Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + музей Фаберже + водная прогулка по рекам и каналам

За один день вы познакомитесь с разными сторонами Петербурга: увидите главные достопримечательности исторического центра, рассмотрите шедевры музея Фаберже и прокатитесь на теплоходе по рекам и каналам. Такой маршрут поможет лучше понять город — его историю, парадную красоту и особую атмосферу.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На обзорной экскурсии вы увидите:

Невский проспект

Исаакиевскую площадь

Дворцовую площадь

Летний сад

Остановки (могут меняться в зависимости от дорожной ситуации):

Стрелка Васильевского острова

Исаакиевская площадь

Дворцовая площадь

Музей Фаберже

Музей представляет коллекцию работ знаменитого ювелира, выполненных по заказам императорской семьи, в том числе девять пасхальных яиц, а также предметы ювелирного искусства рубежа XIX–XX веков работы других известных мастеров — Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Фёдора Рюккерта, произведения живописи и многое другое.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам

Это прекрасная возможность увидеть Северную столицу с другого ракурса — с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Организационные детали