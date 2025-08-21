Илья Ефимович Репин — один из тех, кому удавалось писать «говорящие картины».
Это были не просто картины, по ним можно было составить историю, описать людей, увидеть, добрые они или злые, богатые
Описание экскурсииОписание маршрута: Гид подъедет за вами в удобное для вас место в пределах исторического центра города. Далее мы отправляемся в город Сестрорецк. Мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уж знаменитых объектов: стадиона Газпром Арена и Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. По дороге мы поговорим об истории этих мест, о знаменитом «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре I и семье Романовых и о петербургских наводнениях. В Сестрорецке мы полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку), узнаем его историю, поговорим о судьбе Сестрорецкого оружейного завода, разберемся в том что такое трехлинейная винтовка Мосина, и почему миром правит любовь. Далее, мы отправимся в поселок Репино. В усадьбе «Пенаты» устраивали знаменитые «Репинские среды», на которых присутствовали исторические личности, чтобы интересно провести время, обсудить новости, почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, кто-то приезжал позировать для картин, а кто-то поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Ведь именно такими новомодными диетами увлекались в семье художника. Обо всём этом, а также о том, для чего вешали флаг на флагштоке дома, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, что делали с еловыми иголками в семье художника, что такое храм Осириса и Изиды, вы узнаете на нашей экскурсии. Пока усадьба на реставрации, мы не сможем посетить дом художника, но мы посмотрим фото, поговорим о том, как жили в XIX веке, познакомимся с усадебным парком, прогуляемся по побережью Финского залива и подышим целебным морским воздухом, смешанным с сосновым/ А в уютном ресторанчике, который разместился в сохранившейся бывшей даче фрейлины Анны Вырубовой, подруги императрицы Александры Федоровны – на самом берегу моря, можно будет выпить чашечку кофе с видом на море и окунуться с головой в атмосферу красоты и гармонии. Как альтернатива, можно перекусить в другом хорошем ресторане «Русская Рыбалка» (или любом другом по выбору гостей), расположенный на берегу Финского Залива. Там вы сможете насладиться морскими видами и морским воздухом. Эта экскурсия хороша в любое время года! В Комарово мы вспомним поэтов, музыкантов, актеров и писателей живших и творивших здесь в разное время, также как и знаменитых академиков. Вы увидите некоторые старые дачи побережья, чудом дошедшие до наших дней, а также Литориновый Уступ – берег древнего моря. При желании и наличии свободного времени, вам будет предложена небольшая прогулка комаровской эко-тропе до ближайших озер и водопада (15 минут). Важная информация:
- Для посещения самой усадьбы-музея Пенаты билеты необходимо приобретать заранее, желательно недели за две.
- Внутри усадьбы экскурсию проводит гид музея.
- Наши гиды на наличие билетов в Усадьбе Пенаты повлиять не могут, они проводят путевую экскурсию и экскурсию в посёлке Репино. По запросу пришлём вам ссылку на официальный сайт для покупки билетов, либо приобретем их для вас (при наличии) после бронирования.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сестрорецк
- Маршрут вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина
- Храм Петра и Павла
- Первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку)
- Поселок Репино и музей-усадьбу Репина
- Старинный усадебный парк
- Комарово
- Берег и песчаный пляж Финского Залива
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель - если отель расположен в Центральном, Василеостровском, Петроградском или Северных районах города. Остальные - по договоренности
- Обед
- Билеты в усадьбу (желательно бронировать заранее)
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нам повезло попасть на экскурсию с замечательным гидом Верой. Профессионал, интересный собеседник, Вера сыпала фактами - а мы получали удовольствие от потока информации, видов и интересных открытий. Будем в ваших краях-надеемся продолжить знакомство за Сестрорецкими рубежами. Мария и Андрей
Комфортно и профессионально.
Большое спасибо Вере!
