Петергоф и Кронштадт - "водная феерия" и "коронный замок", главные составляющие "морского лица" Санкт-Петербурга! Мое автомбильное путешествие позволит Вам увидеть эти два совершенно разных по духу пригорода всего за один день. Узнать историю 📖 создания Петергофа, увидеть фонтаны и все самые значимые его места, взглянуть на форты Кронштадта, крепостные стены, военные корабли и уникальный Морской собор. Все это мы легко сможем сделать, совершив комфортный переезд прямо от вашего отеля!