Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец

Услышать самое любопытное о дворцовом комплексе и оценить блеск его интерьеров

«Мой приморский Парадиз» — так называл свою загородную резиденцию Петр I.

Она сменила несколько хозяев и пережила войну: на экскурсии вы услышите о метаморфозах этого архитектурного ансамбля.

Пройдете по парадным залам Большого дворца, рассмотрите предметы искусства и детали интерьеров.

Рассказ перенесет вас прошлое и поможет восстановить картину царских будней и праздников.
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец

Что вас ожидает

Путевая экскурсия. По дороге к дворцу наш гид расскажет самое главное из истории дворца: вы узнаете, как трансформировался его облик со временем, услышите о том, как восстанавливали резиденцию после разрушений Второй мировой войны.

Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу. С местным гидом вы пройдете по роскошным залам этого «коронного» дворца — в таких интерьерах легко представить, как проходили балы и маскарады, приемы именитых гостей, семейные праздники царской семьи. Вы услышите о том, как здесь поживали императоры в разные века, узнаете о событиях из российской истории, связанной с этим дворцом. И конечно, приглядитесь к деталям убранства, оцените предметы искусства и разберетесь в особенностях разных стилей.

Также у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по Верхнему и Нижнему парку и осмотреть другие постройки комплекса.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды; во дворце экскурсию проводит гид дворца
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты во дворец с экскурсией. Есть льготные билеты для пенсионеров, студентов (18-22 лет), инвалидов и многодетных семей. Выбирайте соответствующую категорию при заказе экскурсии, с собой возьмите, пожалуйста, подтверждающие документы.
  • С собой обязательно возьмите средства индивидуальной защиты; при появлении симптомов ОРВИ просим воздержаться от посещения музея

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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