2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия начинается в 5 минутах от Невского проспекта, у ст. метро Владимирская.
Оттуда мы проедем по «барной» ул. Рубинштейна, мимо дома, где жил Довлатов, до символа эпохи северного модерна — доходного дома графа Толстого с тремя дворами, которые соединяются шикарными ренессансными арками. Там у нас и будет первая остановка.
Далее мы последуем по Литейному проспекту в дворик «Сен-Жермен» (д.46), где любила собираться питерская рок-богема времен «Сайгона». Это не двор-колодец — здесь простор и уют парадного Петербурга; охраняют его, увы, не львы, а многочисленные коты из соседних домов начала XX столетия.
Литейный проспект выведет нас на набережную Робеспьера (ныне вернули историческое название — Воскресенская набережная). Здесь полюбуемся видом на Неву, Петропавловскую крепость от Литейного моста, узнаем, почему сфинксы скульптора Шемякина имеют вид полулюдей-полускелетов; вместе со статуей Анне Ахматовой обратим свой взор на знаменитую тюрьму «Кресты».
Затем по Шпалерной улице, бывшей Первой береговой, подъедем в «какой-то полутропический», по словам В. Набокова, в Таврический сад. Здесь сделаем несколько остановок: у Таврического дворца и Большого пруда, у деревянных мостиков, узнаем историю сада, как он менялся в разное время и чем он был для жителей блокадного Ленинграда.
Далее нас ждет улица Тверская с 2-мя примечательными объектами на ней, а также улица Одесская, где впервые в России зажегся «свет без огня» — электрический фонарь.
И, конечно, на нашем пути — величественный Смольный Собор. При желании — можно подняться на звонницу — оттуда открывается замечательная панорама на Охту — противоположный берег Невы и Смольный район Петербурга до метро Чернышевская и Пл. Восстания.
Около Смольного Собора — Институт благородных девиц, попробуем вместе представить, как они учились там, каков был распорядок дня и, почему вместе с образованием они получали репутацию «жеманных дурочек».
Обязательно заедем на мост Петра Великого — наш местный «Тауэрский мост» и вернемся по Суворовскому проспекту и Пушкинской улице на Владимирскую.
При желании можно поехать по ул. Жуковского с заездом в двор-граффити в стиле русских сказок.
Организационные детали
Экскурсия длится 2-2,5 часа при посещении звонницы Смольного собора (оплачивается отдельно, 100 р. с человека).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Таврический переулок, дом 12.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Петербург можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рада, если удастся приоткрыть Вам настроение Петербурга, показать его многоликость и сделать небольшой экскурс в историю тех мест, которые мы посетим.
Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, литературы, прогулок в любую питерскую погоду.
О себе: увлекаюсь горным туризмом, плаванием, велосипедами, марафонами, авторским кино и немного буддизмом.
Самый первый и самый лучший гид. Программа была составлена с учетом пожеланий. Очень рекомендую для тех, кто приезжает в первый раз
Оксана
10 ноября 2015
Отличная экскурсия! Елена подошла очень профессионально к организации экскурсии, учла все мои пожелания (отсутствие опыта езды по проезжей части дорог), предусмотрела все технические вопросы (теплая одежда, защитный шлем, световой сигнал и т.п.). Рассказала очень много интересных фактов, о которых я нигде не читала, показала много интересных мест. Напоследок поделилась полезными советами и ссылками и подарила фотографии тех мест, которые мы посещали во время экскурсии, но лет 100 назад. Я ни разу не пожалела ни денег, ни времени на экскурсию :)
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