Экскурсионная прогулка «Мосты повисли над Невой» — это лучшая возможность для того, чтобы насладиться невероятным шоу с воды, увидеть разведение четырёх мостов и живописные центральные набережные Северной Столицы!
Описание аудиогидаСотни тысяч туристов ежегодно приезжают в Санкт-Петербург, чтобы своими глазами увидеть то, как мосты расправляют свои «крылья» над Невой в завораживающем свете ночного города. Экскурсионная прогулка «Мосты повисли над Невой» — это лучшая возможность для того, чтобы насладиться невероятным шоу с воды, увидеть разведение четырёх мостов и живописные центральные набережные. Прогулка осуществляется в сопровождении аудиогида на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками. Важная информация:
- Мосты по маршруту: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский.
- Все ночные прогулки проводятся независимо от факта разводки мостов в эту ночь. С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте mostotrest-spb.ru. В дни государственных праздников 1, 9 мая, 12 июня и 4 ноября разводка мостов не осуществляется.
- Аудиогид на борту не гарантирован.
- С животными (даже маленькими собаками) на борт нельзя.
• Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями. Для вашего комфорта:
- Подходите к причалу заранее, чтобы успеть на регистрацию, получить посадочный талон при необходимости и занять лучшие места! Рассадка свободная. Регистрация начинается за 30 минут.
- Одевайтесь теплее, ночью на воде холодно и ветрено. На борту можно приобрести пледы, проката нет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эрмитаж
- Стрелку Васильевского острова
- Петропавловскую крепость
- Летний сад
- 4 разводных моста
- Смольный собор
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Университетская наб., 15
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Всё понравилось. И посмотреть, и послушать, всё интересно было
Д
Было интересно Хотя с реки 21 августа было прохладно +9° Но из плюсов было мало пассажиров, примерно человек 20-25 Можно было занять любые места по вкусу
М
Все четко и точно. Увидели заявленные 4 моста. На верхней палубе было прохладно, зато живописно.
Спасибо за яркие эмоции!
Ю
Экскурсовод понравился, повезло увидеть даже 6 разводных мостов. Единственный минус - сидения на первом этаже направлены параллельно окнам, поэтому смотреть в окно приходилось полубоком
С
В который раз убеждаюсь в том, что с официалами не надо иметь дел. В кассе билеты стоили на 500р дороже.
А вы молодцы! Так держать!
А
3 июня я имел удовольствие стать участником ночной экскурсии "Мосты повисли над Невой", на теплоходе "Людмила", и это было просто волшебно!
С первых минут нашего путешествия я был очарован красотой ночного
