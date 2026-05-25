Приглашаем на комбинированную обзорную экскурсию по Северной столице! Первая часть пройдёт на автобусе. Вы проедете по центру города, останавливаясь в самых значимых местах. А затем пересядете на двухпалубный теплоход и отправитесь смотреть развод четырёх мостов. Всё это — в сопровождении увлекательных рассказов гида.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Обзорная автобусная экскурсия (2–2,5 часа)

Вы проедете по важнейшим местам города. Достопримечательности по маршруту:

Невский проспект

Исаакиевская, Дворцовая и Сенатская площади

Памятники Медный всадник и Чижик-Пыжик

Михайловский замок

Площадь Растрелли

Прогулка на теплоходе (2 часа)

Вы прокатитесь по Неве на теплоходе с закрытой и открытой палубами. Послушаете увлекательный рассказ гида и увидите с воды развод четырёх мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На теплоходе работает кафе, где вы сможете купить горячие и прохладительные напитки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.