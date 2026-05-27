Ночная прогулка по малым рекам и каналам Петербурга

Ощутить романтику белых ночей в историческом центре Северной Венеции на современном катере
В неярком свете белой ночи парадные фасады дворцов выступают над водой особенно величаво.

В тишине пустынного города под плеск каналов вы полюбуетесь изящной архитектурой и услышите о его истории из аудиогида.

Атмосферу белых ночей в Петербурге можно почувствовать лишь несколько недель в году, и мы позаботимся, чтобы эта поездка была максимально запоминающейся и комфортной.
Описание аудиогида

Маршрут охватывает четыре главных водных артерии города: Фонтанку, канал Грибоедова, Крюков канал и Мойку.

Что вас ожидает

По пути вы увидите:

  • Троицкий собор и Никольский сад
  • Мариинский театр
  • Юсуповский дворец
  • Исаакиевский собор
  • Строгановский дворец
  • Музей-квартиру Пушкина
  • Главные Императорские конюшни
  • Михайловский сад и Михайловский замок
  • Музей Фаберже
  • Шереметевский дворец
  • Аничков мост и Аничков дворец
  • БДТ им. Товстоногова
  • Знаменитые мосты на Мойке: Синий, Красный и Зелёный

Организационные детали

  • Прогулка проходит на современном 11-местном катере, на борту есть пледы и все средства безопасности, а также аудиогид
  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • В случае отмены рейса мы предложим взамен прогулку на теплоходе или перенос на другое время
  • Прогулку можно организовать в индивидуальном формате — подробности в переписке
  • Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей, студенты), а также дети от 13 до 18 лет
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии опьянения. Нельзя проносить напитки и еду — работает снэк-бар
  • С питомцами на борт разрешено только в индивидуальном формате

ежедневно в 23:30

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный1700 ₽
Дети 4-12 лет1300 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Фонтанке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 57512 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

