«Пенаты» Репина

Мы начнем наше знакомство с Куокколой в той части, где поселился И. Е. Репин. Именно здесь с его легкой руки появляются «Пенаты». Это не просто семейная усадьба, а место притяжения творцов, служителей муз, талантливых и очень ярких людей. Здесь неподалеку была дача Чуковского, на которой родилась «Чукоккала». А в доме художника постоянно собирались многочисленные друзья.

Скромные жилища известных композиторов

Новая власть выделила земли в Репино для творческой интеллигенции. И с 50-х годов прошлого века здесь появились дома для отдыха композиторов. В весьма скромных условиях, но почти на берегу залива проводили лето такие знаменитости, как Дмитрий Шостакович, Андрей Петров, Василий Соловьев-Седой, Евгений Мравинский, Мстислав Ростропович. Здесь гостили Владимир Высоцкий и Марина Влади, выступал Галич… И вы сегодня можете побывать здесь. Удивительно, но Дом творчества композиторов мало изменился с тех лет.