1 час 15 минут
Водная прогулка
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
«За один час вы увидите Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых…»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 22:45
Завтра в 10:45
1 500₽ за человека
1 час 50 минут 24 секунды
Водная прогулка
Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, вс. - чт.)
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 25-27
«При желании вы можете приобрести плед на причалах «Аничков мост» и «Зелёный мост» или проводить время на закрытой теплой палубе с панорамными окнами»
Расписание: Пятница в 23:50
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:50
2 200₽ за человека
1 час 50 минут 24 секунды
Водная прогулка
Ночная прогулка «Романтичный саксофон» (Аничков мост, пт. - сб.)
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 25-27
«При желании вы можете приобрести плед на причалах «Аничков мост» и «Зелёный мост» или проводить время на закрытой теплой палубе с панорамными окнами»
Расписание: в 23:50
23 авг в 23:50
24 авг в 23:50
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий18 июля 2024Спасибо за оперативность и хорошие места! Поездка была быстрой и комфортной.
- ДДмитрий12 июля 2024Прогулка на катере на развод мостовВолшебна прогулка, капитан Александр Харисов просто мастерски и со вкусом показал красоты Петербурга с воды. А на разводе мостов мы всегда были в первых рядах
- MMoon120719 августа 2023Хорошая прогулка, не хватало пледов. Их не было совсем.
- ММихаил17 августа 2023Развод мостов превосходен! Огромное количество лодок, катеров, людей на набережной, все подсвечено огнями. Незабываемое зоелище!
- ЮЮлия12 августа 2023Саксофон был хороший. На твердую четверку. А вот теплоходик так себе - хлипкие стулья поставленные впритык в ряд- это тоже
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аничков мост»
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