читать дальше ребёнка от чар и вернуть ему детство, которого он был лишён? Для этого вам придётся раскрыть тайну Серебряного пруда. Нужно отправиться в начало 20 века и найти артефакты из прошлого мальчика. Готовы?

Окаменевший мальчик на берегу пруда, в мороз и зной без одежды, не в силах сдвинуться с места.Когда и почему он здесь оказался? Кто его заколдовал и за что? Как освободить