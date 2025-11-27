Добро пожаловать на прогулку по совершенно нетуристическому, но не менее увлекательному маршруту. Вы увидите город в новом свете и без спешки погрузитесь в его атмосферу. Вас ждут: великолепный парк, дивные руины, деревянные дачи, скандалы, интриги, расследования… И всё это — в сопровождении моего голоса и фотографий из прошлого.

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание аудиогида

Вы пройдёте от железнодорожного вокзала Пушкина до конца Нижнего (Отдельного) парка. По желанию — можно дойти до вокзала города Павловск.

Во время прогулки вы:

Сполна насладитесь красотой парков и скверов

Откроете тайны памятников, улиц, дворцов, дач, домов и домиков в которых жили, любили, лечили, творили до нас

Выясните, почему пруды — Колонистские, ворота — Фридентальские, а дорога — Московская

Узнаете о курьезах первой железной дороги в России, услышите воспоминания современников и даже песню

Заблудитесь в Нижнем парке и найдёте Волчий сад

Познакомитесь с княжной-хирургом

Погорюете вместе с мадам Пистолькорс о былой жизни

Погрузитесь в сплетни о самой богатой женщине Российской империи

Выясните, где шопились жены гвардейцев в конце 19 века

И многое, многое, многое другое!

Кому подойдёт прогулка

Искушенным путешественникам, которые желают уйти в тень от туристического потока.

Организационные детали