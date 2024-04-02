Прогулка на катере на развод мостов
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Экскурсия на катере в Санкт-Петербурге: Подсвеченные дворцы и набережные

Насладитесь знаменитым разводом мостов в Петербурге с самых лучших ракурсов и откройте для себя этот прекрасный город с новой стороны! Индивидуальная поездка на современном катере позволит вам увидеть лучшие панорамы ночного города: подсвеченные крепости, дворцы, соборы и набережные.
Прогулка на катере на развод мостов
Прогулка на катере на развод мостов
Прогулка на катере на развод мостов
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Аврора
  • Летний сад
  • Чижик-Пыжик
  • Спас на Крови
  • Эрмитаж
  • Зимняя канавка

Описание

Что вас ожидает: Мы хотим вас пригласить на незабываемую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга, чтобы понаблюдать за знаменитым разводом мостов. Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр. Вы можете быть уверенными в нашем капитане и судне отвечающим всем стандартам и нормам сервиса аренды катера. Важная информация:
  • Прогулка на катере без гида, экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
  • Из-за погоды возможна отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами).
  • Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.

Ежедневно в 00:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Аврора
  • Летний сад
  • Чижик-Пыжик
  • Спас на Крови
  • Эрмитаж
  • Зимняя канавка
Что входит
  • "Теплые пледы"
  • Бокалы
  • Музыка
  • "Тент от дождя"
  • "Спасательные жилеты"
Что не входит
  • "Шампанское можно купить на борту или заказать"
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Наличная 59
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 00:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Прогулка на катере без гида, экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
  • Из-за погоды возможна отмена или перенос прогулки, а также корректировка маршрута (новый маршрут согласуется с вами).
  • Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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