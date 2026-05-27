Путешествие из Петербурга в Кронштадт — это не только прогулка по фортам на комфортабельном катере. Это — погружение во все нюансы жизни самого загадочного города-порта Евразии. Вековая история, которая за 5 часов уложится в вашей памяти навсегда.
Ceвeрнaя вoйна, боpьбa Сoвeтoв с xрaмами, зaгaдочная чумная aмпулa — мы рaccкaжем о вceх пеpeпетияx Кронштадта с 18 века и до наших дней.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы рассмотрите вблизи и с воды такие форты как «Кроншлот», «Пётр I», «Александр I», «Павел I».
- Прогуляетесь по форту «Константин», увидите арт-объект «Окно в Европу» и посетите форт «Граф Милютин».
- Высадитесь на берег и осмотрите Задний створный маяк Кронштадтского фарватера, один из самых высоких в Европе. При сложной прижимной волне эта высадка может отмениться.
- Послушаете интересные истории о городе-крепости, накопившиеся с 18 века.
- При желании устроите пикник на катере со своей едой и напитками, а посуду и гриль, а также возможность включить любимую музыку мы вам предоставим!
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном 6-местном катере из Петербурга и обратно, услуги опытного капитана, услуги гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Приморская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, меня зовут Валентин. Рыбалка — моё хобби вот уже более 7 лет. В Санкт-Петербурге живу 5 лет, всё это время рыбачу. С прошлого сезона рыбачу со своего катера, в этом сезоне набрался смелости поделиться своим увлечением и хорошим настроением с жителями и гостями Санкт-Петербурга.
от 39 000 ₽ за экскурсию