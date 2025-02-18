Приглашаю вас на прогулку от Старой до Новой деревни, вдоль Приморской железной дороги, по следам невероятного Хармса, потомков Темуджина (он же Чингисхан) и навсегда исчезнувших бонвиванов (а кто это — расскажу на месте). В маршруте будет немало интересной архитектуры и много уютной послевоенной застройки. А я погружу вас в прошлое этого любопытного района.
Описание экскурсии
- Отдадим должное техногенности хранилища Эрмитажа.
- Бросим взгляд на легендарное Серафимовское кладбище.
- Увидим золочёный ганжир над «буддийской пагодой», как называл её Хармс.
- Вдоль большой Невки направимся к острову внутри Приморского проспекта.
- Пройдём уютными дворами улицы Савушкина по следам исчезнувшего вокзала, вокруг которого некогда теснились парки развлечений на парижский манер, а теперь — строгая, но, по нашим временам, такая тёплая и уютная послевоенная застройка.
А ещё:
- Вспомним один из лучших рассказов Хармса.
- Немного поговорим о православии, буддизме и коммунизме, мирном атоме и ВДВ, железных дорогах, аэродромах и ипподромах, переменах в ландшафте и судьбах людей.
- Увидим следы исчезнувших улиц, кинотеатров и кафешантанов.
во вторник в 17:00, в четверг в 17:15, в пятницу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1050 ₽
|Студенты
|1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Старая деревня»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 17:00, в четверг в 17:15, в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 480 туристов
Родился на Васильевском острове, в школу пошёл у Средней Рогатки, в институт ездил с Комендантского аэродрома. В какой-то момент поселился на Песках. Там придумал «Невидимый Петербург». Маршруты прокладываю так, какЗадать вопрос
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