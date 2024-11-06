Сколько раз вы проезжали по главной магистрали Петербурга и не задумывались, что сталинские фасады скрывают почти 300-летнюю историю этих мест? «Лягушачье болото» Екатерины II, где она принимала римского императора Иосифа II, богадельня Николая I, где жили ветераны войн 19 века — всё это ждёт вас на экскурсии, во время которой вы по-новому посмотрите на спальные районы Северной столицы.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся вокруг одного из кварталов вблизи метро «Московская», а вместе с этим совершим путешествие сквозь столетия истории Петербурга-Ленинграда. В годы блокады здесь проходила одна из линий обороны города, а в конце 1980-х зарождался будущий «бандитский Петербург»…
Вы увидите:
- Чесменский дворец — путевой дворец императрицы Екатерины. Здесь в Георгиевском зале награждали Суворова, а спустя годы в дворцовой церкви отпевали Распутина
- Чесменская церковь — православная церковь, построенная в редком для Петербурга неоготическом стиле
- Жилой дом по адресу: Московский, 204. Небольшое кафе, располагавшееся в угловом помещении, стало родиной ленинградской организованной преступности
- Кинотеатр «Дружба». Уголок социализма, в фойе которого можно почувствовать атмосферу советского кинотеатра 1950-х
- Притаившаяся во дворах долговременная огневая точка рубежа обороны «Ижора» — немой свидетель огненных лет войны
И узнаете:
- Что такое «Кикерики» и почему в Англии специально для Екатерины Великой изготовили целый сервиз с лягушками
- Хорошо ли жилось отставным солдатам
- Как Советско-Финляндская война повлияла на градостроительный план Ленинграда
- Почему для советского спортсмена было престижно стоять «на воротах»
- Как связаны Центральный военно-морской музей и храм 18 века?
А после экскурсии я подскажу, где можно выпить тот самый кофе из детства и подкрепится настоящими советскими пирожками.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи. По желанию можем посетить церковь и зайти в фойе кинотеатра
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 14 лет, но интересующиеся историей школьники тоже приветствуются
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00, в среду в 12:00, 15:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере у метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00, в среду в 12:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 218 туристов
Экскурсовод, историк, реконструктор, аспирант, специалист по работе с молодёжью, организатор мероприятий. Или просто неравнодушный любитель истории родного края, который старается донести сложные вещи просто и интересно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Исакова
6 ноя 2024
Замечательная экскурсия! Московский район открылся с новой стороны.
Так же Михаил показал, где находится Пирожковая, в котором можно отведать домашние пирожки
Так же Михаил показал, где находится Пирожковая, в котором можно отведать домашние пирожки
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