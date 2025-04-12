Мы проведём вас за кулисы имперской столицы и расскажем, как устроен город изнутри.
Забудьте про стандартные экскурсии! Мы покажем вам Петербург как сложный механизм «архитектурной матрёшки», где за каждым поворотом скрывается история.
Забудьте про стандартные экскурсии! Мы покажем вам Петербург как сложный механизм «архитектурной матрёшки», где за каждым поворотом скрывается история.
Описание экскурсии
- Доходные дома с их дворами и парадными лестницами
- Аутентичные дворы-колодцы и витиеватые арки
- Голубая парадная доходного дома Каншиных с великолепной лепниной
- Одна из самых высоких (41 м) смотровых площадок Петербурга
- Пряничный дом — шедевр архитектуры с мозаикой в русском стиле
- Городские легенды — о знаменитых жильцах, дворовых буднях и тайнах, которые хранят эти стены
И это только часть нашего маршрута!
Организационные детали
- В зависимости от погодных условий, темпа нашей компании и других факторов длительность экскурсии может незначительно меняться
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:30, 14:30 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Детский
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ломоносовского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2207 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия «От буржуазии до нищеты» по парадным, дворам-колодцам, коммуналкам и тд нам очень понравилась! Наш гид Денис был очень интересный человек и собеседник! Поэт, философ, историк, влюбленный в свой город!!!! 3,5 часа пролетело не заметно! Спасибо!
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Очень интересная экскурсия, подача информации, локации!!! В конце у нас была колокольня Владимирского собора и мы попали на звон колоколов, это было очень необычно, волшебно!!! Мои рекомендации!!!
+1
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И
Всё было хорошо, но экскурсия началась на 15 -20 мигут позже, т. к. туртсты опаздывали. Я понимаю, что организаторы заинтересованны в экскурсантах, но почему должны страдать те, кто пришёс своевременно?
Альбина
Ответ организатора:
Добрый день, мы рады, что Вам понравилась наша экскурсия. Случается такое, когда человек говорит, что подойдет через 5 мин, а
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О
Интересно, ярко, динамично. А главное, что все на контрасте! От роскошных видов, до брезгливого созерцания. Отличный вариант, посмотреть город через образы и условия жизни местных жителей. Город контрастов.
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С
Экскурсия явно не стоит своих денег. Экскурсовод не имеет отношения к бронированию заказов, поэтому в начале пришлось ждать 15 минут пока все переведут деньги. Перед началом маршрута уточнила сколько стоит
Альбина
Ответ организатора:
Добрый день!
Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением.
Хотели бы немного пояснить формат нашей работы. На платформе представлены как частные гиды,
Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением.
Хотели бы немного пояснить формат нашей работы. На платформе представлены как частные гиды,
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