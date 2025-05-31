Последние 13 лет жизни в Петербурге семья Николая II провела в Александровском дворце. За это время здесь был создан уникальный уголок, наполненный духом русской старины. На экскурсии вы осмотрите постройки в псевдорусском стиле и узнаете о жизни, окружении, занятиях и развлечениях царской семьи. А также о важных страницах истории отечества начала 20 века.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Фёдоровский Государев собор, построенный по поручению Николая II в качестве полкового храма. По выходным и праздничным дням на службе здесь бывали члены царской семьи. В советское время церковь была закрыта, в годы войны — частично разрушена. Храм восстановили только в конце 20 века. А в земле парка чудесным образом обнаружили список Фёдоровской иконы Божией матери, покровительницы рода Романовых.

Фёдоровский городок, задуманный Николаем II как архитектурный комплекс в стиле 17 века. Здесь во время Первой мировой войны размещался Царскосельский лазарет, в котором сёстрами милосердия работали императрица и её старшие дочери.

Музей «Ратная палата» (по желанию) — пантеон воинской славы России. Вы осмотрите подлинные предметы вооружения и быта участников Первой мировой войны, а также документальные видео- и фотоматериалы.

Александровский дворец (по желанию). Вы увидите частично сохранившиеся и воссозданные интерьеры, в которых царская семья провела последние годы перед революцией.

Вы узнаете:

об учёбе детей в семье Николая II и о том, чем любили заниматься в Александровском парке

рождении наследника и его неизлечимой болезни

окружении государя и Григории Распутине

последних годах и днях жизни венценосной семьи в Александровском дворце

Организационные детали

В стоимость входит трансфер из Петербурга и обратно на Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mitsubishi Оutlander или другом автомобиле подобного класса. По запросу предоставляется бустер

Возможно проведение экскурсии для большего числа участников на минивэне или автобусе (условия согласовываются в переписке)

Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в музей «Ратная палата» — 600 ₽ с аудиогидом (есть льготы) и Александровский дворец — 800 ₽ (есть льготы)