В ходе нашей экскурсии 🧭 вы услышите много интересных историй касающихся основания города, личности Петра I, его родителей, жен, детей. Вы узнаете, почему Царь Пётр всегда считался личностью неординарной, в чем состояла его уникальность. Мы полюбуемся знаменитым «Медным Всадником», монументом Петру I, и вы сможете ответить на вопрос: на что похож пьедестал памятника, каков вес знаменитого «Гром-Камня», сколько точек опоры у монумента и почему лошадь Петра первого топчет змею. Мы увидим ещё один памятник Петру I и наверно вам будет интересно узнать: почему Пётр первый изображен там в виде плотника.

Первые корабельные верфи были основаны Петром I и до сих пор здание Адмиралтейства находится на набережной Невы: в форме какой буквы были очертания этого здания в начале 18 века и много ли изменений произошло со зданием Адмиралтейства с тех пор.

Вы узнаете, что находилось на территории нынешней «Стрелки» Васильевского острова, почему Ростральные Колонны украшены носами кораблей, какой музей 🖼 был самым первым в городе и где находится лучше всего сохранившийся в мире мамонт.

Конечно, мы осмотрим первое сооружение, с которой начинался город 🏙️ – Петропавловскую Крепость, полюбуемся прекрасным Собором, основанным ещё Петром 1, поговорим о жизни некоторых императоров из династии Романовых похороненных в Соборе. Мы коснемся страниц истории 📖, связанных с узниками Петропавловской крепости, увидим очень странный памятник Петру 1 и узнаем, почему его колени натерты до блеска, а также вы будете знать, где находится самый маленький в мире царский дворец. В ходе нашей экскурсии вы сможете ответить на эти и многие другие вопросы, полюбоваться одним из самых потрясающих видов города - со стороны со стрелки Васильевского острова на Неву, мосты, набережные и прекрасные дворцы. Приглашаю вас на эту экскурсию ⛳ – будет интересно!