Ксения Петербургская и Владимир Ленин жили на соседних улицах. Конечно, в разное время. Но сейчас память о них объединилась.
Странная квартира в доме-корабле, которую снимал зять Ленина Марк Елизаров, хранит множество
Странная квартира в доме-корабле, которую снимал зять Ленина Марк Елизаров, хранит множество
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пешком по городу
Вас ждёт насыщенная 1,5-часовая пешеходная прогулка по Петроградской стороне:
- Начнём её на Мокрушах — исторической местности между Биржевым и Тучковым мостами
- Посмотрим на Князь-Владимирский собор — любимый храм петербуржцев
- Пройдём по Большой Пушкарской, полюбуемся доходными домами с интересной историей и деревянным особняком эпохи модерна — домом Добберт
- В Пушкарском сквере изучим несколько интересных объектов — здание Детского приюта и часовню Божьей Матери (с грошиками). Там же находится арт-объект со знаменитыми граффити
- По улице Воскова дойдём до Сытного (Обжорного) рынка, существующего с 1710 года. А от него — к кладбищу первых строителей Петербурга на пересечении Сытнинской и Кронверкской улиц
- Попадём в Матфиевский (Матвееский) сад, где стоял приходской храм Ксении Петербургской. До неё в храме, построенном в честь победы под Нарвой, часто молился Пётр I
- Осмотрим Ново-Ленинский сквер и окажемся на Лахтинской, где на предполагаемом месте дома Андрея и Ксении Петровых построен храм в честь Ксении Блаженной
- Через Старо-Ленинский сквер с памятником колобку вернёмся на улицу Ленина, к дому-кораблю инженера Эрлиха, в котором и находится музей-квартира
Экскурсия по музею
Планировка музея-квартиры Елизаровых весьма необычна даже для Петербурга — это рубка корабля. Попав внутрь, вы сразу увидите уникальный образец петроградской парадной, практически не тронутой ремонтом. А в квартире изучите подлинную мебель, предметы интерьера, быта, посуду. Также там открыто несколько мини-выставок — по кухонной утвари и по родословной всей ленинской семьи.
Вы узнаете:
- Почему Петроградская сторона до конца 19 века была захолустным районом города, а потом стала фешенебельной
- Как хоронили первых строителей Петербурга
- Каких заговорщиков казнили на Сытном рынке
- Почему споры о том, где именно стоял дом Ксении Петербургской, не утихают до сих пор
- Как в Петербурге появился памятник колобку
- На что похож Князь-Владимирский собор и сколько лет его строили
- Почему квартиры в шикарном доме инженера Эриха треугольные
Организационные детали
- Билет в музей-квартиру и чай входят в стоимость
- Программа будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста (14+)
в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иветта — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 88 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид. Люблю Петербург и люблю делиться знаниями о нём. Люблю переноситься в другую эпоху, в уже не существующий Петербург. Обращаю внимание на детали, характеры исторических личностей, рассказываюЗадать вопрос
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