Элеонора Ш.
Элеонора Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Петровский Петербург
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 700 ₽ за экскурсию

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Петровский Петербург
Петровский Петербург

Что вы увидите

  • Мы увидим памятники
  • посвященные Петру Первому - 2 около Адмиралтейства и еще 1 - на территории Петропавловской крепости. Вы увидите Исакиевский Собор
  • это уже четвертое здание
  • а первое было основано Петром 1
  • Адмиралтейство - это корабельная верфь
  • также заложенная императором. Вы увидете главную площадь города - Дворцовую площадь и музей Эрмитаж - бывший царский дворец. Мы пройдём по территории "стрелки" Васильевского острова - бывшей территории Порта также связанного с именем Петра Первого
  • посмотрим на здание Санкт-Петербургского Государственного Университета и Академии наук
  • основанные Петром
  • вы узнаете про музеи - Кунсткамеру и Зоологический музей
  • мы дойдём до Петропавловской крепости - первого здания в городе
  • основанного Петром. При желании гостей
  • мы посетим Собор Петропавловской Крепости
  • где похоронены почти все императоры и императрицы дома Романовых
  • начиная с Петра 1 и заканчивая последним императором Николаем 2 с семьей
  • подойдём к могиле Петра 1 и увидим бюст - реальное изображение царя
  • снятого с его посмертной маски
  • мы дойдем до Трубецкого бастиона
  • где располагалась тюрьма
  • увидим первый дворца Петра - самый маленький дворец в мире.
В ходе нашей экскурсии 🧭 вы услышите много интересных историй касающихся основания города, личности Петра I, его родителей, жен, детей. Вы узнаете, почему Царь Пётр всегда считался личностью неординарной, в чем состояла его уникальность. Мы полюбуемся знаменитым «Медным Всадником», монументом Петру I, и вы сможете ответить на вопрос: на что похож пьедестал памятника, каков вес знаменитого «Гром-Камня», сколько точек опоры у монумента и почему лошадь Петра первого топчет змею. Мы увидим ещё один памятник Петру I и наверно вам будет интересно узнать: почему Пётр первый изображен там в виде плотника.
Первые корабельные верфи были основаны Петром I и до сих пор здание Адмиралтейства находится на набережной Невы: в форме какой буквы были очертания этого здания в начале 18 века и много ли изменений произошло со зданием Адмиралтейства с тех пор.
Вы узнаете, что находилось на территории нынешней «Стрелки» Васильевского острова, почему Ростральные Колонны украшены носами кораблей, какой музей 🖼 был самым первым в городе и где находится лучше всего сохранившийся в мире мамонт.
Конечно, мы осмотрим первое сооружение, с которой начинался город 🏙️ – Петропавловскую Крепость, полюбуемся прекрасным Собором, основанным ещё Петром 1, поговорим о жизни некоторых императоров из династии Романовых похороненных в Соборе. Мы коснемся страниц истории 📖, связанных с узниками Петропавловской крепости, увидим очень странный памятник Петру 1 и узнаем, почему его колени натерты до блеска, а также вы будете знать, где находится самый маленький в мире царский дворец. В ходе нашей экскурсии вы сможете ответить на эти и многие другие вопросы, полюбоваться одним из самых потрясающих видов города - со стороны со стрелки Васильевского острова на Неву, мосты, набережные и прекрасные дворцы. Приглашаю вас на эту экскурсию ⛳ – будет интересно!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно на месте оплачивается (по желанию) билет в Собор Петропавловской Крепости, в музей-тюрьму Трубецкого Бастиона и услуги гида (при желании гостей можно посетить старейший собор города и место захоронения почти всех российских императоров, включая Петра I и последнего - Николая II, а также историческое здание тюрьмы).
  • Если экскурсия пешеходно-автомобильная - дополнительно оплачивается аренда автомобиля
Начало
🚩 Сенатская пл., у "Медного Всадника"
Место завершения
🏁 "Домик Петра 1" Петровская наб., 6. Ближайшая станция метро Горьковская
Петровский Петербург
Петровский Петербург
Петровский Петербург
Петровский Петербург
Петровский Петербург

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Ш.
Элеонора Ш.
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Элеонора Ш. проводит ещё 1 экскурсию

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