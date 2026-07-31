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Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Самые известные и фотогеничные достопримечательности - в одном маршруте
Какой будет ваша встреча с городом на Неве? Мы сделаем всё, чтобы она вам понравилась! На комфортабельном автобусе вы проедете по улицам и проспектам Петербурга и впечатлитесь его архитектурой. Во время остановок сделаете снимки на фоне дворцов, соборов и стен древней крепости. А гид раскроет любопытные сюжеты из прошлого и поделится городскими легендами.
4.6
1424 отзыва
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Описание экскурсии

Петербург как он есть

Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. В нашем маршруте есть не только места, которые обычно хотят увидеть гости города, но и локации, куда редко заглядывают даже местные жители. Среди исторических районов мы отыщем старейшие здания, сохранившиеся в практически первозданном виде. Расшифруем происхождение необычных топонимов — «Литейная першпектива», Вшивая биржа и Конов двор. И откроем настоящий Петербург — невероятно контрастный и оттого притягательный.

Как пройдёт поездка

Во время экскурсии вы проследуете по Невскому проспекту и главным набережным. Увидите более десятка мостов и полюбуетесь ансамблями городских площадей. Всего будет пять остановок для знакомства с городом и фотосессии, а также осмотра территории Петропавловской крепости — места, откуда берёт начало история города на Неве.

Основные объекты осмотра

  • Невский проспект
  • Александринский театр
  • Казанский собор
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Литейная слобода
  • Пушкарская слобода
  • Крейсер Аврора
  • Домик Петра I
  • Петропавловская крепость

Вас ждут остановки около Спаса-на-Крови, Авроры, на Исаакиевской площади и в Петропавловской крепости. Остальные объекты мы осмотрим из автобуса. Также предусмотрена техническая остановка для посещения уборной, кроме того, мы предложим вам бесплатный чай.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.

  • После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
  • При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 ч. — часть, внесённую по QR-коду
  • В программе есть посещение сувенирного магазина. Также в 3 часа экскурсии включены 25-30 минут на уборные, кофе/чай
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе туристического класса от 18 до 55 мест
  • Маршрут может быть скорректирован
  • С вами будет гид нашего агентства

ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 18:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Её забронировали уже 46 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет872 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 28516 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более 150 автобусных
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и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 1424 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1204
4
96
3
75
2
21
1
28
Екатерина
Экскурсия понравилась. Гид Роман нескучно и интересно подавал историческую информацию. Все места, заявленные в программе были либо посещены, либо просмотрены. Водитель автобуса вел аккуратно и безопасно. Также понравилась гид в Петропавловской крепости. К сожалению, не запомнила как её зовут. Все прошло хорошо, могу порекомендовать!
Экскурсия понравилась. Гид Роман нескучно и интересно подавал историческую информацию. Все места, заявленные в программе были
Экскурсия понравилась. Гид Роман нескучно и интересно подавал историческую информацию. Все места, заявленные в программе были
Экскурсия понравилась. Гид Роман нескучно и интересно подавал историческую информацию. Все места, заявленные в программе были
Экскурсия понравилась. Гид Роман нескучно и интересно подавал историческую информацию. Все места, заявленные в программе были
Экскурсия понравилась. Гид Роман нескучно и интересно подавал историческую информацию. Все места, заявленные в программе были
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Анастасия
Впечатления отличные у нас сыном-подростком! Гид-Роман очень интересно рассказывал об истории города и знаменитых людях- жителях города! 3 часа пролетело незаметно! Уже присматриваем ещё экскурсию с этой компанией!
Впечатления отличные у нас сыном-подростком! Гид-Роман очень интересно рассказывал об истории города и знаменитых людях- жителях
Впечатления отличные у нас сыном-подростком! Гид-Роман очень интересно рассказывал об истории города и знаменитых людях- жителях
Впечатления отличные у нас сыном-подростком! Гид-Роман очень интересно рассказывал об истории города и знаменитых людях- жителях
Впечатления отличные у нас сыном-подростком! Гид-Роман очень интересно рассказывал об истории города и знаменитых людях- жителях
Впечатления отличные у нас сыном-подростком! Гид-Роман очень интересно рассказывал об истории города и знаменитых людях- жителях
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М
Отличное знакомство с городом, гиду Юлиане отдельное спасибо 😌
Отличное знакомство с городом, гиду Юлиане отдельное спасибо 😌
Отличное знакомство с городом, гиду Юлиане отдельное спасибо 😌
Отличное знакомство с городом, гиду Юлиане отдельное спасибо 😌
Отличное знакомство с городом, гиду Юлиане отдельное спасибо 😌
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Ольга
Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
Все четко, удобно, водитель очень аккуратный и профессиональный, автобус удобный и комфортный, маршрут построен
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прекрасно.
Роман просто невероятно интересно рассказал историю города, очень живо и так, что просто невозможно было отвлекаться от рассказа. Несмотря на то, что я увлекаюсь историей, в частности историей Петербурга, да и бываю здесь достаточно часто, мне было настолько интересно слушать Романа, что я даже записывала себе в заметки интересные факты, чтобы потом почитать поподробнее. Роман отвечал на вопросы, читал наизусть стихотворения про Петербург, рекомендовал места, которые можно посетить дополнительно, а также, что лучше купить из сувениров (марципан с корицей и гвоздикой действительно выше всякий похвал).
Многие знаковые места на экскурсии вы сможете посмотреть: Спас на крови, Искакиевский собор, Медный всадник, крейсер «Аврора», Петропавловская крепость и т. д.
Так что очень рекомендую посетить данную обзорную экскурсию гостям города, особенно тем, кто приезжает в Петербург в первый раз, чтобы влюбиться навсегда. ❤️

Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
Хочу поблагодарить туристическую компанию «Морская столица» и, в особенности, гида Романа, за прекрасную обзорную экскурсию по Петербургу.
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Александр
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.+1
Гид Роман-профессионал. Интересно всё прошло. Рекомендую.
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Н
Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень интересно, познавательно и понятно для первого знакомства с городом!!! Гид Даниил отличный рассказчик, чувствуется, что любит город и дородит его достоянием!!! С поекрасеым чувстврм юмора и большим багажом знаний! Спасибо! 3 часа пролетели на одном дыхании!!!!
Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень интересно, познавательно и понятно для первого знакомства с
Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень интересно, познавательно и понятно для первого знакомства с
Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень интересно, познавательно и понятно для первого знакомства с
Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень интересно, познавательно и понятно для первого знакомства с
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