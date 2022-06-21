Ночная экскурсия на разведение мостов это программа по времени рассчитанная на один час двадцать минут, мы показываем 5 мостов построенных до революции, рассказываем про них, кем, когда, зачем построены в Санкт Петербурге, интересные события связанные с этим местом и окрестностями. В пределах центра(до 3х км) мы забираем гостей из гостиницы (старт 23:45-23:50) и едем к первому разводному мосту, ((Дворцовый 01.10).

Так же мы можем предложить мотопрогулки в загородные императорские парковые ансамбли Пушкин, Павловск, Гатчина. Загадки и легенды истории, неповторимое скульптурное убранство парков и роскошь архитектуры. Шедевры паркового искусства! Одни из самых запоминающихся мест в Санкт-Петербурге. Это места, где отдыхаешь душой, от суеты шумного города, где можно насладиться чудеснейшими пейзажами и памятниками архитектуры, покормить практически ручных белок.

Так же мы можем помочь Вам в бронировании отеля, в помощи организации вашего отдыха, в помощи покупки и бронирований билетов на разнообразные мероприятия, бронирование столика в ресторане, составления маршрута. Мы заботимся о вас и о вашем отдыхе