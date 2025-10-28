читать дальше и опыта ребенка и родителя! А еще можно перед квестом почитать книжку или пару страниц ознакомительных о Петропавловской крепости (совет именно для детей) и вообще про Санкт-Петербург. Хотя сын 8 лет угадывал некоторые ответы своей смекалкой! Нам все понравилось! Увидели ко всему полуденный выстрел, это отдельные ощущения. Проходили квест подольше, но с перерывами)))

Все отлично! Можно проходить в своем темпе, помощь всегда на связи. Проходила я и двое детей, 8 и 10 лет. Лучше 10+ (как и заявлено), но все зависит от знаний