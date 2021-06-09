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Описание
«Пенаты» Репина
Мы начнем наше знакомство с Куокколой в той части, где поселился И. Е. Репин. Именно здесь с его легкой руки появляются «Пенаты». Это не просто семейная усадьба, а место притяжения творцов, служителей муз, талантливых и очень ярких людей. Здесь неподалеку была дача Чуковского, на которой родилась «Чукоккала». А в доме художника постоянно собирались многочисленные друзья.
Скромные жилища известных композиторов
Новая власть выделила земли в Репино для творческой интеллигенции. И с 50-х годов прошлого века здесь появились дома для отдыха композиторов. В весьма скромных условиях, но почти на берегу залива проводили лето такие знаменитости, как Дмитрий Шостакович, Андрей Петров, Василий Соловьев-Седой, Евгений Мравинский, Мстислав Ростропович. Здесь гостили Владимир Высоцкий и Марина Влади, выступал Галич… И вы сегодня можете побывать здесь. Удивительно, но Дом творчества композиторов мало изменился с тех лет.
по средам и субботам в 12:00
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
Радиооборудование — 150 руб. /чел. (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: у ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Завершение: на Приморском ш. , 448 (рядом с автобусной остановкой)
Когда и сколько длится?
Когда: по средам и субботам в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Внимание! С собой можно взять перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна Диордиева
9 июня 2021
"О, это чудо! Всем рекомендую! Отличное настроение от общения с Татьяной и прогулки по этим местам гарантируется! Спасибо большое! До новых встреч!"
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Виктория Кудряшова
7 мар 2021
Очень полюбился формат экскурсий-прогулок по Лен. области. Атмосфера домашняя, прогулка неспешная, интересный рассказ экскурсовода. Программа получилась очень насыщенная, приятная. В очередной раз убеждаешься в том, что Лен. область еще открывать и открывать! Большое спасибо за такую возможность!
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