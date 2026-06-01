Гатчинский дворец — сердце Гатчины. Он не похож на другие резиденции в пригородах Санкт-Петербурга.
На экскурсии вы пройдете по парадным роскошным залам, увидите мемориальные вещи, которые принадлежали Павлу I и были бережно сохранены императрицей Марией Федоровной после его смерти. И узнаете, почему это место окутывает флёр легенд и преданий.
На экскурсии вы пройдете по парадным роскошным залам, увидите мемориальные вещи, которые принадлежали Павлу I и были бережно сохранены императрицей Марией Федоровной после его смерти. И узнаете, почему это место окутывает флёр легенд и преданий.
Описание экскурсии
По дороге в Гатчину вы познакомитесь с непростой историей этого дворцово-паркового ансамбля и достопримечательностями, которые встретятся по пути. А в самом городе будете очарованы великолепными интерьерами Гатчинского дворца и безмятежностью пейзажей окружающего его парка.
На маршруте:
- Гатчинский дворец
- Площадь Коннетабля
- Гатчинский парк
- Ингербурские ворота
- Собор св. Павла
- Адмиралтейские ворота
- Памятник Павлу I
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- Программа рекомендуется детям старше 5 лет
- С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Льготный
|3300 ₽
|Стандартный
|3400 ₽
|Школьники
|2800 ₽
|Дети до 7 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5223 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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