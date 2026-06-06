Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + музей Фаберже + водная прогулка по рекам и каналам

За один день вы познакомитесь с разными сторонами Петербурга: увидите главные достопримечательности исторического центра, рассмотрите шедевры музея Фаберже и прокатитесь на теплоходе по рекам и каналам. Такой маршрут поможет лучше понять город — его историю, парадную красоту и особую атмосферу.
Описание экскурсии
На обзорной экскурсии вы увидите:
- Невский проспект
- Исаакиевскую площадь
- Дворцовую площадь
- Летний сад
Остановки (могут меняться в зависимости от дорожной ситуации):
- Стрелка Васильевского острова
- Исаакиевская площадь
- Дворцовая площадь
Музей Фаберже
Музей представляет коллекцию работ знаменитого ювелира, выполненных по заказам императорской семьи, в том числе девять пасхальных яиц, а также предметы ювелирного искусства рубежа XIX–XX веков работы других известных мастеров — Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Фёдора Рюккерта, произведения живописи и многое другое.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
Это прекрасная возможность увидеть Северную столицу с другого ракурса — с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.
Организационные детали
- Место окончания — набережная реки Фонтанки
- При бронировании просим указывать ФИО каждого участника, дату рождения, паспортные данные. В день поездки при себе иметь паспорт
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4100 ₽
|Дети до 7 лет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|4000 ₽
|Студенты
|4000 ₽
|Школьник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5223 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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