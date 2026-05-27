В компании друзей и близких вы отправитесь в водное путешествие по Санкт-Петербургу.
На нашем катере есть все необходимое для комфорта: столик, удобные кожаные диваны в кормовой части (что обеспечивает максимальный обзор), тент на случай дождя или яркого солнца, пледы, туалет.
- Стоимость указана за катер вместимостью до 5 пассажиров.
- Если вас больше или вы хотите катер просторнее, то можно рассмотреть другие варианты. Вы можете выбрать один из маршрутов: Маршрут № 1: проходит по центральной части Петербурга с максимальным охватом малых рек и каналов центральной, а также северной части города: Мойка — Зимняя канавка — Нева — Малая Нева — Финский залив (До ЗСД) — Малая Невка — река Карповка — Нева — Фонтанка — Мойка. Маршрут № 2: приведет вас к Северным островам, парковым зонам, Финскому заливу и Лахта центру: Мойка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта Центру) — Средняя Невка — Большая Невка — Нева— Фонтанка — Мойка. Экскурсия Сопровождением к красотам города станет легкая музыка и рассказ о истории Петербурга, о самых примечательных персонажах его истории и о локациях на маршруте. Когда же катер выйдет к островам, аудиоэкскурсию сменит легкое музыкальное сопровождение (по вашему желанию) или вы можете включить свою музыку, подключившись к аудиосистеме через Bluetooth.
- Обязательно скажите капитану, какой маршрут выбрали вы.
• В случае если вы не согласуете маршрут, капитан выбирает маршрут самостоятельно. Важная информация:
- На катере запрещено курение.
- Также запрещены красное вино и продукты, которые могут испачкать салон катера (арбуз, мороженое, чипсы и т. д.).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда катера
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
СПб, Набережная реки Мойки, дом 11
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
18 800 ₽ за экскурсию