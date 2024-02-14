Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Историческая прогулка для тех, кто уже нагулялся по Невскому

Мы прогуляемся по сердцу Петербурга, но зайдём на шаг дальше привычного.

По пути вспомним Петра, Павла, Александра, Екатерину, Марию… И не всегда это будут всемогущие Романовы. Обсудим поэтов, декабристов, предпринимателей, террористов и даже юристов-музыкантов. Увидим связанные с ними места и закончим путешествие на высоте — в прямом смысле слова.
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Ближайшие даты:
14
фев
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Описание

Что вас ожидает

Мы окажемся там, где масштабные государственные трагедии переплетались с великими замыслами, а тихое семейное счастье в одночасье превращалось в клубок зловещих тайн. Распутывать эти тайны будем:

  • гуляя по Летнему саду и Марсову полю
  • отыскивая Чижика-Пыжика на набережной Фонтанки
  • рассматривая неприступные стены Михайловского замка
  • посещая уютный придворный храм Спаса Нерукотворного Образа в двух шагах от его всемирно известного соседа — яркого и печального Спаса на Крови.

Закончим прогулку в прошлое на высоте: стильной смотровой террасе, о которой мало кто знает. Согреваясь стаканчиком кофе, вы полюбуетесь оттуда северным городом, который станет вам ещё немного ближе.

Организационные детали

Вход на смотровую площадку оплачивается отдельно — 200 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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