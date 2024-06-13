Где находились тайные ходы дворца? В каких картинах скрыты оптические секреты? В каком зале начался пожар, уничтоживший Зимний дворец? Это и многое другое узнаете на экскурсии! Вас ждёт путешествие по эпохам от Древнего Египта до Рембрандта и да Винчи без хаоса и скучного набора дат. Вы посетите все знаковые залы и поймёте, почему именно эти шедевры стали популярными.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсию вы проходите самостоятельно с помощью виртуального гида в Telegram (чат-бота) в аудио или текстовом формате на выбор. Такая механика позволит вам познакомиться с Эрмитажем в своём темпе, в удобное время и без толпы. Я буду на связи, если возникнут сложности. Итак, в программе:
Первая часть. Парадные залы
- Фельдмаршальский зал
- Малый Тронный зал
- Гербовый зал
- Галерея 1812 года
- Георгиевский зал
- Павильонный зал
Вы узнаете:
- В каком зале начался легендарный пожар, уничтоживший Зимний дворец
- Где любила устраивать приватные вечеринки Екатерина II и где проходили свидания с фаворитами
- Что общего между лего и знаменитыми часами «Павлин»
- Куда «ушли» герои с портретов в галерее 1812 года
- Как Екатерина II перевезла кусочек Ватикана в Петербург
- По какой причине Елизавета Петровна так и не въехала в Зимний дворец
- Где располагались тайные ходы во дворце
Вторая часть. Искусство
- Шедевры Италии из под кисти Рафаэля, Тициана, Леонардо да Винчи, скульптуры Микеланджело
- Искусство Испании: Веласкес, Гойя и Эль Греко
- Произведения знаменитых голландцев и фламандцев: Рембрандт, Рубенс, Снейдерс
- Рыцарский зал
- Зал Древнего Египта
Вы узнаете:
- В каких картинах скрыты оптические секреты
- Почему Рембрандт — рок-звезда из мира живописи
- Чем знаменита Большая Колыванская ваза
- Как одна легендарная камея объездила всю Европу и меняла судьбу своих владельцев
- Какие психологические проблемы Леонардо да Винчи заставили писать его так много Мадонн
- Как эффективный менеджмент помог Рафаэлю и Рубенсу стать успешными при жизни
- Какая богиня стала причиной народных бунтов против Петра I
Кому подойдёт программа
Парам — наслаждайтесь Эрмитажем без толпы сопровождающих. Одиночным путешественникам — не нужно подстраиваться под других людей, никто не будет мешать погружаться в атмосферу Зимнего дворца. Друзьям — цена указана за всю группу. Можно раздать доступ к экскурсии на несколько устройств. Семьям с детьми — вы полностью контролируете время начала и длительность, также всегда можно сделать паузу.
Организационные детали
- Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и установленное приложение Telegram (не забудьте зарядить гаджеты перед экскурсией)
- Входной билет оплачивается отдельно — 500 руб. По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжать осмотр самостоятельно.
- Программа рассчитана на 2,5 часа, в любой момент можно сделать перерыв
- После оплаты в телеграм-боте вам откроется доступ к квест-экскурсии — он предоставляется на один аккаунт, но вы можете раздать его 3 вашим спутникам
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Александровской колонны на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 152 туристов
Привет! Меня зовут Валерия, и я выросла в Петербурге. Мне нравится показывать атмосферу и аутентичность Петербурга местным жителям и гостям города. Влюбляю в город в необычном и небанальном формате, скучно не будет! Мой приоритет — познакомить вас с неочевидными локациями Питера, показать удивительные места, спрятанные вдали от шумных улиц, поделиться лайфхаками петербуржцев и фишками города, о которых не догадываются даже местные.Задать вопрос
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