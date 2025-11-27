Добро пожаловать на прогулку по совершенно нетуристическому, но не менее увлекательному маршруту. Вы увидите город в новом свете и без спешки погрузитесь в его атмосферу.
Вас ждут: великолепный парк, дивные руины, деревянные дачи, скандалы, интриги, расследования… И всё это — в сопровождении моего голоса и фотографий из прошлого.
Описание аудиогида
Вы пройдёте от железнодорожного вокзала Пушкина до конца Нижнего (Отдельного) парка. По желанию — можно дойти до вокзала города Павловск.
Во время прогулки вы:
- Сполна насладитесь красотой парков и скверов
- Откроете тайны памятников, улиц, дворцов, дач, домов и домиков в которых жили, любили, лечили, творили до нас
- Выясните, почему пруды — Колонистские, ворота — Фридентальские, а дорога — Московская
- Узнаете о курьезах первой железной дороги в России, услышите воспоминания современников и даже песню
- Заблудитесь в Нижнем парке и найдёте Волчий сад
- Познакомитесь с княжной-хирургом
- Погорюете вместе с мадам Пистолькорс о былой жизни
- Погрузитесь в сплетни о самой богатой женщине Российской империи
- Выясните, где шопились жены гвардейцев в конце 19 века
И многое, многое, многое другое!
Кому подойдёт прогулка
Искушенным путешественникам, которые желают уйти в тень от туристического потока.
Организационные детали
- После предоплаты я свяжусь с вами для внесения остатка — и отправлю доступ к боту, в котором проходит экскурсия
- Вы в любой момент можете сделать паузу и продолжить прохождение маршрута позже
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Витебском вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Приветствую! Меня зовут Мария, и я влюбленный в истории из прошлого, вольнопрактикующий бескультурный культуролог. Обожаю Питер и пригороды, исторические и не очень события. Экскурсии, дворцовые сплетни, кухонные расследования Диванные экспертизы, пыльные панталоны, полуистлевшие аксельбанты Хруст булки и не только булки Балы, красавицы, доярки, фраера Вобщем как это было, когда нас в проекте еще не было Welcome to my world✉️
