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Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие.

Алексей С.
Алексей С. – Гид из Санкт-Петербурга
Петергоф и Кронштадт.

Ваше индвидуальное автопутешествие.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие.
Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие.

Что вы увидите

  • Петергоф
  • Кронштадт
  • а также некотроые достпоримечательности Петербурга по пути туда и обратно
Петергоф и Кронштадт - "водная феерия" и "коронный замок", главные составляющие "морского лица" Санкт-Петербурга! Мое автомбильное путешествие позволит Вам увидеть эти два совершенно разных по духу пригорода всего за один день. Узнать историю 📖 создания Петергофа, увидеть фонтаны и все самые значимые его места, взглянуть на форты Кронштадта, крепостные стены, военные корабли и уникальный Морской собор. Все это мы легко сможем сделать, совершив комфортный переезд прямо от вашего отеля!
Что входит
  • Транпортные услуги
  • вода в салоне
  • билет гида в Нижний Парк Петергофа
Что не входит
  • Билеты гостей в Нижний Парк Петергофа (450-900 руб. ) Кофейня по пути.
Начало
🚩 Экскурсия начинается прямо от вашего отеля
Место завершения
🏁 Вернемся в ваш отель или по договоренности
Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие.
Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие.
Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей С.
Алексей С.
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Алексей С. проводит ещё 1 экскурсию

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