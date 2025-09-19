Мои заказы

Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»» в Санкт-Петербурге, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Жемчужины Финского залива: от Сестрорецка до Зеленогорска
На автобусе
6 часов
2 отзыва
Групповая
Жемчужины Финского залива: от Сестрорецка до Зеленогорска
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: По вторникам и пятницам в 12:00
31 окт в 12:00
4 ноя в 12:00
1800 ₽ за человека
Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
18 700 ₽ за всё до 4 чел.
«Обитель богов и шкатулка Пандоры» в прогулке по Репино
Пешая
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
«Обитель богов и шкатулка Пандоры» в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00
Завтра в 12:00
31 окт в 12:00
1290 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    19 сентября 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Прекрасный гид! Рекомендую экскурсию всем, кто уже видел Питер, но не выезжал за его пределы! Не пожалеете точно! Особенно комфортно
    читать дальше

    что тебя везут и не надо ехать на своем Авто! Возьмем еще экскурсии именно у Ирины!! Прекрасная атмосфера, и водитель и профессионал! Благодарим

  • К
    Кухаренко
    9 сентября 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Экскурсия очень понравилась. Побывали везде, где было запланировано. Гид Наталья внимательная, очень компетентная, узнали много нового. В Комарово даже пособирали грибы, сходили на Щучье озеро. Маленькое путешествие очень понравилось. Рекомендую всем.
  • В
    Владимир
    3 сентября 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Спасибо большое Гиду Анне за отлично спланированную, организованную и проведенную экскурсию.
    Все прошло просто замечательно от начала общения, встречи у отеля,
    читать дальше

    автомобильного сопровождения и проведения экскурсии.
    Во всем чувствуется системный подход и влюбленность Анны в тему, а так же знание достопримечательностей, истории выдающихся людей их усадьб и ближайшего окружения.
    Очень интересный и познавательный рассказ о сообществах писателей, актеров и художников, живших в эту эпоху в окрестностях Санкт-Петербурга!!!
    Огромное спасибо за комфортно проведенное время, получение интересной информации и дружеское общение!!!

  • Л
    Людмила
    22 августа 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Нашим экскурсоводом была Наталья. Интересно и познавательно рассказала о всех объектах экскурсии и не только, все по дороге, что заслуживает внимание туриста и плюс рекомендации куда сходить… было очень здорово
  • Н
    Надежда
    18 августа 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Это была замечательная поездка! Одно из самых ярких впечатлений за 2 недели пребывания в Питере! Такой формат поездок пробовали впервые.
    читать дальше

    И волновались. И зря. Очень понравилась гид Татьяна, все 6 часов так интересно и подробно рассказывающая обо всём увиденном. Очень комфортный автомобиль и вождение. Места поразили своей красотой! Обязательно ещё туда вернёмся. Хорошо, что было дано время посидеть семьёй на берегу финского залива в Зеленогорске. Огромное спасибо всем организаторам!

  • Т
    Татьяна
    27 июля 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Это было леген*подождите-подождите*дарно!
    Анне самые искренние слова благодарности за проведенное вместе время. Так легко, ненапряжно, весело, интересно провели время втроём с
    читать дальше

    ней, что сложилось впечатление, что это наш девичник, на котором каждая получила приятные эмоции и очень интересную информацию и факты из дачной и не только жизни Петербурга. Мои искренние рекомендации и организатора, и гида, которые учли все пожелания и устроили настоящий праздник! Это и правда Парадиз, в котором всё идеально. Спасибо!

  • В
    Валерия
    27 июля 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Экскурсия понравилась. Виды красивые, погода была по-летнему жаркая, поэтому экскурсия оставила только положительные эмоции. Благодарю гида Александра.
  • N
    Natalia
    10 июля 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Экскурсия проходила 9 июля в чудесный солнечный день. Спасибо огромное, Анне, за погружение в очаровательную, притягательную дачную жизнь. Также экскурсия
    читать дальше

    была наполнена интересными рассказами о повседневной жизни и забавах жителей курортных городов. Репино, Комарово-отдельная тема, множество историй про знаменитых всем творческих людей, ученых. С большой благодарностью за экскурсию.

  • И
    Ирина
    6 июля 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Недавно мы посетили экскурсию Приморский Парадиз и остались в полном восторге! Мы исследовали такие прекрасные места, как Сестрорецк, Репино, Комарово
    читать дальше

    и Зеленогорск.

    Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Анне. Она приехала вовремя и с первых минут погрузила нас в атмосферу этих удивительных мест. Её рассказ был не только информативным, но и очень душевным. Анна делилась интересными фактами, легендами и личными историями, что сделало нашу экскурсию по-настоящему живой и запоминающейся.

    Каждое место, которое мы посетили, стало для нас открытием благодаря её увлекательному стилю подачи информации.
    Рекомендуем всем эту экскурсию! Она оставила только положительные эмоции и желание вернуться вновь. Спасибо, Анна, за ваш труд и любовь к тому, что вы делаете!

  • В
    Владимир
    26 июня 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Всё отлично, забрали в отеле, привезли куда нужно! Составили представление о Курортном районе. С погодой не повезло, и Пенаты на реконструкции, работает только парк. В целом рекомендуем.
  • М
    Марина
    9 мая 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Не ожидала такой увлекательной поездки!!!! Очень рекомендую эту экскурсию. Гид Ирина - СУПЕР! Маршрут был построен очень интересно. Исторический рассказ - выше всяческих похвал. Ирина - профессионал с большой буквы. Спасибо!
  • К
    Константин
    20 апреля 2025
    Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
    Спасибо большое гиду Ирине! Было супер интересно, в следующий приезд в питер обязательно еще что нибудь возьмем у нее

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жемчужины Финского залива: от Сестрорецка до Зеленогорска
  2. Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
  3. «Обитель богов и шкатулка Пандоры» в прогулке по Репино
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 18 700. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»», 16 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь