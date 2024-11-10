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Если вы уже посетили Эрмитаж и сотню раз прошлись по Невскому проспекту, пора отправляться за пределы города! Например, в Кронштадт — город-крепость на острове Котлин. Домчим туда, наслаждаясь живописной дорогой.



В Кронштадте у вас будет достаточно времени, чтобы составить общее представление о городе и сделать фото в красивых местах.