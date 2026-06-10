Красивый закат — это лучшее завершение любого дня, особенно заход солнца в прекрасном Финском заливе на катере на фоне вечернего Петербурга.
Приглашаем вас на водную прогулку на нашем комфортном катере с уютными диванами и музыкальной системой — всё для вашего идеального романтического вечера.
Приглашаем вас на водную прогулку на нашем комфортном катере с уютными диванами и музыкальной системой — всё для вашего идеального романтического вечера.
Описание экскурсииУвидеть прекрасный закат в Финском заливе Красивый заход солнца — пожалуй, лучшее завершение любого дня. А закат в Финском заливе — зрелище более прекрасное, когда водная гладь заливается сначала желтым, затем оранжевым, а, когда солнце уходит за горизонт, красным цветом — это действительно красиво и романтично. Прогулка на катере Закат с борта нашего катера смотреть очень комфортно, потому как катер современный, с открытой носовой и кормовой частью. Пассажиры располагаются на кожаных диванах и креслах, а сам катер оснащен музыкальной системой с Bluetooth. А ещё он скоростной, поэтому можно быстро проехаться по заливу, а можно неспешно следовать по сверкающей глади — любоваться и делать красивые фотографии. Важная информация:
- Стоимость указана за весь катер на 7 персон (с учетом всех взрослых и детей). На борту будет только ваша компания, без посторонних.
- Необходимо прийти на посадку за 10 минут до начала катания.
- Дети допускаются пассажирами от 1 года.
- На борт не разрешается брать с собой красные и красящие напитки.
- Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии.
- Если вам необходимы пледы или стаканчики, то предупредите об этом капитана заранее до момента начала катания.
Ежедневно, около 21:30 (время начала прогулки меняется в зависимости от времени заката).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Финский залив
- Лахта центр
- Газпром Арена
- Каменный и Крестовский острова
- Вантовый мост ЗСД
Что включено
- Аренда катера и работа капитана
- Пледы, музыкальная система и стаканчики для напитков
Что не входит в цену
- Продление катания - по согласованию и возможностям
Место начала и завершения?
Ул. Академика Павлова, 11а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, около 21:30 (время начала прогулки меняется в зависимости от времени заката).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Стоимость указана за весь катер на 7 персон (с учетом всех взрослых и детей). На борту будет только ваша компания, без посторонних
- Необходимо прийти на посадку за 10 минут до начала катания
- Дети допускаются пассажирами от 1 года
- На борт не разрешается брать с собой красные и красящие напитки
- Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии
- Если вам необходимы пледы или стаканчики, то предупредите об этом капитана заранее до момента начала катания
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прекрасный закат на катере в Финском заливе»
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка на катере «Апсель» к Финскому заливу
За 1 час увидеть открыточные виды современного Петербурга
Начало: У Аптекарской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Станьте капитаном катера «Шустрый» и отправьтесь в незабываемое путешествие по Северным островам и Финскому заливу. Легко и безопасно
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 11А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
15 980 ₽ за экскурсию