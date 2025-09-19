Показать всёМузей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»По рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
Групповая
Жемчужины Финского залива: от Сестрорецка до Зеленогорска
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: По вторникам и пятницам в 12:00
31 окт в 12:00
4 ноя в 12:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
18 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Обитель богов и шкатулка Пандоры» в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00
Завтра в 12:00
31 окт в 12:00
1290 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина19 сентября 2025Прекрасный гид! Рекомендую экскурсию всем, кто уже видел Питер, но не выезжал за его пределы! Не пожалеете точно! Особенно комфортно
- ККухаренко9 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Побывали везде, где было запланировано. Гид Наталья внимательная, очень компетентная, узнали много нового. В Комарово даже пособирали грибы, сходили на Щучье озеро. Маленькое путешествие очень понравилось. Рекомендую всем.
- ВВладимир3 сентября 2025Спасибо большое Гиду Анне за отлично спланированную, организованную и проведенную экскурсию.
Все прошло просто замечательно от начала общения, встречи у отеля,
- ЛЛюдмила22 августа 2025Нашим экскурсоводом была Наталья. Интересно и познавательно рассказала о всех объектах экскурсии и не только, все по дороге, что заслуживает внимание туриста и плюс рекомендации куда сходить… было очень здорово
- ННадежда18 августа 2025Это была замечательная поездка! Одно из самых ярких впечатлений за 2 недели пребывания в Питере! Такой формат поездок пробовали впервые.
- ТТатьяна27 июля 2025Это было леген*подождите-подождите*дарно!
Анне самые искренние слова благодарности за проведенное вместе время. Так легко, ненапряжно, весело, интересно провели время втроём с
- ВВалерия27 июля 2025Экскурсия понравилась. Виды красивые, погода была по-летнему жаркая, поэтому экскурсия оставила только положительные эмоции. Благодарю гида Александра.
- NNatalia10 июля 2025Экскурсия проходила 9 июля в чудесный солнечный день. Спасибо огромное, Анне, за погружение в очаровательную, притягательную дачную жизнь. Также экскурсия
- ИИрина6 июля 2025Недавно мы посетили экскурсию Приморский Парадиз и остались в полном восторге! Мы исследовали такие прекрасные места, как Сестрорецк, Репино, Комарово
- ВВладимир26 июня 2025Всё отлично, забрали в отеле, привезли куда нужно! Составили представление о Курортном районе. С погодой не повезло, и Пенаты на реконструкции, работает только парк. В целом рекомендуем.
- ММарина9 мая 2025Не ожидала такой увлекательной поездки!!!! Очень рекомендую эту экскурсию. Гид Ирина - СУПЕР! Маршрут был построен очень интересно. Исторический рассказ - выше всяческих похвал. Ирина - профессионал с большой буквы. Спасибо!
- ККонстантин20 апреля 2025Спасибо большое гиду Ирине! Было супер интересно, в следующий приезд в питер обязательно еще что нибудь возьмем у нее
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 18 700. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»», 16 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь