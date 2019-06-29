2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города

Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?

Почему Раскольников мог жить только в Петербурге? По каким улицам шагал нос майора Ковалёва? Наша авторская прогулка — о Северной столице, которую создавали великие писатели. Вы вспомните их строки и пройдете по центру города, парадному и не очень, через площади, переулки и мосты, на которых и сегодня витает дух золотого века литературы.