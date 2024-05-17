Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца

Восхититься лучшими образцами архитектуры Северной столицы и побывать в роскошном дворце (в группе)
При постройке города замысел Петра I оставался неизменен — Санкт-Петербург должен стать европейским центром просвещения в Российской империи, над образом которого трудились лучшие архитекторы.

Приглашаем вас оценить великолепие Северной столицы на автобусной экскурсии! Вы увидите парадную часть города, посетите дворец князя Юсупова и откроете тайны его владельцев.
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца

Описание экскурсии

Парадный Петербург

Купцы и дворяне, прибывшие в Санкт-Петербург, с первого раза должны были понять, что они находятся в столице великой державы. Так хотел Пётр I. Во время экскурсии вы увидите архитектурные памятники, над которыми трудились лучшие архитекторы:

  • Эрмитаж
  • храм Спаса на Крови
  • Аничков мост
  • Казанский собор
  • здание Зингера
  • дворец Белосельских-Белозерских
  • Стрелку Васильевского острова
  • и другие объекты, без которых невозможно представить город

Тайны дворца

Также в нашу программу входит посещение Юсуповского дворца. Здесь уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи и миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых. Вы узнаете, кто в разные времена жил в стенах дворца и как многие яркие страницы российской и петербургской истории связаны с фамильной резиденцией на Мойке.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте, вы получите ссылку-счёт для оплаты остатка — на месте оплата не принимается
  • Экскурсия завершается у Юсуповского дворца
  • Необходимо иметь при себе 1000 руб. наличными для залога за аудиогид, которые возвращаются после того, как вы отдадите устройство
  • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

ежедневно в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3100 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Школьники2900 ₽
Студенты3000 ₽
Дошкольники1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9352 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

С
Экскурсовод Ирина 🔥 Очень интересно, в меру эмоционально, с огромной любовью к городу.
Экскурсия очень понравилась. Есть с чем сравнивать.
