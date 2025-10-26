Экскурсия по Санкт-Петербургу раскрывает тайны дворов-колодцев и парадных.
Гости узнают об архитектурных особенностях и истории коммуналок, посетят смотровую площадку с видом на исторический центр.
В рамках тура обсуждаются архитектурные направления от барокко до модерна, а также экономическая модель доходных домов. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны и понять его душу
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальные виды с высоты
- 🏛️ Архитектурные открытия
- 🏠 Истории коммуналок
- 🔍 Тайны дворов-колодцев
- 📚 Экономическая модель города
Что можно увидеть
- Исаакиевский собор
- Петропавловская крепость
Описание экскурсии
Вам предстоит:
- узнать, почему в Петербурге так много дворов такой необычной формы, как они появились и для чего предназначались.
- разобраться в архитектурных особенностях и функциональном назначении этих уникальных пространств.
- понять, как менялся стиль оформления парадных лестниц на протяжении веков.
- узнать об особенностях разных архитектурных направлений, от барокко до модерна: какие символы и мотивы можно увидеть в лепнине, витражах и кованых решётках.
- разгадать скрытый смысл элементов декора.
- услышать истории знаменитых жильцов и тех, кто скрывался за дверями шикарных парадных.
- понять экономическую модель доходных домов и её влияние на жизнь Петербурга, а также познакомиться с социальной структурой города на примере этих самых доходных домов.
- побывать в настоящей коммунальной квартире, где время словно застыло, и рассмотреть детали интерьера, сохранившиеся со времён заселения коммуналки.
- подняться на 40-метровую смотровую площадку, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта. Перед вами откроется вид на исторический центр: Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, шпили и купола.
Организационные детали
- Наша смотровая — официальная и безопасная, находится во Владимирском соборе.
- Стоимость билетов на смотровую включена в экскурсию.
- Можно с детьми от 6 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Льготный
|2900 ₽
|Детский
|2800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Достоевская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 39293 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывах
Т
Татьяна
26 окт 2025
Сама экскурсия и экскурсовод мне понравились.
По организации - это была экскурсия из разных блоков, собранных на разных сайтах. В экскурсию пошли 7 человек, но 3 из них купили только 1
По организации - это была экскурсия из разных блоков, собранных на разных сайтах. В экскурсию пошли 7 человек, но 3 из них купили только 1
Галина
27 июл 2025
Экскурсия заявлена на 3 часа, в общей сложности и 2 часов не было. Организатор попросил полную оплату сразу, как забронировала экскурсию, со словами, что гиду передадут. Оплатила, гиду эту информацию
О
Оксана
23 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. После парадного Петербурга действительно хотелось чего-то совсем другого. И получилось! Гидом у нас был Егор. Спасибо! И за комнату Довлатова, и за табличку ленинградского рок-клуба.
О
Ольга
14 июл 2025
Вела экскурсию гид Екатерина. Рассказывает все четко, но не хватает эмпатии к группе, такое ощущение, что свою работу гид не любит)
Минусы:
Первое: Заявленной квартиры не было, о чем мы узнали по
Минусы:
Первое: Заявленной квартиры не было, о чем мы узнали по
Николай
27 июн 2025
Спасибо организаторам и гиду Марине за интересную, информативную и атмосферную экскурсию. Марина - очень приятный собеседник и профессионал своего дела. Все пункты маршрута были охвачены, все четко по таймингу. Буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям!
М
Марина
31 мая 2025
Очень хорошая экскурсия. Обязательно буду рекомендовать. С чувством, с толком, с расстановкой. Внятно, содержательно и продолжительно.
