Неизвестный Московский проспект

Сталинский неоклассицизм, братва и Екатерина Великая
Сколько раз вы проезжали по главной магистрали Петербурга и не задумывались, что сталинские фасады скрывают почти 300-летнюю историю этих мест? «Лягушачье болото» Екатерины II, где она принимала римского императора Иосифа II, богадельня Николая I, где жили ветераны войн 19 века — всё это ждёт вас на экскурсии, во время которой вы по-новому посмотрите на спальные районы Северной столицы.
5
1 отзыв
Неизвестный Московский проспект
Неизвестный Московский проспект
Неизвестный Московский проспект
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 12:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Мы прогуляемся вокруг одного из кварталов вблизи метро «Московская», а вместе с этим совершим путешествие сквозь столетия истории Петербурга-Ленинграда. В годы блокады здесь проходила одна из линий обороны города, а в конце 1980-х зарождался будущий «бандитский Петербург»…

Вы увидите:

  • Чесменский дворец — путевой дворец императрицы Екатерины. Здесь в Георгиевском зале награждали Суворова, а спустя годы в дворцовой церкви отпевали Распутина
  • Чесменская церковь — православная церковь, построенная в редком для Петербурга неоготическом стиле
  • Жилой дом по адресу: Московский, 204. Небольшое кафе, располагавшееся в угловом помещении, стало родиной ленинградской организованной преступности
  • Кинотеатр «Дружба». Уголок социализма, в фойе которого можно почувствовать атмосферу советского кинотеатра 1950-х
  • Притаившаяся во дворах долговременная огневая точка рубежа обороны «Ижора» — немой свидетель огненных лет войны

И узнаете:

  • Что такое «Кикерики» и почему в Англии специально для Екатерины Великой изготовили целый сервиз с лягушками
  • Хорошо ли жилось отставным солдатам
  • Как Советско-Финляндская война повлияла на градостроительный план Ленинграда
  • Почему для советского спортсмена было престижно стоять «на воротах»
  • Как связаны Центральный военно-морской музей и храм 18 века?

А после экскурсии я подскажу, где можно выпить тот самый кофе из детства и подкрепится настоящими советскими пирожками.

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи. По желанию можем посетить церковь и зайти в фойе кинотеатра
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 14 лет, но интересующиеся историей школьники тоже приветствуются

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00, в среду в 12:00, 15:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере у метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00, в среду в 12:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Исакова
6 ноя 2024
Замечательная экскурсия! Московский район открылся с новой стороны.

Так же Михаил показал, где находится Пирожковая, в котором можно отведать домашние пирожки
Замечательная экскурсия! Московский район открылся с новой стороны.Замечательная экскурсия! Московский район открылся с новой стороны.Замечательная экскурсия! Московский район открылся с новой стороны.Замечательная экскурсия! Московский район открылся с новой стороны.Замечательная экскурсия! Московский район открылся с новой стороны.

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