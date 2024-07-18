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понятно бизнес дело такое. За эту же цену в Москве на редиссоне- прокатиться можно с большим комфортом. Отсутвие обещанного ресторана на этом, с позволения сказать, речном суде -удивило не мало отдыхающих. Даже сгладить впечатление шампанским не удалось. Впечатление от Самой речной прогулки конечно Гуд. Но сервис как то улучшать, ребят, надо!!