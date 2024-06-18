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читать дальше оттенков истории, и если задержаться в ней с чашкой чая, их можно почувствовать.



Так же, как и «увидеть» первых строителей града Петра и взорванные храмы, в которых молились и Пётр, и Ксения, и простые жители Петроградской стороны.

Ксения Петербургская и Владимир Ленин жили на соседних улицах. Конечно, в разное время. Но сейчас память о них объединилась.Странная квартира в доме-корабле, которую снимал зять Ленина Марк Елизаров, хранит множество