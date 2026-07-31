Какой будет ваша встреча с городом на Неве? Мы сделаем всё, чтобы она вам понравилась! На комфортабельном автобусе вы проедете по улицам и проспектам Петербурга и впечатлитесь его архитектурой. Во время остановок сделаете снимки на фоне дворцов, соборов и стен древней крепости. А гид раскроет любопытные сюжеты из прошлого и поделится городскими легендами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Петербург как он есть

Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. В нашем маршруте есть не только места, которые обычно хотят увидеть гости города, но и локации, куда редко заглядывают даже местные жители. Среди исторических районов мы отыщем старейшие здания, сохранившиеся в практически первозданном виде. Расшифруем происхождение необычных топонимов — «Литейная першпектива», Вшивая биржа и Конов двор. И откроем настоящий Петербург — невероятно контрастный и оттого притягательный.

Как пройдёт поездка

Во время экскурсии вы проследуете по Невскому проспекту и главным набережным. Увидите более десятка мостов и полюбуетесь ансамблями городских площадей. Всего будет пять остановок для знакомства с городом и фотосессии, а также осмотра территории Петропавловской крепости — места, откуда берёт начало история города на Неве.

Основные объекты осмотра

Невский проспект

Александринский театр

Казанский собор

Дворцовая площадь

Исаакиевский собор

Медный всадник

Стрелка Васильевского острова

Спас на Крови

Марсово поле

Летний сад

Литейная слобода

Пушкарская слобода

Крейсер Аврора

Домик Петра I

Петропавловская крепость

Вас ждут остановки около Спаса-на-Крови, Авроры, на Исаакиевской площади и в Петропавловской крепости. Остальные объекты мы осмотрим из автобуса. Также предусмотрена техническая остановка для посещения уборной, кроме того, мы предложим вам бесплатный чай.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.