Что вас ожидает

Путевая экскурсия. По дороге к дворцу наш гид расскажет самое главное из истории дворца: вы узнаете, как трансформировался его облик со временем, услышите о том, как восстанавливали резиденцию после разрушений Второй мировой войны.

Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу. С местным гидом вы пройдете по роскошным залам этого «коронного» дворца — в таких интерьерах легко представить, как проходили балы и маскарады, приемы именитых гостей, семейные праздники царской семьи. Вы услышите о том, как здесь поживали императоры в разные века, узнаете о событиях из российской истории, связанной с этим дворцом. И конечно, приглядитесь к деталям убранства, оцените предметы искусства и разберетесь в особенностях разных стилей.

Также у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по Верхнему и Нижнему парку и осмотреть другие постройки комплекса.

Организационные детали