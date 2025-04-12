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так и агентства. В описании каждой экскурсии и в профиле организатора всегда указано, кто именно проводит экскурсию - частный гид или представитель команды агентства. Мы работаем именно в формате агентства, поэтому экскурсии проводят разные гиды из нашей команды.



Что касается стоимости: в описании указана цена пешей части маршрута. Дополнительные локации, такие как посещение коммунальной квартиры или колокольни Владимирского собора, оплачиваются отдельно. Эта информация также отражена в разделе «организационные детали» и уточняется при бронировании, когда мы предлагаем выбрать базовый или расширенный формат экскурсии.



Вы также упомянули сравнение с другими экскурсиями. Спасибо за этот комментарий - он помогает нам лучше понимать ожидания гостей. Мы отдельно отметим в описании, что количество участников может увеличиваться в высокий сезон и праздничные дни, чтобы этот момент был более очевиден заранее.



Нам жаль, если у вас сложилось впечатление, что организационные моменты были недостаточно прозрачны. Мы обязательно учтём ваш отзыв, чтобы сделать информацию ещё более понятной и удобной для будущих гостей.



Желаем вам приятных путешествий и ярких впечатлений!