В неярком свете белой ночи парадные фасады дворцов выступают над водой особенно величаво.
В тишине пустынного города под плеск каналов вы полюбуетесь изящной архитектурой и услышите о его истории из аудиогида.
Атмосферу белых ночей в Петербурге можно почувствовать лишь несколько недель в году, и мы позаботимся, чтобы эта поездка была максимально запоминающейся и комфортной.
Описание аудиогида
Маршрут охватывает четыре главных водных артерии города: Фонтанку, канал Грибоедова, Крюков канал и Мойку.
Что вас ожидает
По пути вы увидите:
- Троицкий собор и Никольский сад
- Мариинский театр
- Юсуповский дворец
- Исаакиевский собор
- Строгановский дворец
- Музей-квартиру Пушкина
- Главные Императорские конюшни
- Михайловский сад и Михайловский замок
- Музей Фаберже
- Шереметевский дворец
- Аничков мост и Аничков дворец
- БДТ им. Товстоногова
- Знаменитые мосты на Мойке: Синий, Красный и Зелёный
Организационные детали
- Прогулка проходит на современном 11-местном катере, на борту есть пледы и все средства безопасности, а также аудиогид
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- В случае отмены рейса мы предложим взамен прогулку на теплоходе или перенос на другое время
- Прогулку можно организовать в индивидуальном формате — подробности в переписке
- Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей, студенты), а также дети от 13 до 18 лет
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии опьянения. Нельзя проносить напитки и еду — работает снэк-бар
- С питомцами на борт разрешено только в индивидуальном формате
ежедневно в 23:30
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети 4-12 лет
|1300 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Фонтанке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 57512 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
