Последняя обитель Николая II в Царском селе - из Петербурга

Узнать о жизни семьи императора в Пушкине, увидеть список чудотворной иконы и посетить Ратную палату
Последние 13 лет жизни в Петербурге семья Николая II провела в Александровском дворце. За это время здесь был создан уникальный уголок, наполненный духом русской старины.

На экскурсии вы осмотрите постройки в псевдорусском стиле и узнаете о жизни, окружении, занятиях и развлечениях царской семьи. А также о важных страницах истории отечества начала 20 века.
Последняя обитель Николая II в Царском селе - из Петербурга
Последняя обитель Николая II в Царском селе - из Петербурга
Последняя обитель Николая II в Царском селе - из Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Фёдоровский Государев собор, построенный по поручению Николая II в качестве полкового храма. По выходным и праздничным дням на службе здесь бывали члены царской семьи. В советское время церковь была закрыта, в годы войны — частично разрушена. Храм восстановили только в конце 20 века. А в земле парка чудесным образом обнаружили список Фёдоровской иконы Божией матери, покровительницы рода Романовых.

Фёдоровский городок, задуманный Николаем II как архитектурный комплекс в стиле 17 века. Здесь во время Первой мировой войны размещался Царскосельский лазарет, в котором сёстрами милосердия работали императрица и её старшие дочери.

Музей «Ратная палата» (по желанию) — пантеон воинской славы России. Вы осмотрите подлинные предметы вооружения и быта участников Первой мировой войны, а также документальные видео- и фотоматериалы.

Александровский дворец (по желанию). Вы увидите частично сохранившиеся и воссозданные интерьеры, в которых царская семья провела последние годы перед революцией.

Вы узнаете:

  • об учёбе детей в семье Николая II и о том, чем любили заниматься в Александровском парке
  • рождении наследника и его неизлечимой болезни
  • окружении государя и Григории Распутине
  • последних годах и днях жизни венценосной семьи в Александровском дворце

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из Петербурга и обратно на Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mitsubishi Оutlander или другом автомобиле подобного класса. По запросу предоставляется бустер
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников на минивэне или автобусе (условия согласовываются в переписке)
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в музей «Ратная палата» — 600 ₽ с аудиогидом (есть льготы) и Александровский дворец — 800 ₽ (есть льготы)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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