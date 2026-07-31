Описание экскурсии
Петербург как он есть
Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. В нашем маршруте есть не только места, которые обычно хотят увидеть гости города, но и локации, куда редко заглядывают даже местные жители. Среди исторических районов мы отыщем старейшие здания, сохранившиеся в практически первозданном виде. Расшифруем происхождение необычных топонимов — «Литейная першпектива», Вшивая биржа и Конов двор. И откроем настоящий Петербург — невероятно контрастный и оттого притягательный.
Как пройдёт поездка
Во время экскурсии вы проследуете по Невскому проспекту и главным набережным. Увидите более десятка мостов и полюбуетесь ансамблями городских площадей. Всего будет пять остановок для знакомства с городом и фотосессии, а также осмотра территории Петропавловской крепости — места, откуда берёт начало история города на Неве.
Основные объекты осмотра
- Невский проспект
- Александринский театр
- Казанский собор
- Дворцовая площадь
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Стрелка Васильевского острова
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Летний сад
- Литейная слобода
- Пушкарская слобода
- Крейсер Аврора
- Домик Петра I
- Петропавловская крепость
Вас ждут остановки около Спаса-на-Крови, Авроры, на Исаакиевской площади и в Петропавловской крепости. Остальные объекты мы осмотрим из автобуса. Также предусмотрена техническая остановка для посещения уборной, кроме того, мы предложим вам бесплатный чай.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.
- После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
- При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 ч. — часть, внесённую по QR-коду
- В программе есть посещение сувенирного магазина. Также в 3 часа экскурсии включены 25-30 минут на уборные, кофе/чай
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе туристического класса от 18 до 55 мест
- Маршрут может быть скорректирован
- С вами будет гид нашего агентства
ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|872 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все четко, удобно, водитель очень аккуратный и профессиональный, автобус удобный и комфортный, маршрут построен