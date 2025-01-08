Мои заказы

Новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу

Отправиться по нарядному городу за праздничным настроением
Что люди ждут от Нового года и Рождества? Конечно же, волшебства! А мы — почти волшебники. Дарим подарки и создаём настроение.

И это самое главное в нашей экскурсии — она скорее
про атмосферу, а не про информацию! Но и рассказы тоже будут, например, о том, как отличить Деда Мороза от Санта-Клауса, откуда пошла традиция приносить ель в дом, и ещё много другого интересного!

5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30

Описание водной прогулки

Мы пройдём таким новогодним маршрутом: Дворцовая площадь — дворы Капеллы — Большая Конюшенная улица — Конюшенная площадь — набережная канала Грибоедова — Невский проспект — Дом Книги — церковь Святой Екатерины — площадь Искусств — Пассаж — Малая Садовая

По пути:

  • Разберёмся, сколько лет Деду Морозу и почему гадают именно перед Рождеством, а не после
  • Вспомним, как в Зимнем дворце отмечали Новый Год
  • Выясним, почему мы говорим «ёлки-палки»
  • Обсудим, какой спектакль считается самым новогодним
  • Зайдём в красивый собор, посмотрим на вертеп, поговорим про Иосифа, Марию, младенца Христа, волхвов и их подарки
  • Будем отгадывать загадки и даже гадать
  • Согреемся настоящим глинтвейном. Накануне экскурсии уточним, какой для вас приготовить — алкогольный или безалкогольный
  • Если с вами будут дети, обязательно поиграем в подвижные игры
  • И конечно же, подарим всем праздничные сувениры

Если в наши планы вмешается погода, незначительно изменим маршрут — больше времени проведём в тёплых помещениях:

  • кафе на Большой Конюшенной
  • Доме Книги
  • церкви Святой Екатерины (если там будет служба — пойдём в Казанский собор)
  • гостинице «Гранд Отель Европа»
  • кафе на Итальянской
  • Пассаже

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 16:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 9831 туриста
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Андрей
8 янв 2025
Отличная экскурсия. Началась в 16.30, как раз к моменту включения городской подсветки, так что наша прогулка была очень празднично иллюминирована. Прошли по всему центру - Дворцовая площадь, дворы Капеллы, Спас
на Крови, костел на Невском, до ярмарки на Малой Садовой. Сыну очень запомнился рассказ про елки и подарки для царских детей, а мне – про "американские горки". Было прохладно и сыро, так что гид угостила еще и глинтвейном из своего термоса. Безалкогольным:) Так что и сыну досталось. Неожиданной для меня была часть экскурсии, посвященная Рождеству и рождественским традициям. Мы зашли в церковь на Невском и там был вертеп, причем фигурки двигались. Гид посадила детей на скамьи и подробно рассказала всю рождественскую историю. Закончили прогулку у рождественской ярмарки – жгли бенгальские огни.
Экскурсию однозначно рекомендую. Спасибо нашему гиду Ирине, замечательная девушка – душевная, приятная, умеет ладить с детьми, и прям очень талантливый рассказчик.
Совет – одевайтесь тепло.

Н
Наталья
4 янв 2025
Была на Новогодней экскурсии 2 января. Большое спасибо экскурсоводу Елене за ее чуткое, отзывчивое и тёплое отношение к своим экскурсантам! Время на экскурсии пролетело незаметно 💫 Вся информация была преподнесена в игровом виде, нестандартно. И было особенно неожиданно и приятно, в конце экскурсии получить небольшой памятный сувенир)))
