Приглашаем вас познакомиться с одной из самых ярких традиций Санкт-Петербурга — встретить полдень под залп артиллерийского орудия с Нарышкина бастиона. В этом путешествии история оживёт на ваших глазах.
С борта теплохода откроется вид на парадный центр города, а аудиогид расскажет о достопримечательностях, мимо которых будете проплывать.
Описание аудиогида
- Вы увидите все символы Петербурга с воды: Петропавловский и Исаакиевский соборы, Ростральные колонны, Зимний дворец, кунсткамеру. О каждой локации расскажет аудиогид.
- Выясните, что скрывает Нарышкин бастион. В этом месте держали узников, среди которых был и сын Петра I. А ровно в полдень здесь гремит пушечный выстрел — традиция, которой уже больше 150 лет.
- Узнаете, что Ростральные колонны когда‑то служили маяками, а Биржа была создана по образцу древнеримского храма.
- Сделаете кадры парадного центра Петербурга прямо с борта.
Организационные детали
- Плывём на комфортабельном теплоходе с закрытым салоном и открытой палубой. На судне нет бара или ресторана, но есть столики и стулья — можете взять еду и напитки с собой.
- Перед отправлением вам проведут инструктаж по технике безопасности и предоставят спасательные жилеты.
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
- С вами будет один из членов нашей команды.
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|885 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 883 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!
