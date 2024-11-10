Если вы уже посетили Эрмитаж и сотню раз прошлись по Невскому проспекту, пора отправляться за пределы города! Например, в Кронштадт — город-крепость на острове Котлин. Домчим туда, наслаждаясь живописной дорогой.
В Кронштадте у вас будет достаточно времени, чтобы составить общее представление о городе и сделать фото в красивых местах.
В Кронштадте у вас будет достаточно времени, чтобы составить общее представление о городе и сделать фото в красивых местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Формат нашей прогулки — автопутешествие в Кронштадт, он не предполагает глубокого исторического экскурса.
- На комфортабельном автомобиле мы отправимся из Петербурга на остров Котлин — дорога займёт около 1 часа.
- Проедем мимо фортов, покажем вам Петровский парк, а также Якорную площадь, на которой находится Морской Никольский собор.
- У вас будет время, чтобы самостоятельно заглянуть в собор и прогуляться по Кронштадту, полюбоваться его архитектурой и сделать красочные фотографии.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Lifan X60.
- Женщинам нужно взять с собой платок для посещения храма.
- При желании поездку можно провести на мотоциклах — в таком случае указанная цена будет за мотоцикл на 1 человека.
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 529 туристов
Обзорными мото-прогулками по Петербургу и мото-путешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надежными проводниками, гидами и телохранителями, покажутЗадать вопрос
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