженерной улице и Литейному проспекту
Организационные детали
- Для прохождения квеста нужно скачать приложение — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
- Рекомендуем проходить квест в светлое время суток
- Маршрут рассчитан на 2 ч, но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали
- Квест комфортно проходить компанией на одном устройстве
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4347 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
от 1100 ₽ за экскурсию