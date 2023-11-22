Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Самые известные, необычные и фотогеничные достопримечательности - в одном маршруте

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Какой будет ваша встреча с городом на Неве? Мы сделаем всё, чтобы она вам понравилась! На комфортабельном автобусе вы проедете по улицам и проспектам Петербурга и впечатлитесь его архитектурой. Во время остановок сделаете снимки на фоне дворцов, соборов и стен древней крепости. А гид раскроет любопытные сюжеты из прошлого и поделится городскими легендами.
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Нескучный Питер: обзорная автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
22
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет675 ₽
Дети до 16 лет450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Петербург как он есть

Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. В нашем маршруте есть не только места, которые обычно хотят увидеть гости города, но и локации, куда редко заглядывают даже местные жители. Ведь только так можно открыть для себя настоящий Петербург — невероятно контрастный и оттого притягательный.

Как пройдёт поездка

Во время экскурсии вы проследуете по Невскому проспекту и главным набережным. Увидите более десятка мостов и полюбуетесь ансамблями городских площадей. Всего будет пять остановок для знакомства с городом и фотосессии, а также осмотра территории Петропавловской крепости — места, откуда берёт начало история города на Неве.

Основные объекты осмотра

  • Невский проспект
  • Александринский театр
  • Казанский собор
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Крейсер Аврора
  • Домик Петра I
  • Петропавловская крепость

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Перед началом экскурсии необходимо подойти в офис и получить посадочный талон по адресу, указанному в билете

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции место «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дворцы, замки и особняки
Набережная
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Медный всадник
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От Московского вокзала
Самое главное
Александринский театр
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