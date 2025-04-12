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От буржуазии до нищеты: жизнь в доходных домах Петербурга

Пройти по самым красивым парадным и подняться на смотровую Владимирского собора
Мы проведём вас за кулисы имперской столицы и расскажем, как устроен город изнутри.

Забудьте про стандартные экскурсии! Мы покажем вам Петербург как сложный механизм «архитектурной матрёшки», где за каждым поворотом скрывается история.
4.2
5 отзывов
От буржуазии до нищеты: жизнь в доходных домах Петербурга
От буржуазии до нищеты: жизнь в доходных домах Петербурга
От буржуазии до нищеты: жизнь в доходных домах Петербурга

Описание экскурсии

  • Доходные дома с их дворами и парадными лестницами
  • Аутентичные дворы-колодцы и витиеватые арки
  • Голубая парадная доходного дома Каншиных с великолепной лепниной
  • Одна из самых высоких (41 м) смотровых площадок Петербурга
  • Пряничный дом — шедевр архитектуры с мозаикой в русском стиле
  • Городские легенды — о знаменитых жильцах, дворовых буднях и тайнах, которые хранят эти стены

И это только часть нашего маршрута!

Организационные детали

  • В зависимости от погодных условий, темпа нашей компании и других факторов длительность экскурсии может незначительно меняться
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:30, 14:30 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1400 ₽
Детский1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ломоносовского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2207 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
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проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Экскурсия «От буржуазии до нищеты» по парадным, дворам-колодцам, коммуналкам и тд нам очень понравилась! Наш гид Денис был очень интересный человек и собеседник! Поэт, философ, историк, влюбленный в свой город!!!! 3,5 часа пролетело не заметно! Спасибо!
Экскурсия «От буржуазии до нищеты» по парадным, дворам-колодцам, коммуналкам и тд нам очень понравилась! Наш гид
Экскурсия «От буржуазии до нищеты» по парадным, дворам-колодцам, коммуналкам и тд нам очень понравилась! Наш гид
Экскурсия «От буржуазии до нищеты» по парадным, дворам-колодцам, коммуналкам и тд нам очень понравилась! Наш гид
Экскурсия «От буржуазии до нищеты» по парадным, дворам-колодцам, коммуналкам и тд нам очень понравилась! Наш гид
Экскурсия «От буржуазии до нищеты» по парадным, дворам-колодцам, коммуналкам и тд нам очень понравилась! Наш гид
Экскурсия «От буржуазии до нищеты» по парадным, дворам-колодцам, коммуналкам и тд нам очень понравилась! Наш гид
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Екатерина
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы попали на звон колоколов, это было очень необычно, волшебно!!! Мои рекомендации!!!
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы+1
Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы
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И
Всё было хорошо, но экскурсия началась на 15 -20 мигут позже, т. к. туртсты опаздывали. Я понимаю, что организаторы заинтересованны в экскурсантах, но почему должны страдать те, кто пришёс своевременно?
Всё было хорошо, но экскурсия началась на 15 -20 мигут позже, т. к. туртсты опаздывали. Я
Всё было хорошо, но экскурсия началась на 15 -20 мигут позже, т. к. туртсты опаздывали. Я
Всё было хорошо, но экскурсия началась на 15 -20 мигут позже, т. к. туртсты опаздывали. Я
Всё было хорошо, но экскурсия началась на 15 -20 мигут позже, т. к. туртсты опаздывали. Я
Всё было хорошо, но экскурсия началась на 15 -20 мигут позже, т. к. туртсты опаздывали. Я
Всё было хорошо, но экскурсия началась на 15 -20 мигут позже, т. к. туртсты опаздывали. Я
Альбина
Альбина
Ответ организатора:
Добрый день, мы рады, что Вам понравилась наша экскурсия. Случается такое, когда человек говорит, что подойдет через 5 мин, а
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по факту удается добраться через 15. Уверены, если бы вы оказались на месте опоздавших, то вам было бы обидно, что Вас не смогли подождать пару минут. Мы стараемся, чтобы всем нашим гостям было комфортно, но недобросовестность опаздывающих лежит только на них самих.
Очень надеемся, что ваши планы не сильно пострадали из-за этого.
Спасибо, что высоко оценили нас!

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О
Интересно, ярко, динамично. А главное, что все на контрасте! От роскошных видов, до брезгливого созерцания. Отличный вариант, посмотреть город через образы и условия жизни местных жителей. Город контрастов.
Интересно, ярко, динамично. А главное, что все на контрасте! От роскошных видов, до брезгливого созерцания. Отличный
Интересно, ярко, динамично. А главное, что все на контрасте! От роскошных видов, до брезгливого созерцания. Отличный
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С
Экскурсия явно не стоит своих денег. Экскурсовод не имеет отношения к бронированию заказов, поэтому в начале пришлось ждать 15 минут пока все переведут деньги. Перед началом маршрута уточнила сколько стоит
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экскурсия- экскурсовод не смогла объяснить, почему на сайте значится другая цена. В итоге мы переплатили. Что касается содержания - рассказ очень поверхностный, информации по делу крайне мало. На сайте заявлено, что группа будет небольшая (до 12 человек), а на деле их было 17 и приходилось всех ждать. Мы сравнивали аналогичную экскурсию за гораздо меньшую цену: там информация была гораздо полнее и группа меньше. Организаторы явно настроены заработать побольше, отделавшись от клиента поверхностным и сжатым рассказом. Рекомендуем поискать похожий маршрут, за меньшую стоимость.

Альбина
Альбина
Ответ организатора:
Добрый день!

Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением.

Хотели бы немного пояснить формат нашей работы. На платформе представлены как частные гиды,
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так и агентства. В описании каждой экскурсии и в профиле организатора всегда указано, кто именно проводит экскурсию - частный гид или представитель команды агентства. Мы работаем именно в формате агентства, поэтому экскурсии проводят разные гиды из нашей команды.

Что касается стоимости: в описании указана цена пешей части маршрута. Дополнительные локации, такие как посещение коммунальной квартиры или колокольни Владимирского собора, оплачиваются отдельно. Эта информация также отражена в разделе «организационные детали» и уточняется при бронировании, когда мы предлагаем выбрать базовый или расширенный формат экскурсии.

Вы также упомянули сравнение с другими экскурсиями. Спасибо за этот комментарий - он помогает нам лучше понимать ожидания гостей. Мы отдельно отметим в описании, что количество участников может увеличиваться в высокий сезон и праздничные дни, чтобы этот момент был более очевиден заранее.

Нам жаль, если у вас сложилось впечатление, что организационные моменты были недостаточно прозрачны. Мы обязательно учтём ваш отзыв, чтобы сделать информацию ещё более понятной и удобной для будущих гостей.

Желаем вам приятных путешествий и ярких впечатлений!

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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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