Сколько раз вы проезжали по главной магистрали Петербурга и не задумывались, что сталинские фасады скрывают почти 300-летнюю историю этих мест? «Лягушачье болото» Екатерины II, где она принимала римского императора Иосифа II, богадельня Николая I, где жили ветераны войн 19 века — всё это ждёт вас на экскурсии, во время которой вы по-новому посмотрите на спальные районы Северной столицы.

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Описание экскурсии

Мы прогуляемся вокруг одного из кварталов вблизи метро «Московская», а вместе с этим совершим путешествие сквозь столетия истории Петербурга-Ленинграда. В годы блокады здесь проходила одна из линий обороны города, а в конце 1980-х зарождался будущий «бандитский Петербург»…

Вы увидите:

Чесменский дворец — путевой дворец императрицы Екатерины. Здесь в Георгиевском зале награждали Суворова, а спустя годы в дворцовой церкви отпевали Распутина

— путевой дворец императрицы Екатерины. Здесь в Георгиевском зале награждали Суворова, а спустя годы в дворцовой церкви отпевали Распутина Чесменская церковь — православная церковь, построенная в редком для Петербурга неоготическом стиле

— православная церковь, построенная в редком для Петербурга неоготическом стиле Жилой дом по адресу: Московский, 204 . Небольшое кафе, располагавшееся в угловом помещении, стало родиной ленинградской организованной преступности

. Небольшое кафе, располагавшееся в угловом помещении, стало родиной ленинградской организованной преступности Кинотеатр «Дружба» . Уголок социализма, в фойе которого можно почувствовать атмосферу советского кинотеатра 1950-х

. Уголок социализма, в фойе которого можно почувствовать атмосферу советского кинотеатра 1950-х Притаившаяся во дворах долговременная огневая точка рубежа обороны «Ижора» — немой свидетель огненных лет войны

И узнаете:

Что такое «Кикерики» и почему в Англии специально для Екатерины Великой изготовили целый сервиз с лягушками

Хорошо ли жилось отставным солдатам

Как Советско-Финляндская война повлияла на градостроительный план Ленинграда

Почему для советского спортсмена было престижно стоять «на воротах»

Как связаны Центральный военно-морской музей и храм 18 века?

А после экскурсии я подскажу, где можно выпить тот самый кофе из детства и подкрепится настоящими советскими пирожками.

Организационные детали