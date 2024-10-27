Главная улица Петербурга. Крупнейшая ярмарка тщеславия. Каждый день высший свет соревнуется в том, кто потратит здесь самую большую сумму. В 1917 году всё меняется. Теперь мерило успеха — не количество денег в кармане, а количество твоих сторонников на улице. Тысячи демонстрантов перекрывают главную магистраль, чтобы показать всей стране: мы здесь власть!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Знаменская площадь (площадь Восстания): колыбель Февральской революции, место первых больших демонстраций и столкновений.
- Дворец Белосельских-Белозерских: резиденция Великого князя Дмитрия Павловича, будущего участника убийства Распутина и сторонника свержения Николая II.
- Аничков дворец: любимая резиденция последних Романовых, ставшая после революции местом прощания с имперским наследием.
- Александринский театр: место, где одновременно с революцией разгорались свои страсти.
- Пересечение Невского проспекта и Садовой: точка жестоких столкновений, случившихся в июле 1917-го между сторонниками большевиков и войсками Временного правительства.
- Городская дума: одна из главных точек на политической карте революционного Петрограда. Последний оплот сопротивления большевикам.
- Казанская площадь: традиционное место политических демонстраций.
- Дворцовая площадь: резиденция императора, штаб Временного правительства, символ захвата власти Лениным и его партией.
Вы узнаете:
- как сложилась судьба памятника Александру III: о нём спорили, у него протестовали, на нём меняли надписи, вплоть до оскорбительных. Его заключали в клетку, закапывали, бомбили. И всё-таки он уцелел.
- как Екатерина II в дни революции «размахивала» красным флагом.
- почему одним из политических требований на улицах Петрограда было «вернуть Ленина Вильгельму!».
- как женщины и дети стали последней линией обороны Временного правительства.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 61 туриста
Привет, меня зовут Игорь! По образованию и зову сердца я — политолог. Много лет я изучаю самый драматичный период российской истории: эпоху революций. В ходе экскурсий мы вместе разберёмся, почему в те дни всё сложилось именно так.Задать вопрос
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