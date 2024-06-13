Где находились тайные ходы дворца? В каких картинах скрыты оптические секреты? В каком зале начался пожар, уничтоживший Зимний дворец? Это и многое другое узнаете на экскурсии! Вас ждёт путешествие по эпохам от Древнего Египта до Рембрандта и да Винчи без хаоса и скучного набора дат. Вы посетите все знаковые залы и поймёте, почему именно эти шедевры стали популярными.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсию вы проходите самостоятельно с помощью виртуального гида в Telegram (чат-бота) в аудио или текстовом формате на выбор. Такая механика позволит вам познакомиться с Эрмитажем в своём темпе, в удобное время и без толпы. Я буду на связи, если возникнут сложности. Итак, в программе:

Первая часть. Парадные залы

Фельдмаршальский зал

Малый Тронный зал

Гербовый зал

Галерея 1812 года

Георгиевский зал

Павильонный зал

Вы узнаете:

В каком зале начался легендарный пожар, уничтоживший Зимний дворец

Где любила устраивать приватные вечеринки Екатерина II и где проходили свидания с фаворитами

Что общего между лего и знаменитыми часами «Павлин»

Куда «ушли» герои с портретов в галерее 1812 года

Как Екатерина II перевезла кусочек Ватикана в Петербург

По какой причине Елизавета Петровна так и не въехала в Зимний дворец

Где располагались тайные ходы во дворце

Вторая часть. Искусство

Шедевры Италии из под кисти Рафаэля, Тициана, Леонардо да Винчи, скульптуры Микеланджело

Искусство Испании: Веласкес, Гойя и Эль Греко

Произведения знаменитых голландцев и фламандцев: Рембрандт, Рубенс, Снейдерс

Рыцарский зал

Зал Древнего Египта

Вы узнаете:

В каких картинах скрыты оптические секреты

Почему Рембрандт — рок-звезда из мира живописи

Чем знаменита Большая Колыванская ваза

Как одна легендарная камея объездила всю Европу и меняла судьбу своих владельцев

Какие психологические проблемы Леонардо да Винчи заставили писать его так много Мадонн

Как эффективный менеджмент помог Рафаэлю и Рубенсу стать успешными при жизни

Какая богиня стала причиной народных бунтов против Петра I

Кому подойдёт программа

Парам — наслаждайтесь Эрмитажем без толпы сопровождающих. Одиночным путешественникам — не нужно подстраиваться под других людей, никто не будет мешать погружаться в атмосферу Зимнего дворца. Друзьям — цена указана за всю группу. Можно раздать доступ к экскурсии на несколько устройств. Семьям с детьми — вы полностью контролируете время начала и длительность, также всегда можно сделать паузу.

Организационные детали