Ночные огни Петербурга

Ночные огни Петербурга
Ночные огни Петербурга
Ночные огни Петербурга
Ночные огни Петербурга
Ночные огни Петербурга
Ночные огни Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Смольный собор
  • Большеохтинский мост
  • Литейный
  • Благовещенский мост
  • Троицкий мост
  • Дворцовый мост и так далее то
Ночная экскурсия на разведение мостов это программа по времени рассчитанная на один час двадцать минут, мы показываем 5 мостов построенных до революции, рассказываем про них, кем, когда, зачем построены в Санкт Петербурге, интересные события связанные с этим местом и окрестностями. В пределах центра(до 3х км) мы забираем гостей из гостиницы (старт 23:45-23:50) и едем к первому разводному мосту, ((Дворцовый 01.10).
Так же мы можем предложить мотопрогулки в загородные императорские парковые ансамбли Пушкин, Павловск, Гатчина. Загадки и легенды истории, неповторимое скульптурное убранство парков и роскошь архитектуры. Шедевры паркового искусства! Одни из самых запоминающихся мест в Санкт-Петербурге. Это места, где отдыхаешь душой, от суеты шумного города, где можно насладиться чудеснейшими пейзажами и памятниками архитектуры, покормить практически ручных белок.
Так же мы можем помочь Вам в бронировании отеля, в помощи организации вашего отдыха, в помощи покупки и бронирований билетов на разнообразные мероприятия, бронирование столика в ресторане, составления маршрута. Мы заботимся о вас и о вашем отдыхе

Ответы на вопросы

Что входит
  • Шлем на голову
  • Одноразовая шапочка
  • Ветровка от дождя и ветра
Что не входит
  • Оплачивается отдельно вход в музеи
  • Вход на территорию парков
  • Если ваше место жительство не находится
  • В районе Невского проспекта
  • Трансфер оплачивается отдельно от 500 руб в зависимости от расстояния начала экскурсии
Место начала и завершения?
Большая Морская, 7
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Необходимо сразу же указать адрес отеля
  • Где остановились. Если Вы живете в районе Невского проспекта
  • Мы сможем Вас забрать оттуда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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