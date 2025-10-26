читать дальше

не передали. Меня присоединили к какой-то другой группе, в экскурсию которой не входил подъем на смотровую, то есть если бы пошла, вся группа должна была бы меня ждать. Гид Дарья понравилась: материал знает, очень старается, слышит и учитывает пожелания группы, добрая, внимательная! Заменила мне смотровую на доп. парадную. Вообщем, организатору с трипстера 1 балл, не рекомендую, гиду - 5 звезд, исправляла ситуацию, как могла.