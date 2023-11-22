Самые известные, необычные и фотогеничные достопримечательности - в одном маршруте
Какой будет ваша встреча с городом на Неве? Мы сделаем всё, чтобы она вам понравилась! На комфортабельном автобусе вы проедете по улицам и проспектам Петербурга и впечатлитесь его архитектурой. Во время остановок сделаете снимки на фоне дворцов, соборов и стен древней крепости. А гид раскроет любопытные сюжеты из прошлого и поделится городскими легендами.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|675 ₽
|Дети до 16 лет
|450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Петербург как он есть
Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. В нашем маршруте есть не только места, которые обычно хотят увидеть гости города, но и локации, куда редко заглядывают даже местные жители. Ведь только так можно открыть для себя настоящий Петербург — невероятно контрастный и оттого притягательный.
Как пройдёт поездка
Во время экскурсии вы проследуете по Невскому проспекту и главным набережным. Увидите более десятка мостов и полюбуетесь ансамблями городских площадей. Всего будет пять остановок для знакомства с городом и фотосессии, а также осмотра территории Петропавловской крепости — места, откуда берёт начало история города на Неве.
Основные объекты осмотра
- Невский проспект
- Александринский театр
- Казанский собор
- Дворцовая площадь
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Стрелка Васильевского острова
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Летний сад
- Крейсер Аврора
- Домик Петра I
- Петропавловская крепость
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Перед началом экскурсии необходимо подойти в офис и получить посадочный талон по адресу, указанному в билете
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции место «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать неплохую репутацию среди не только гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесяти автобусных и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждем вас и ваших близких на наших экскурсиях!
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