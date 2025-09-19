читать дальше

и Зеленогорск.



Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Анне. Она приехала вовремя и с первых минут погрузила нас в атмосферу этих удивительных мест. Её рассказ был не только информативным, но и очень душевным. Анна делилась интересными фактами, легендами и личными историями, что сделало нашу экскурсию по-настоящему живой и запоминающейся.



Каждое место, которое мы посетили, стало для нас открытием благодаря её увлекательному стилю подачи информации.

Рекомендуем всем эту экскурсию! Она оставила только положительные эмоции и желание вернуться вновь. Спасибо, Анна, за ваш труд и любовь к тому, что вы делаете!