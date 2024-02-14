Мы прогуляемся по сердцу Петербурга, но зайдём на шаг дальше привычного. По пути вспомним Петра, Павла, Александра, Екатерину, Марию… И не всегда это будут всемогущие Романовы. Обсудим поэтов, декабристов, предпринимателей, террористов и даже юристов-музыкантов. Увидим связанные с ними места и закончим путешествие на высоте — в прямом смысле слова.

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Описание

Что вас ожидает

Мы окажемся там, где масштабные государственные трагедии переплетались с великими замыслами, а тихое семейное счастье в одночасье превращалось в клубок зловещих тайн. Распутывать эти тайны будем:

гуляя по Летнему саду и Марсову полю

и отыскивая Чижика-Пыжика на набережной Фонтанки

на набережной Фонтанки рассматривая неприступные стены Михайловского замка

посещая уютный придворный храм Спаса Нерукотворного Образа в двух шагах от его всемирно известного соседа — яркого и печального Спаса на Крови.

Закончим прогулку в прошлое на высоте: стильной смотровой террасе, о которой мало кто знает. Согреваясь стаканчиком кофе, вы полюбуетесь оттуда северным городом, который станет вам ещё немного ближе.

Организационные детали

Вход на смотровую площадку оплачивается отдельно — 200 руб. /чел.