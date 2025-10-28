Готовы раскрыть тайны Петропавловской крепости? Добро пожаловать в увлекательное путешествие — вы будете решать загадки и отвечать на вопросы, разглядывать памятники и архитектуру.
Увидите главного сторожа города, узнаете, почему окна в крепости вросли в землю, услышите местный Spotify времён Екатерины — и это далеко не всё интересное, что вас ждёт!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
- Вы отыщете приветственный символ острова, выясните, кто встречает гостей и держит под контролем мост;)
- Расшифруете замысел монарха и поймёте, как архитектура использовалась для политических посланий
- Посетите место закладки города и представите, как крепость выглядела в 18 веке
- Увидите основную транспортную артерию Петербурга первой трети 18 века, главную духовную точку крепости и усыпальницу династии Романовых
- Осмыслите значение места, а также вспомните о трагических страницах истории блокадного Ленинграда
- Узнаете, что крепость была не только символом власти, но и её эффективным инструментом: здесь вершили приговоры, проводили допросы и держали в заточении…
А ещё — поучаствуете в главном ритуале города, почувствуете живую связь времён, сделаете восхитительные селфи. И многое другое!
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям старше 10 лет
- После внесения бронирования вы получите ссылку — перейдите по ней и внесите остаток оплаты. Вам откроется доступ к игре в мессенджере Telegram
- Не забывайте, что в 12:00 происходит главный петербургский ритуал — полуденный выстрел из пушки. Чтобы его увидеть, приходите в Нарышкин бастион не позднее 11:50
Как проходит квест
- Обратите внимание: вам необходимо разрешить трансляцию своей геопозиции в настройках для корректной работы игры
- Почти для всех вопросов есть подсказки, но не забывайте: чем меньше помощь — тем больше баллов на финише!
- Квест можно проходить в удобном темпе и приостановить в любой момент на любой отрезок времени — у вас всегда есть возможность зайти в кафе, отдохнуть или посетить музей
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 25 туристов
Мы проводим экскурсии и интерактивные программы с 2013 года — наша команда очень любит свой край и не устаёт находить в нем что-то новое. Мы преображаем традиционные туристические маршруты, показываемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
￼￼Алина
28 окт 2025
Все отлично! Можно проходить в своем темпе, помощь всегда на связи. Проходила я и двое детей, 8 и 10 лет. Лучше 10+ (как и заявлено), но все зависит от знаний
Яна
7 авг 2025
Отличный квест, интересный, были с детьми 11 и 14 лет, мы любим формат индивидуальных туров, поэтому нам такой вариант подошел
А
Ангелина
26 июл 2025
Интересный квест, хорошая сложность, не скучно
Е
Елена
15 июл 2025
Задумка очень интересная! Квест в целом понравился, но, к сожалению, были проблемы с интернетом, не всегда удавалось отправить правильную геолокацию. Но Анна всегда была на связи и помогала справиться с возникающими проблемами. Спасибо ей огромное!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
