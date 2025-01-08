Что люди ждут от Нового года и Рождества? Конечно же, волшебства! А мы — почти волшебники. Дарим подарки и создаём настроение.
Описание водной прогулки
Мы пройдём таким новогодним маршрутом: Дворцовая площадь — дворы Капеллы — Большая Конюшенная улица — Конюшенная площадь — набережная канала Грибоедова — Невский проспект — Дом Книги — церковь Святой Екатерины — площадь Искусств — Пассаж — Малая Садовая
По пути:
- Разберёмся, сколько лет Деду Морозу и почему гадают именно перед Рождеством, а не после
- Вспомним, как в Зимнем дворце отмечали Новый Год
- Выясним, почему мы говорим «ёлки-палки»
- Обсудим, какой спектакль считается самым новогодним
- Зайдём в красивый собор, посмотрим на вертеп, поговорим про Иосифа, Марию, младенца Христа, волхвов и их подарки
- Будем отгадывать загадки и даже гадать
- Согреемся настоящим глинтвейном. Накануне экскурсии уточним, какой для вас приготовить — алкогольный или безалкогольный
- Если с вами будут дети, обязательно поиграем в подвижные игры
- И конечно же, подарим всем праздничные сувениры
Если в наши планы вмешается погода, незначительно изменим маршрут — больше времени проведём в тёплых помещениях:
- кафе на Большой Конюшенной
- Доме Книги
- церкви Святой Екатерины (если там будет служба — пойдём в Казанский собор)
- гостинице «Гранд Отель Европа»
- кафе на Итальянской
- Пассаже
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 16:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 9831 туриста
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
8 янв 2025
Отличная экскурсия. Началась в 16.30, как раз к моменту включения городской подсветки, так что наша прогулка была очень празднично иллюминирована. Прошли по всему центру - Дворцовая площадь, дворы Капеллы, Спас
Н
Наталья
4 янв 2025
Была на Новогодней экскурсии 2 января. Большое спасибо экскурсоводу Елене за ее чуткое, отзывчивое и тёплое отношение к своим экскурсантам! Время на экскурсии пролетело незаметно 💫 Вся информация была преподнесена в игровом виде, нестандартно. И было особенно неожиданно и приятно, в конце экскурсии получить небольшой памятный сувенир)))
