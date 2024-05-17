При постройке города замысел Петра I оставался неизменен — Санкт-Петербург должен стать европейским центром просвещения в Российской империи, над образом которого трудились лучшие архитекторы. Приглашаем вас оценить великолепие Северной столицы на автобусной экскурсии! Вы увидите парадную часть города, посетите дворец князя Юсупова и откроете тайны его владельцев.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Парадный Петербург

Купцы и дворяне, прибывшие в Санкт-Петербург, с первого раза должны были понять, что они находятся в столице великой державы. Так хотел Пётр I. Во время экскурсии вы увидите архитектурные памятники, над которыми трудились лучшие архитекторы:

Эрмитаж

храм Спаса на Крови

Аничков мост

Казанский собор

здание Зингера

дворец Белосельских-Белозерских

Стрелку Васильевского острова

и другие объекты, без которых невозможно представить город

Тайны дворца

Также в нашу программу входит посещение Юсуповского дворца. Здесь уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи и миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых. Вы узнаете, кто в разные времена жил в стенах дворца и как многие яркие страницы российской и петербургской истории связаны с фамильной резиденцией на Мойке.

Организационные детали