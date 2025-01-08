читать дальше

на Крови, костел на Невском, до ярмарки на Малой Садовой. Сыну очень запомнился рассказ про елки и подарки для царских детей, а мне – про "американские горки". Было прохладно и сыро, так что гид угостила еще и глинтвейном из своего термоса. Безалкогольным:) Так что и сыну досталось. Неожиданной для меня была часть экскурсии, посвященная Рождеству и рождественским традициям. Мы зашли в церковь на Невском и там был вертеп, причем фигурки двигались. Гид посадила детей на скамьи и подробно рассказала всю рождественскую историю. Закончили прогулку у рождественской ярмарки – жгли бенгальские огни.

Экскурсию однозначно рекомендую. Спасибо нашему гиду Ирине, замечательная девушка – душевная, приятная, умеет ладить с детьми, и прям очень талантливый рассказчик.

Совет – одевайтесь тепло.