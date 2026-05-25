Приглашаем на комбинированную обзорную экскурсию по Северной столице! Первая часть пройдёт на автобусе. Вы проедете по центру города, останавливаясь в самых значимых местах. А затем пересядете на двухпалубный теплоход и отправитесь смотреть развод четырёх мостов. Всё это — в сопровождении увлекательных рассказов гида.
Описание экскурсии
Обзорная автобусная экскурсия (2–2,5 часа)
Вы проедете по важнейшим местам города. Достопримечательности по маршруту:
- Невский проспект
- Исаакиевская, Дворцовая и Сенатская площади
- Памятники Медный всадник и Чижик-Пыжик
- Михайловский замок
- Площадь Растрелли
Прогулка на теплоходе (2 часа)
Вы прокатитесь по Неве на теплоходе с закрытой и открытой палубами. Послушаете увлекательный рассказ гида и увидите с воды развод четырёх мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На теплоходе работает кафе, где вы сможете купить горячие и прохладительные напитки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3200 ₽
|Дети до 16 лет
|2500 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|3100 ₽
|Студенты
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5190 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
И
экскурсовод очень интересно дает информацию, но теплоход оставляет желать лучшего, во-первых долго ждали, когда администратор теплохода Айя набегается и решит нас запустить на борт, а было ветрено и холодно, во-вторых достаточно дорогие доп услуги (пледы, чай и т. д)
