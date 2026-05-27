Вы проедете по ночному Петербургу — от сияющего Невского проспекта до Дворцового моста. Увидите художественную подсветку набережных и площадей, храмов и скульптур. А ещё услышите городские легенды и узнаете, как разводят мосты.
Описание экскурсии
- Невский проспект — главная улица города, сверкающая огнями витрин.
- Исаакиевская площадь — ансамбль с подсвеченным собором и памятником Николаю I.
- Банковский мост — пешеходный мост с грифонами, особенно загадочный в вечернем свете.
- Сфинксы на набережной — застывшие во времени египетские стражи у Академии художеств.
- Дворцовый мост — символ ночного Петербурга.
Вы узнаете:
- Зачем и как разводят мосты в Петербурге, сколько их на самом деле и почему это стало главной ночной традицией.
- Как менялся облик города и зачем набережные и дворцы стали подсвечивать.
- Что скрывают сфинксы на набережной, как грифоны на Банковском мосту обрели золотые крылья и что о них говорит городская молва.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 17 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Студенты
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
