Мои заказы

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + музей Фаберже + водная прогулка по рекам и каналам

История, искусство и атмосфера - открыть три грани города
За один день вы познакомитесь с разными сторонами Петербурга: увидите главные достопримечательности исторического центра, рассмотрите шедевры музея Фаберже и прокатитесь на теплоходе по рекам и каналам. Такой маршрут поможет лучше понять город — его историю, парадную красоту и особую атмосферу.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + музей Фаберже + водная прогулка по рекам и каналам
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + музей Фаберже + водная прогулка по рекам и каналам
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + музей Фаберже + водная прогулка по рекам и каналам

Описание экскурсии

На обзорной экскурсии вы увидите:

  • Невский проспект
  • Исаакиевскую площадь
  • Дворцовую площадь
  • Летний сад

Остановки (могут меняться в зависимости от дорожной ситуации):

  • Стрелка Васильевского острова
  • Исаакиевская площадь
  • Дворцовая площадь

Музей Фаберже

Музей представляет коллекцию работ знаменитого ювелира, выполненных по заказам императорской семьи, в том числе девять пасхальных яиц, а также предметы ювелирного искусства рубежа XIX–XX веков работы других известных мастеров — Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Фёдора Рюккерта, произведения живописи и многое другое.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам

Это прекрасная возможность увидеть Северную столицу с другого ракурса — с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Организационные детали

  • Место окончания — набережная реки Фонтанки
  • При бронировании просим указывать ФИО каждого участника, дату рождения, паспортные данные. В день поездки при себе иметь паспорт
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый4100 ₽
Дети до 7 лет2500 ₽
Пенсионеры4000 ₽
Студенты4000 ₽
Школьник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5223 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + музей Фаберже + водная прогулка по рекам и каналам»

Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
Аренда катера
1 час
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Насладиться городом с воды и приятно провести время
Начало: В районе набережной реки Фонтанки
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
7350 ₽ за всё до 5 чел.
Главные достопримечательности Петербурга и роскошный музей Фаберже
На машине
На автобусе
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные достопримечательности Петербурга и роскошный музей Фаберже
Начало: Гид подъедет за вами в отель, подробности уточните...
Расписание: Экскурсия в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Сегодня в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
-
10%
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
9450 ₽10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
Катер без капитана
2 часа
453 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Спуск к воде напротив дома 150 на наб. Фонтанки
Расписание: Ежедневно в 23:55
6000 ₽ за всё до 11 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
4100 ₽ за человека