а также некотроые достпоримечательности Петербурга по пути туда и обратно
Петергоф и Кронштадт - "водная феерия" и "коронный замок", главные составляющие "морского лица" Санкт-Петербурга! Мое автомбильное путешествие позволит Вам увидеть эти два совершенно разных по духу пригорода всего за один день. Узнать историю 📖 создания Петергофа, увидеть фонтаны и все самые значимые его места, взглянуть на форты Кронштадта, крепостные стены, военные корабли и уникальный Морской собор. Все это мы легко сможем сделать, совершив комфортный переезд прямо от вашего отеля!
Что входит
Транпортные услуги
вода в салоне
билет гида в Нижний Парк Петергофа
Что не входит
Билеты гостей в Нижний Парк Петергофа (450-900 руб. ) Кофейня по пути.
Начало
🚩 Экскурсия начинается прямо от вашего отеля
Место завершения
🏁 Вернемся в ваш отель или по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.