Мобильный квест в Петербурге «Тайна мальчика на Серебряном пруду»

Кто заколдовал ребёнка и за что? Исследуя Выборгский район и решая задания, вы освободите его от чар
Окаменевший мальчик на берегу пруда, в мороз и зной без одежды, не в силах сдвинуться с места.

Когда и почему он здесь оказался? Кто его заколдовал и за что? Как освободить
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ребёнка от чар и вернуть ему детство, которого он был лишён? Для этого вам придётся раскрыть тайну Серебряного пруда. Нужно отправиться в начало 20 века и найти артефакты из прошлого мальчика. Готовы?

Мобильный квест в Петербурге «Тайна мальчика на Серебряном пруду»
Мобильный квест в Петербурге «Тайна мальчика на Серебряном пруду»
Мобильный квест в Петербурге «Тайна мальчика на Серебряном пруду»
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Гуляя по Выборгскому району, вы решите задания квеста и узнаете интересные факты из истории. Точки маршрута:

  • Институтский проспект
  • скульптура мальчика на Серебряном пруду
  • особняк Кайгородова
  • дом на Болотной улице — здесь жили друзья мальчика
  • дом генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Тахтарева
  • женская гимназия при приюте для вдов и сирот гвардейского корпуса им. генерала Евреинова
  • церковь на улице Орбели

Организационные детали

  • Квест рассчитан на участников старше 6 лет
  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Институтском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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