Историческая прогулка для тех, кто уже нагулялся по Невскому
Мы прогуляемся по сердцу Петербурга, но зайдём на шаг дальше привычного.
По пути вспомним Петра, Павла, Александра, Екатерину, Марию… И не всегда это будут всемогущие Романовы. Обсудим поэтов, декабристов, предпринимателей, террористов и даже юристов-музыкантов. Увидим связанные с ними места и закончим путешествие на высоте — в прямом смысле слова.
По пути вспомним Петра, Павла, Александра, Екатерину, Марию… И не всегда это будут всемогущие Романовы. Обсудим поэтов, декабристов, предпринимателей, террористов и даже юристов-музыкантов. Увидим связанные с ними места и закончим путешествие на высоте — в прямом смысле слова.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы окажемся там, где масштабные государственные трагедии переплетались с великими замыслами, а тихое семейное счастье в одночасье превращалось в клубок зловещих тайн. Распутывать эти тайны будем:
- гуляя по Летнему саду и Марсову полю
- отыскивая Чижика-Пыжика на набережной Фонтанки
- рассматривая неприступные стены Михайловского замка
- посещая уютный придворный храм Спаса Нерукотворного Образа в двух шагах от его всемирно известного соседа — яркого и печального Спаса на Крови.
Закончим прогулку в прошлое на высоте: стильной смотровой террасе, о которой мало кто знает. Согреваясь стаканчиком кофе, вы полюбуетесь оттуда северным городом, который станет вам ещё немного ближе.
Организационные детали
Вход на смотровую площадку оплачивается отдельно — 200 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Невском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Марина. Я лицензированный гид, буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает благоговейный трепет… Что-то вроде жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…
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