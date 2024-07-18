Аничков мост – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Аничков мост» в Санкт-Петербурге, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
143 отзыва
1 час 15 минут
Водная прогулка
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
«За один час вы увидите Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых…»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 22:45
Завтра в 10:45
1 500 за человека
Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, вс. - чт.)
Музыкальные теплоходы
53 отзыва
1 час 50 минут 24 секунды
Водная прогулка
Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, вс. - чт.)
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 25-27
«При желании вы можете приобрести плед на причалах «Аничков мост» и «Зелёный мост» или проводить время на закрытой теплой палубе с панорамными окнами»
Расписание: Пятница в 23:50
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:50
2 200 за человека
Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, пт. - сб.)
Музыкальные теплоходы
36 отзывов
1 час 50 минут 24 секунды
Водная прогулка
Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, пт. - сб.)
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 25-27
«При желании вы можете приобрести плед на причалах «Аничков мост» и «Зелёный мост» или проводить время на закрытой теплой палубе с панорамными окнами»
Расписание: в 23:50
23 авг в 23:50
24 авг в 23:50
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    18 июля 2024
    На катере по рекам и каналам Петербурга
    Спасибо за оперативность и хорошие места! Поездка была быстрой и комфортной.
  • Д
    Дмитрий
    12 июля 2024
    Прогулка на катере на развод мостов
    Волшебна прогулка, капитан Александр Харисов просто мастерски и со вкусом показал красоты Петербурга с воды. А на разводе мостов мы всегда были в первых рядах
  • M
    Moon1207
    19 августа 2023
    Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, вс. - чт.)
    Хорошая прогулка, не хватало пледов. Их не было совсем.
  • М
    Михаил
    17 августа 2023
    Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, вс. - чт.)
    Развод мостов превосходен! Огромное количество лодок, катеров, людей на набережной, все подсвечено огнями. Незабываемое зоелище!
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2023
    Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, пт. - сб.)
    Саксофон был хороший. На твердую четверку. А вот теплоходик так себе - хлипкие стулья поставленные впритык в ряд- это тоже
    читать дальше

    понятно бизнес дело такое. За эту же цену в Москве на редиссоне- прокатиться можно с большим комфортом. Отсутвие обещанного ресторана на этом, с позволения сказать, речном суде -удивило не мало отдыхающих. Даже сгладить впечатление шампанским не удалось. Впечатление от Самой речной прогулки конечно Гуд. Но сервис как то улучшать, ребят, надо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аничков мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На катере по рекам и каналам Петербурга
  2. Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, вс. - чт.)
  3. Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, пт. - сб.)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Аничков мост" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Аничков мост», 232 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам