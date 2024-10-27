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Главная улица Петербурга. Крупнейшая ярмарка тщеславия. Каждый день высший свет соревнуется в том, кто потратит здесь самую большую сумму. В 1917 году всё меняется. Теперь мерило успеха — не количество денег в кармане, а количество твоих сторонников на улице. Тысячи демонстрантов перекрывают главную магистраль, чтобы показать всей стране: мы здесь власть!