Ночная автобусная экскурсия по Петербургу + развод мостов с теплохода

Увидеть главные места города в свете ночных огней и полюбоваться с воды разведением мостов
Приглашаем на комбинированную обзорную экскурсию по Северной столице! Первая часть пройдёт на автобусе. Вы проедете по центру города, останавливаясь в самых значимых местах. А затем пересядете на двухпалубный теплоход и отправитесь смотреть развод четырёх мостов. Всё это — в сопровождении увлекательных рассказов гида.
1 отзыв
Описание экскурсии

Обзорная автобусная экскурсия (2–2,5 часа)

Вы проедете по важнейшим местам города. Достопримечательности по маршруту:

  • Невский проспект
  • Исаакиевская, Дворцовая и Сенатская площади
  • Памятники Медный всадник и Чижик-Пыжик
  • Михайловский замок
  • Площадь Растрелли

Прогулка на теплоходе (2 часа)

Вы прокатитесь по Неве на теплоходе с закрытой и открытой палубами. Послушаете увлекательный рассказ гида и увидите с воды развод четырёх мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На теплоходе работает кафе, где вы сможете купить горячие и прохладительные напитки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3200 ₽
Дети до 16 лет2500 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Студенты2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5190 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
экскурсовод очень интересно дает информацию, но теплоход оставляет желать лучшего, во-первых долго ждали, когда администратор теплохода Айя набегается и решит нас запустить на борт, а было ветрено и холодно, во-вторых достаточно дорогие доп услуги (пледы, чай и т. д)
